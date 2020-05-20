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Новости Коронавирус и карантин
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Межобластные перевозки планируют открыть в начале июня, - Шмыгаль

Межобластные перевозки планируют открыть в начале июня, - Шмыгаль

В начале июня, при условии нормальной эпидемиологической ситуации, могут возобновиться межобластные перевозки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания правительства.

"Межобластные перевозки мы пока что не открываем. Мы договорились, что это будет в начале июня, как только эпидемиологическая ситуация позволит это сделать", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль заявил, что важно поработать с межобластными перевозчиками и попросил Министерство инфраструктуры провести соотвествующую работу.

"Опять же, подчеркиваю, при условии, что во всех областях эпидемиологическая ситуация будет позволять межобластные перемещения", - подытожил премьер.

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Автор: 

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В одном "Богдане" на расстоянии 1.5м друг от друга смогут разместиться (согласно карантинным нормам) четыре человека.
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20.05.2020 15:15 Ответить
ж/д интересно он относит сюда?
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20.05.2020 15:35 Ответить
Это уже особого значения не имеет. Стагнация перешла в режим не обратимой. Это касается и перевозок. Если зеленоплеснявые уже заявили что только за 1 квартал этого года УЗ в минусе на 7 млрд. грн. Ясень пень что цифра преувеличена для дальнейшего додеребана отечественной ЖД. У частников три варианта, либо с такими карантинными нормами работать себе в убыток, либо нарушать их и давать взятки полицаям. Ну и третий, закрыть бизнес и перейти в режим "нелегал" на свой страх и риск, но все равно продолжать давать взятки п...дарам в погонах. И это, зебилоиды, не забудьте посетить "эпицентр" и прикупить пару "гомунитарных медмасок".
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20.05.2020 15:39 Ответить
 
 