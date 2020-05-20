РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11209 посетителей онлайн
Новости
2 498 21

Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов

Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов

По итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) победитель не был определен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"На главу НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я, согласно законодательству, провел собеседование с тремя лицами, победившими в этом конкурсе. Подал протокольное решение насчет отсутствия победителя конкурса, а сегодня утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством", - отметил министр.

По словам Степанова, на следующее заседание Кабмина будет вынесено соответствующее предложение Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава провел собеседование с тремя победителями конкурса на глав Нацслужбы здоровья

Автор: 

Кабмин (14025) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
это ты таких выбрал.

Сметать когда будешь ?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:39
+4
Потужна команда реХВорматорів - відчуває дефіцит кадрів.
Беріть цього...

Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
показать весь комментарий
20.05.2020 16:39
+3
Дениску попросите он все устроит.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дениску попросите он все устроит.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:32 Ответить
Социального лифтёра
показать весь комментарий
20.05.2020 16:35 Ответить
Чи психіатрів в допомогу чи ветеринарів..
показать весь комментарий
20.05.2020 16:35 Ответить
это ты таких выбрал.

Сметать когда будешь ?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:39 Ответить
Коли заманеться!
А ви совком будете, куди змітати??
😁
показать весь комментарий
20.05.2020 16:42 Ответить
так его совки выбрали.

совков у вас, сметальщиков, каждый второй,

искать не надо
показать весь комментарий
20.05.2020 17:00 Ответить
??
показать весь комментарий
20.05.2020 17:02 Ответить
ты не понял, что ты - совок ?
показать весь комментарий
20.05.2020 17:09 Ответить
??
показать весь комментарий
20.05.2020 17:30 Ответить
Потужна команда реХВорматорів - відчуває дефіцит кадрів.
Беріть цього...

Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
показать весь комментарий
20.05.2020 16:39 Ответить
Не нашего покроя широкие штаны... (с)
показать весь комментарий
20.05.2020 16:54 Ответить
Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9885
показать весь комментарий
20.05.2020 16:40 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.05.2020 16:45 Ответить
А на должность головки НСЗУ как там конкурс?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:46 Ответить
т.е. вместо конкурса теперь будет простое утверждение кандидатуры и контракт?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:48 Ответить
А по контракту увольнять могут в полпинка
Эта схема уже опробована . К сожалению, работает...
показать весь комментарий
20.05.2020 16:58 Ответить
Сейчас брату Ермака на телефон прийдет аудиосообщение с песней "Касса, отмена!"
показать весь комментарий
20.05.2020 16:53 Ответить
А шо такое? Неужели в стране дебилы закончились?
показать весь комментарий
20.05.2020 16:54 Ответить
Прооблема здається у тестах.
конкурсанти здавали тести.
було кілька завданье= не було однозначної відповіді а була медична термінологія.

Тому Степанов не зрозумів всі відповіді
показать весь комментарий
20.05.2020 17:39 Ответить
Конкурсанти не зрозуміли ціну питання.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:49 Ответить
Занесенные кульки оказались равными по весу
показать весь комментарий
20.05.2020 19:58 Ответить
 
 