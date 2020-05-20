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Уряд повернеться до питання відновлення авіаперевезень після 15 червня, - Шмигаль

Уряд повернеться до питання відновлення авіаперевезень після 15 червня, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України повернеться до питання про відновлення авіаційних перевезень після 15 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується роботи аеропортів і запуску рейсових авіаперевезень, до цього питання ми повернемося, очевидно, після 15 червня, коли авіаперевізники зможуть вилітати і кудись летіти. Поки що аеропорти наших країн-партнерів закриті", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, наразі немає сенсу відновлювати рейсові перельоти.

"Відкриється можливість проведення міжнародних перевезень, як автобусних, так і залізничних, через відкриті пункти пропуску, які запрацюють після ухвалення змін до 288 постанови. Міжобласні перевезення ми поки що ні відкриваємо", - зазначив Шмигаль.

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Автор: 

Кабмін (14065) авіасполучення (3064) Шмигаль Денис (4547)


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ну да, чартерные для депутатов есть, остальное же население в этом не нуждается
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20.05.2020 15:24 Відповісти
теперь и самолёты только для избранных. а страны-партнёры уже летают))
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20.05.2020 15:28 Відповісти
 
 