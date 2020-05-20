Правительство согласовало назначение Боговина на должность главы Запорожской ОГА

Кабинет министров согласовал смену главы Запорожской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, правительство согласовал увольнение Виталия Туринка и назначение на должность главы ОГА Виталия Боговина.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78 округу от партии "Слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 2,2 млрд грн на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, - Шмыгаль