Правительство вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины вернется к вопросу о возобновлении авиационных перевозок после 15 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок, к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозчики смогут вылетать и куда-то лететь. Пока что аэропорты наших стран-партнеров закрыты", - сказал премьер-министр.

По его словам, пока что нет смысла возобновлять рейсовые перелеты.

"Откроется возможность проведения международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений к 288 постановлению. Межобластные перевозки мы пока что не открываем", - отметил Шмыгаль.

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