Міжобласні перевезення планують відкрити на початку червня, - Шмигаль

На початку червня, за умови нормальної епідеміологічної ситуації, можуть поновитися міжобласні перевезення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання уряду.

"Міжобласні перевезення ми поки що ні відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль заявив, що важливо попрацювати з міжобласними перевізниками і попросив Міністерство інфраструктури провести відповідну роботу.

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"Знову ж таки, підкреслюю, за умови, що у всіх областях епідеміологічна ситуація дозволятиме міжобласні переміщення", - підсумував прем'єр.