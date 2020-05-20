1 947 5
У психоневрологічному інтернаті в Мукачеві - спалах коронавірусу
Діагноз COVID-19 підтвердився у 26 співробітників і пацієнтів інтернату. Результати ще 50 аналізів стануть відомі до кінця дня.
Про це повідомив керівник міського штабу з ліквідації наслідків НС Євген Мешко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Закарпаття онлайн".
Всього в закладі - близько 230 пацієнтів і співробітників. За минулу добу аналізи на коронавірус взяли у 180 з них, найближчим часом аналізи візьмуть і у всіх інших.
За словами Мешка, у більшості хворих немає симптомів.
Всі вони на обсервації в інтернаті. "Ми займаємося ліквідацією цього осередку і тим, щоб не дати інфекції поширитися за межі інтернатного закладу", - підкреслив Мешко.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
✘
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль