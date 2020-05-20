Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов
По итогам конкурса на должность председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) победитель не был определен.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"На главу НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я, согласно законодательству, провел собеседование с тремя лицами, победившими в этом конкурсе. Подал протокольное решение насчет отсутствия победителя конкурса, а сегодня утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством", - отметил министр.
По словам Степанова, на следующее заседание Кабмина будет вынесено соответствующее предложение Минздрава.
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Сметать когда будешь ?
А ви совком будете, куди змітати??
😁
совков у вас, сметальщиков, каждый второй,
искать не надо
Беріть цього...
Эта схема уже опробована . К сожалению, работает...
конкурсанти здавали тести.
було кілька завданье= не було однозначної відповіді а була медична термінологія.
Тому Степанов не зрозумів всі відповіді