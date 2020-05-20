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Новости Коронавирус и карантин
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Прокуратура открыла уголовное производство из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево

Прокуратура открыла уголовное производство из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево

Из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вспышки вируса в интернате.

Так, по состоянию на утро 20 мая в психоневрологическом интернате лабораторно подтверждено заражение коронавирусом у 25 человек.

"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Также в рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении.

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карантин (16729) Мукачево (345) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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А в Києві спалах короновірусу в дитячому будинку!
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20.05.2020 16:25 Ответить
А сенс? З дурками хоча б зрозуміло...
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20.05.2020 16:44 Ответить
Смешно, как тужатся мыслители -
то громогласно, то бесшумно -
забыв, что разум недействителен,
когда действительность безумна.
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20.05.2020 16:28 Ответить
За таку божевільну дійсність ви і агітували перед зевиборами🐸
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20.05.2020 16:35 Ответить
Ви помилилися знову..
Стареча інфантильність, вибачаю Вам..
Ви вже подякували-я весь в крестиках..🤣
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20.05.2020 16:39 Ответить
Я не помилявся, бо ви агітували за Зе. Тепер їжте і не обляпайтеся!
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20.05.2020 16:43 Ответить
Наведіть приклади!
Сашко, у Вас свої лікарі в спецлікарнях(самі і хвалилися і всім рекомендували)-гроші на вітер?..🤣
Не турбуйте своїми провокаціями(можу викласти screenshoot)..
Бувайте, лікуйтеся та не хворійте більше(чи мньше)!!
😁
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20.05.2020 16:52 Ответить
 
 