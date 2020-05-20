Правительство согласовало назначение Боговина на должность главы Запорожской ОГА
Кабинет министров согласовал смену главы Запорожской областной государственной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, правительство согласовал увольнение Виталия Туринка и назначение на должность главы ОГА Виталия Боговина.
Боговин родился 17 августа 1969 года в Запорожской области, работал директором ЧП "Бизон-Тех 2006", на выборах в Верховную Раду в 2019 году был кандидатом в депутаты по 78 округу от партии "Слуга народа".
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А насправді-агробарон ,власник корпорації BKW Group .Біля 40 000 га. купа с\г ,переробне ,експортне підприємства.Є шлейф кримінальних справ (мутки з НДС,уникнення оподаткування,і т.п.)
Ловко його Пономарьов на виборах прокатав.Наскільки не терплю Пономаря,але видно,що той Боговін-ще більший мерзотник.