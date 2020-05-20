Прокуратура открыла уголовное производство из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево
Из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево правоохранители открыли уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вспышки вируса в интернате.
Так, по состоянию на утро 20 мая в психоневрологическом интернате лабораторно подтверждено заражение коронавирусом у 25 человек.
"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.
Также в рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении.
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то громогласно, то бесшумно -
забыв, что разум недействителен,
когда действительность безумна.
Стареча інфантильність, вибачаю Вам..
Ви вже подякували-я весь в крестиках..🤣
Сашко, у Вас свої лікарі в спецлікарнях(самі і хвалилися і всім рекомендували)-гроші на вітер?..🤣
Не турбуйте своїми провокаціями(можу викласти screenshoot)..
Бувайте, лікуйтеся та не хворійте більше(чи мньше)!!
😁