Конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно, - Степанов

За підсумками конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) переможця не було визначено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"На голову НСЗУ було проведено конкурс у січні. Я, згідно із законодавством, провів співбесіду з трьома особами, що перемогли в цьому конкурсі. Подав протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу, а сьогодні затвердив розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладення контракту про проходження державної служби відповідно до чинного законодавства", - зазначив міністр.

За словами Степанова, на наступне засідання Кабміну буде винесено відповідну пропозицію МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник МОЗ провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу на голову Нацслужби здоров'я