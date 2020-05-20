Конкурс на посаду глави НСЗУ закінчився безрезультатно, - Степанов
За підсумками конкурсу на посаду голови Національної служби здоров'я (НСЗУ) переможця не було визначено.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава МОЗ Максим Степанов.
"На голову НСЗУ було проведено конкурс у січні. Я, згідно із законодавством, провів співбесіду з трьома особами, що перемогли в цьому конкурсі. Подав протокольне рішення щодо відсутності переможця конкурсу, а сьогодні затвердив розпорядження про необхідність призначення на вакантну посаду голови НСЗУ шляхом укладення контракту про проходження державної служби відповідно до чинного законодавства", - зазначив міністр.
За словами Степанова, на наступне засідання Кабміну буде винесено відповідну пропозицію МОЗ.
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+4 wake up-UA
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+3 Александр Иванов #442761
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Сметать когда будешь ?
А ви совком будете, куди змітати??
😁
совков у вас, сметальщиков, каждый второй,
искать не надо
Беріть цього...
Эта схема уже опробована . К сожалению, работает...
конкурсанти здавали тести.
було кілька завданье= не було однозначної відповіді а була медична термінологія.
Тому Степанов не зрозумів всі відповіді