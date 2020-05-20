В психоневрологическом интернате в Мукачево - вспышка коронавируса

Диагноз COVID-19 подтвердился у 26 сотрудников и пациентов интерната. Результаты еще 50 анализов станут известны до конца дня.

Об этом сообщил руководитель городского штаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Мешко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закарпатье онлайн".

Всего в заведении — около 230 пациентов и сотрудников. За минувшие сутки анализы на коронавирус взяли у 180 из них, в ближайшее время анализы возьмут и у всех остальных.

По словам Мешко, у большинства заболевших нет симптомов.

Все они находятся на обсервации в интернате. "Мы занимаемся ликвидацией этого очага и тем, чтобы не дать инфекции распространиться за пределы интернатного учреждения", - подчеркнул Мешко.

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