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Правительство согласовало назначение Боговина на должность главы Запорожской ОГА

Правительство согласовало назначение Боговина на должность главы Запорожской ОГА

Кабинет министров согласовал смену главы Запорожской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, правительство согласовал увольнение Виталия Туринка и назначение на должность главы ОГА Виталия Боговина.

Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78 округу от партии "Слуга народа".

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Автор: 

Кабмин (14025) ОГА (2388) Запорожская область (3046)


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Сытый!!!
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20.05.2020 15:54 Ответить
Ага, едальник как у типичного представителя"слуги народа".
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20.05.2020 16:56 Ответить
Прастой парєнь,бивший дірєктор !
А насправді-агробарон ,власник корпорації BKW Group .Біля 40 000 га. купа с\г ,переробне ,експортне підприємства.Є шлейф кримінальних справ (мутки з НДС,уникнення оподаткування,і т.п.)
Ловко його Пономарьов на виборах прокатав.Наскільки не терплю Пономаря,але видно,що той Боговін-ще більший мерзотник.
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20.05.2020 16:14 Ответить
На выборах его прокатил не Пономарёв, а люди! Он не добрал без малого 4 тыс. голосов именно в тех сёлах, где бесчинствует его Лендфорт. Теперь ЗЕ возненавидит вся Запорожская область, зря он это перед местными выборами устроил, будут ему теперь Черкасы 2...
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20.05.2020 16:25 Ответить
да,за нього неголосуцвали ті хто його знав
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20.05.2020 18:37 Ответить
 
 