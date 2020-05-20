Уряд погодив призначення Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА

Кабінет міністрів погодив зміну голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, уряд погодив звільнення Віталія Туринка і призначення на посаду голови ОДА Віталія Боговіна.

Боговін народився 17 серпня 1969 року в Запорізькій області, працював директором ПП "Бізон-Тех 2006", на виборах до Верховної Ради в 2019 році був кандидатом у депутати в 78 окрузі від партії "Слуга народу".

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