Прокуратура открыла уголовное производство из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево

Из-за вспышки коронавируса в психоневрологическом интернате в Мукачево правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту вспышки вируса в интернате.

Так, по состоянию на утро 20 мая в психоневрологическом интернате лабораторно подтверждено заражение коронавирусом у 25 человек.

"Предварительная правовая квалификация в данном производстве по ч.1 ст.325 УК Украины, то есть нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", - говорится в сообщении.

Также в рамках следствия правоохранители, с привлечением соответствующих специалистов, проверят состояние соблюдения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней в указанном учреждении.

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