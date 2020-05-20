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Правительство вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня, - Шмыгаль

Правительство вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины вернется к вопросу о возобновлении авиационных перевозок после 15 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе правительственного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается работы аэропортов и запуска рейсовых авиаперевозок, к этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозчики смогут вылетать и куда-то лететь. Пока что аэропорты наших стран-партнеров закрыты", - сказал премьер-министр.

По его словам, пока что нет смысла возобновлять рейсовые перелеты.

"Откроется возможность проведения международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают после принятия изменений к 288 постановлению. Межобластные перевозки мы пока что не открываем", - отметил Шмыгаль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Межобластные перевозки планируют открыть в начале июня, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14025) авиасообщение (793) Шмыгаль Денис (2669)


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ну да, чартерные для депутатов есть, остальное же население в этом не нуждается
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20.05.2020 15:24 Ответить
теперь и самолёты только для избранных. а страны-партнёры уже летают))
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20.05.2020 15:28 Ответить
 
 