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Новини Коронавірус і карантин
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Відкриття ярмарків поки неможливе, оскільки вони є масовими заходами, - Шмигаль

Відкриття ярмарків поки неможливе, оскільки вони є масовими заходами, - Шмигаль

Уряд зможе розглянути можливість проведення продуктових ярмарків із запровадженням наступних етапів пом'якшення карантину. У Кабінеті міністрів вважають, що країна поки не готова до таких послаблень.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз в Україні дозволена робота продовольчих ринків. Втім, відкриття ярмарків досі є неможливим через те, що вони є фактично масовими заходами.

"Питання продуктових ярмарків ми розглянемо, але це буде в одному з наступних етапів. МОЗ це питання поставить у відповідну етапність. Ми розглянемо це питання, коли до цього дійде... коли Україна отримає таку можливість. Поки що, ви ж розумієте - це фактично масові заходи. Ярмарок - це збір великої кількості людей", - заявив Шмигаль.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що Україна поки 100% не готова до таких рішень.

"Коли ми говоримо про продуктовий ярмарок, ми повинні розуміти, що це неконтрольований процес. Тому зараз ми 100% не готові до таких речей", - додав Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) ярмарок (38) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Ага, а Эпицентр соооовсем не массовое.
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20.05.2020 16:26
+2
В каждом Second Hand давка . Чем не ярмарка ? Инопланетянин , привыкай к земному .
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20.05.2020 16:28
+2
пресконференція сьогоднішня півшостого *********** також ....
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20.05.2020 16:36
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Ага, а Эпицентр соооовсем не массовое.
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20.05.2020 16:26 Відповісти
пресконференція сьогоднішня півшостого *********** також ....
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20.05.2020 16:36 Відповісти
Тю. Так то ж в закритому приміщенні з дешевою вентиляцією і як спонсору гуманітарно-комерційних вантажів тільки можна торгувати. Гереги, взагалі, за всіх гідрантів недоторканні.
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20.05.2020 16:41 Відповісти
В каждом Second Hand давка . Чем не ярмарка ? Инопланетянин , привыкай к земному .
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20.05.2020 16:28 Відповісти
У нас в самом козырном сэконде, где и без дурантина очередь была аж на улицу, сейчас 2-3 человека сиротливо жмутся возле касс. Крутой охранник, выворачивавший карманы и сумки, сейчас торчит возле входа, выглядывая покупателей. У людей денег нет на еду.
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20.05.2020 16:39 Відповісти
А козирний хенд це який?
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20.05.2020 16:41 Відповісти
Лучший в городе.
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20.05.2020 16:55 Відповісти
эпидемия продлится до конца карантина
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20.05.2020 16:29 Відповісти
Итальянские медики и паталогоанатомы вычислили,нет никакого Корон с вирусом.Хватит эту Пургу гнать.
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20.05.2020 16:38 Відповісти
А чим та ярмарка відрізняється від продовольчого ринку? Та майже не відрізняється!
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20.05.2020 16:39 Відповісти
Ярмарки,переважно,-на відкритій місцевості,на свіжому повітрі,при меншому скупченні торгових точок.
Очевидно,Шмиглі це не подобається.
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20.05.2020 17:05 Відповісти
Я вам на Цензоре еще в марте писал,это Кремлевская Туфта про Корону...
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20.05.2020 16:41 Відповісти
Які ярмарки ? Сорочинська накрилась ? Так вона ж 18 липня відкривається.
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20.05.2020 17:02 Відповісти
Как можно считать профессионалами людей, которые начинают биться в истерике при виде одной составляющей, но в упор не видят других?
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20.05.2020 17:36 Відповісти
Рынки в закрытых, ограниченных помещениях можно, а на открытом воздухе НИЗЯ! Это называется " тупой и еще тупее".
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20.05.2020 18:12 Відповісти
Какие,с#ка,ярмарки!??!Страна в ж#пе и погружается все глубже.Неужели всем так весело?
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20.05.2020 18:19 Відповісти
 
 