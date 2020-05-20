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Новости Коронавирус и карантин
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Открытие ярмарок пока невозможно, поскольку они являются массовыми мероприятиями , - Шмыгаль

Открытие ярмарок пока невозможно, поскольку они являются массовыми мероприятиями , - Шмыгаль

Правительство сможет рассмотреть возможность проведения продуктовых ярмарок с введением следующих этапов смягчения карантина. В Кабинете министров считают, что страна пока не готова к таким ослаблениям.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас в Украине разрешена работа продовольственных рынков. Впрочем, открытие ярмарок до сих пор является невозможным из-за того, что они являются фактически массовыми мероприятиями.

"Вопрос продуктовых ярмарок мы рассмотрим, но это будет в одном из следующих этапов. Минздрав этот вопрос поставит в соответствующую этапность. Мы рассмотрим этот вопрос, когда к этому придет... когда Украина получит такую возможность. Пока что, вы же понимаете - это фактически массовые мероприятия. Ярмарка - это сбор большого количества людей", - заявил Шмыгаль.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Украина пока 100% не готова к таким решениям.

"Когда мы говорим о продуктовый ярмарке, мы должны понимать, что это неконтролируемый процесс. Поэтому сейчас мы 100% не готовы к таким вещам", - добавил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) ярмарка (66) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ага, а Эпицентр соооовсем не массовое.
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20.05.2020 16:26
+2
В каждом Second Hand давка . Чем не ярмарка ? Инопланетянин , привыкай к земному .
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20.05.2020 16:28
+2
пресконференція сьогоднішня півшостого *********** також ....
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20.05.2020 16:36
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Ага, а Эпицентр соооовсем не массовое.
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20.05.2020 16:26 Ответить
пресконференція сьогоднішня півшостого *********** також ....
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20.05.2020 16:36 Ответить
Тю. Так то ж в закритому приміщенні з дешевою вентиляцією і як спонсору гуманітарно-комерційних вантажів тільки можна торгувати. Гереги, взагалі, за всіх гідрантів недоторканні.
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20.05.2020 16:41 Ответить
В каждом Second Hand давка . Чем не ярмарка ? Инопланетянин , привыкай к земному .
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20.05.2020 16:28 Ответить
У нас в самом козырном сэконде, где и без дурантина очередь была аж на улицу, сейчас 2-3 человека сиротливо жмутся возле касс. Крутой охранник, выворачивавший карманы и сумки, сейчас торчит возле входа, выглядывая покупателей. У людей денег нет на еду.
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20.05.2020 16:39 Ответить
А козирний хенд це який?
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20.05.2020 16:41 Ответить
Лучший в городе.
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20.05.2020 16:55 Ответить
эпидемия продлится до конца карантина
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20.05.2020 16:29 Ответить
Итальянские медики и паталогоанатомы вычислили,нет никакого Корон с вирусом.Хватит эту Пургу гнать.
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20.05.2020 16:38 Ответить
А чим та ярмарка відрізняється від продовольчого ринку? Та майже не відрізняється!
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20.05.2020 16:39 Ответить
Ярмарки,переважно,-на відкритій місцевості,на свіжому повітрі,при меншому скупченні торгових точок.
Очевидно,Шмиглі це не подобається.
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20.05.2020 17:05 Ответить
Я вам на Цензоре еще в марте писал,это Кремлевская Туфта про Корону...
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20.05.2020 16:41 Ответить
Які ярмарки ? Сорочинська накрилась ? Так вона ж 18 липня відкривається.
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20.05.2020 17:02 Ответить
Как можно считать профессионалами людей, которые начинают биться в истерике при виде одной составляющей, но в упор не видят других?
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20.05.2020 17:36 Ответить
Рынки в закрытых, ограниченных помещениях можно, а на открытом воздухе НИЗЯ! Это называется " тупой и еще тупее".
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20.05.2020 18:12 Ответить
Какие,с#ка,ярмарки!??!Страна в ж#пе и погружается все глубже.Неужели всем так весело?
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20.05.2020 18:19 Ответить
 
 