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Конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно, - Степанов

Конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно, - Степанов

За підсумками конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) переможця не було визначено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"На голову НСЗУ було проведено конкурс у січні. Я, згідно із законодавством, провів співбесіду з трьома особами, що перемогли в цьому конкурсі. Подав протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу, а сьогодні затвердив розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладення контракту про проходження державної служби відповідно до чинного законодавства", - зазначив міністр.

За словами Степанова, на наступне засідання Кабміну буде винесено відповідну пропозицію МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник МОЗ провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу на голову Нацслужби здоров'я

Автор: 

Кабмін (14065) МОЗ (5390) Степанов Максим (2196) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+4
это ты таких выбрал.

Сметать когда будешь ?
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20.05.2020 16:39
+4
Потужна команда реХВорматорів - відчуває дефіцит кадрів.
Беріть цього...

Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
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20.05.2020 16:39
+3
Дениску попросите он все устроит.
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20.05.2020 16:32
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Дениску попросите он все устроит.
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20.05.2020 16:32 Відповісти
Социального лифтёра
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20.05.2020 16:35 Відповісти
Чи психіатрів в допомогу чи ветеринарів..
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20.05.2020 16:35 Відповісти
это ты таких выбрал.

Сметать когда будешь ?
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20.05.2020 16:39 Відповісти
Коли заманеться!
А ви совком будете, куди змітати??
😁
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20.05.2020 16:42 Відповісти
так его совки выбрали.

совков у вас, сметальщиков, каждый второй,

искать не надо
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20.05.2020 17:00 Відповісти
??
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20.05.2020 17:02 Відповісти
ты не понял, что ты - совок ?
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20.05.2020 17:09 Відповісти
??
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20.05.2020 17:30 Відповісти
Потужна команда реХВорматорів - відчуває дефіцит кадрів.
Беріть цього...

Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9112
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20.05.2020 16:39 Відповісти
Не нашего покроя широкие штаны... (с)
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20.05.2020 16:54 Відповісти
Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9885
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20.05.2020 16:40 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.05.2020 16:45 Відповісти
А на должность головки НСЗУ как там конкурс?
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20.05.2020 16:46 Відповісти
т.е. вместо конкурса теперь будет простое утверждение кандидатуры и контракт?
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20.05.2020 16:48 Відповісти
А по контракту увольнять могут в полпинка
Эта схема уже опробована . К сожалению, работает...
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20.05.2020 16:58 Відповісти
Сейчас брату Ермака на телефон прийдет аудиосообщение с песней "Касса, отмена!"
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20.05.2020 16:53 Відповісти
А шо такое? Неужели в стране дебилы закончились?
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20.05.2020 16:54 Відповісти
Прооблема здається у тестах.
конкурсанти здавали тести.
було кілька завданье= не було однозначної відповіді а була медична термінологія.

Тому Степанов не зрозумів всі відповіді
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20.05.2020 17:39 Відповісти
Конкурсанти не зрозуміли ціну питання.
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20.05.2020 18:49 Відповісти
Занесенные кульки оказались равными по весу
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20.05.2020 19:58 Відповісти
 
 