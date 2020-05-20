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Новини Коронавірус і карантин
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У психоневрологічному інтернаті в Мукачеві - спалах коронавірусу

У психоневрологічному інтернаті в Мукачеві - спалах коронавірусу

Діагноз COVID-19 підтвердився у 26 співробітників і пацієнтів інтернату. Результати ще 50 аналізів стануть відомі до кінця дня.

Про це повідомив керівник міського штабу з ліквідації наслідків НС Євген Мешко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Закарпаття онлайн".

Всього в закладі - близько 230 пацієнтів і співробітників. За минулу добу аналізи на коронавірус взяли у 180 з них, найближчим часом аналізи візьмуть і у всіх інших.

За словами Мешка, у більшості хворих немає симптомів.

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Всі вони на обсервації в інтернаті. "Ми займаємося ліквідацією цього осередку і тим, щоб не дати інфекції поширитися за межі інтернатного закладу", - підкреслив Мешко.

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