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Новини Коронавірус і карантин
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Міжобласні перевезення планують відкрити на початку червня, - Шмигаль

Міжобласні перевезення планують відкрити на початку червня, - Шмигаль

На початку червня, за умови нормальної епідеміологічної ситуації, можуть поновитися міжобласні перевезення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час засідання уряду.

"Міжобласні перевезення ми поки що ні відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль заявив, що важливо попрацювати з міжобласними перевізниками і попросив Міністерство інфраструктури провести відповідну роботу.

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"Знову ж таки, підкреслюю, за умови, що у всіх областях епідеміологічна ситуація дозволятиме міжобласні переміщення", - підсумував прем'єр.

Автор: 

карантин (18172) перевезення (1004) транспорт (1390) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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В одном "Богдане" на расстоянии 1.5м друг от друга смогут разместиться (согласно карантинным нормам) четыре человека.
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20.05.2020 15:15 Відповісти
ж/д интересно он относит сюда?
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20.05.2020 15:35 Відповісти
Это уже особого значения не имеет. Стагнация перешла в режим не обратимой. Это касается и перевозок. Если зеленоплеснявые уже заявили что только за 1 квартал этого года УЗ в минусе на 7 млрд. грн. Ясень пень что цифра преувеличена для дальнейшего додеребана отечественной ЖД. У частников три варианта, либо с такими карантинными нормами работать себе в убыток, либо нарушать их и давать взятки полицаям. Ну и третий, закрыть бизнес и перейти в режим "нелегал" на свой страх и риск, но все равно продолжать давать взятки п...дарам в погонах. И это, зебилоиды, не забудьте посетить "эпицентр" и прикупить пару "гомунитарных медмасок".
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20.05.2020 15:39 Відповісти
 
 