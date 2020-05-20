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Межобластные перевозки планируют открыть в начале июня, - Шмыгаль
В начале июня, при условии нормальной эпидемиологической ситуации, могут возобновиться межобластные перевозки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания правительства.
"Межобластные перевозки мы пока что не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать", - отметил премьер-министр.
Шмыгаль заявил, что важно поработать с межобластными перевозчиками и попросил Министерство инфраструктуры провести соотвествующую работу.
"Опять же, подчеркиваю, при условии, что во всех областях эпидемиологическая ситуация будет позволять межобластные перемещения", - подытожил премьер.
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Baden
показать весь комментарий20.05.2020 15:15 Ответить Мне нравится 0
Roman Maksymyuk #424494
показать весь комментарий20.05.2020 15:35 Ответить Мне нравится 0
Михаил Грушевский
показать весь комментарий20.05.2020 15:39 Ответить Мне нравится 2
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