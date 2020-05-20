Прокуратура відкрила кримінальне провадження через спалах коронавірусу в психоневрологічному інтернаті в Мукачеві
Через спалах коронавірусу в психоневрологічному інтернаті в Мукачеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом спалаху вірусу в інтернаті.
Так, станом на ранок 20 травня в психоневрологічному інтернаті лабораторно підтверджено зараження коронавірусом у 25 осіб.
"Попередня правова кваліфікація в цьому провадженні за ч.1 ст.325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням", - йдеться в повідомленні.
Також у межах слідства правоохоронці, із залученням відповідних фахівців, перевірять стан дотримання санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам у зазначеному закладі.
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то громогласно, то бесшумно -
забыв, что разум недействителен,
когда действительность безумна.
Стареча інфантильність, вибачаю Вам..
Ви вже подякували-я весь в крестиках..🤣
Сашко, у Вас свої лікарі в спецлікарнях(самі і хвалилися і всім рекомендували)-гроші на вітер?..🤣
Не турбуйте своїми провокаціями(можу викласти screenshoot)..
Бувайте, лікуйтеся та не хворійте більше(чи мньше)!!
😁