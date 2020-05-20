УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11583 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 065 7

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через спалах коронавірусу в психоневрологічному інтернаті в Мукачеві

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через спалах коронавірусу в психоневрологічному інтернаті в Мукачеві

Через спалах коронавірусу в психоневрологічному інтернаті в Мукачеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом спалаху вірусу в інтернаті.

Так, станом на ранок 20 травня в психоневрологічному інтернаті лабораторно підтверджено зараження коронавірусом у 25 осіб.

"Попередня правова кваліфікація в цьому провадженні за ч.1 ст.325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням", - йдеться в повідомленні.

Також у межах слідства правоохоронці, із залученням відповідних фахівців, перевірять стан дотримання санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам у зазначеному закладі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У психоневрологічному інтернаті в Мукачеві - спалах коронавірусу

Автор: 

карантин (18172) Мукачево (175) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Закарпатська область (2044)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Києві спалах короновірусу в дитячому будинку!
показати весь коментар
20.05.2020 16:25 Відповісти
А сенс? З дурками хоча б зрозуміло...
показати весь коментар
20.05.2020 16:44 Відповісти
Смешно, как тужатся мыслители -
то громогласно, то бесшумно -
забыв, что разум недействителен,
когда действительность безумна.
показати весь коментар
20.05.2020 16:28 Відповісти
За таку божевільну дійсність ви і агітували перед зевиборами🐸
показати весь коментар
20.05.2020 16:35 Відповісти
Ви помилилися знову..
Стареча інфантильність, вибачаю Вам..
Ви вже подякували-я весь в крестиках..🤣
показати весь коментар
20.05.2020 16:39 Відповісти
Я не помилявся, бо ви агітували за Зе. Тепер їжте і не обляпайтеся!
показати весь коментар
20.05.2020 16:43 Відповісти
Наведіть приклади!
Сашко, у Вас свої лікарі в спецлікарнях(самі і хвалилися і всім рекомендували)-гроші на вітер?..🤣
Не турбуйте своїми провокаціями(можу викласти screenshoot)..
Бувайте, лікуйтеся та не хворійте більше(чи мньше)!!
😁
показати весь коментар
20.05.2020 16:52 Відповісти
 
 