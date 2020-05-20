Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов

По итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) победитель не был определен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"На главу НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я, согласно законодательству, провел собеседование с тремя лицами, победившими в этом конкурсе. Подал протокольное решение насчет отсутствия победителя конкурса, а сегодня утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством", - отметил министр.

По словам Степанова, на следующее заседание Кабмина будет вынесено соответствующее предложение Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава провел собеседование с тремя победителями конкурса на глав Нацслужбы здоровья