Прокуратура відкрила кримінальне провадження через спалах коронавірусу в психоневрологічному інтернаті в Мукачеві

Через спалах коронавірусу в психоневрологічному інтернаті в Мукачеві правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом спалаху вірусу в інтернаті.

Так, станом на ранок 20 травня в психоневрологічному інтернаті лабораторно підтверджено зараження коронавірусом у 25 осіб.

"Попередня правова кваліфікація в цьому провадженні за ч.1 ст.325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням", - йдеться в повідомленні.

Також у межах слідства правоохоронці, із залученням відповідних фахівців, перевірять стан дотримання санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам у зазначеному закладі.

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