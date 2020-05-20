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Уряд погодив призначення Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА

Уряд погодив призначення Боговіна на посаду голови Запорізької ОДА

Кабінет міністрів погодив зміну голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, уряд погодив звільнення Віталія Туринка і призначення на посаду голови ОДА Віталія Боговіна.

Боговін народився 17 серпня 1969 року в Запорізькій області, працював директором ПП "Бізон-Тех 2006", на виборах до Верховної Ради в 2019 році був кандидатом у депутати в 78 окрузі від партії "Слуга народу".

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Автор: 

Кабмін (14065) ОДА (1625) Запорізька область (3567)


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Сытый!!!
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20.05.2020 15:54 Відповісти
Ага, едальник как у типичного представителя"слуги народа".
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20.05.2020 16:56 Відповісти
Прастой парєнь,бивший дірєктор !
А насправді-агробарон ,власник корпорації BKW Group .Біля 40 000 га. купа с\г ,переробне ,експортне підприємства.Є шлейф кримінальних справ (мутки з НДС,уникнення оподаткування,і т.п.)
Ловко його Пономарьов на виборах прокатав.Наскільки не терплю Пономаря,але видно,що той Боговін-ще більший мерзотник.
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20.05.2020 16:14 Відповісти
На выборах его прокатил не Пономарёв, а люди! Он не добрал без малого 4 тыс. голосов именно в тех сёлах, где бесчинствует его Лендфорт. Теперь ЗЕ возненавидит вся Запорожская область, зря он это перед местными выборами устроил, будут ему теперь Черкасы 2...
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20.05.2020 16:25 Відповісти
да,за нього неголосуцвали ті хто його знав
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20.05.2020 18:37 Відповісти
 
 