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Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности

Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что Россия является страной, которая должна выполнять Минские соглашения.

Телефонный разговор Мааса и Лаврова состоялся 19 мая. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"Министр Хайко Маас после вчерашнего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: я четко объяснил, что сотрудничество России как стороны в реализации Минских договоренностей срочно необходима, чтобы Россия и Украина смогли достичь прогресса в выполнении решений саммита в нормандском формате", — сказано в сообщении.

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Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности 01

Автор: 

Лавров Сергей (2290) минские соглашения (3229) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+8
Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности - Цензор.НЕТ 6588
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20.05.2020 16:37
+8
Как бы там ни было, но Кучмарус отбил Тузлу.
Перед этим, с выдолбасами Мешкова (он през и хозяин всего АРК), при помощи подразделений КР, ВКР, ОТО, ОД (и иных) СБ Украины отстояли АРК в середине 90-х прошлого века.
Но тогда не было открытой агрессии. Не было доведено несоответствие бабла между МОУ и МО рыфы - до полного бреда.
"Контора" справилась на отлично.
Да и не было открытого ввода войск кацапов, на территорию АРК. Даунбасс - следствие прикрытия аннексии АРК, и бездействия гарантов по драному меморандуму.
Общался с одним из РУМОшников,"...никто не ожидал такой наглости".
Маємо те що маємо.
Порох, хоть что то восстановил в МО и других силовіх структурах. Но, систему за пару лет не перепхнешь.
На тупі питання, відповідаю, так, був на війні 2014-15 роки (ВКР). Працював на території Луганської області. Інші відрядження зелених не довбуть!!
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20.05.2020 16:50
+5
Исключительная благодать!Орда вопит о блокировке ЮТУБА..Лапти останутся вообще Лаптями с шорами.
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20.05.2020 16:40
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Правила форума Совет форумчан
Кучма подходит к Путлеру т говорит,слыш КГБист сраный,отдай Тузлу,а то Крым у медвечука отберу...
олегархи шо с них взять...
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20.05.2020 16:35 Ответить
Как бы там ни было, но Кучмарус отбил Тузлу.
Перед этим, с выдолбасами Мешкова (он през и хозяин всего АРК), при помощи подразделений КР, ВКР, ОТО, ОД (и иных) СБ Украины отстояли АРК в середине 90-х прошлого века.
Но тогда не было открытой агрессии. Не было доведено несоответствие бабла между МОУ и МО рыфы - до полного бреда.
"Контора" справилась на отлично.
Да и не было открытого ввода войск кацапов, на территорию АРК. Даунбасс - следствие прикрытия аннексии АРК, и бездействия гарантов по драному меморандуму.
Общался с одним из РУМОшников,"...никто не ожидал такой наглости".
Маємо те що маємо.
Порох, хоть что то восстановил в МО и других силовіх структурах. Но, систему за пару лет не перепхнешь.
На тупі питання, відповідаю, так, був на війні 2014-15 роки (ВКР). Працював на території Луганської області. Інші відрядження зелених не довбуть!!
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20.05.2020 16:50 Ответить
я до сих пор не верю - как мог фюрер всея цапии - дать такой повод - сплотить столько стран,с диаметрально противоположными интересами - против своей страны - но ФАКТ
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20.05.2020 16:56 Ответить
Щоб ти знав, що протистояння за острів Тузла виникло по причині взяття велетенського аміакопроводу з Тольятті до Одеського припортового заводу під контроль України. А по ньому паРаша гнала аміак за кордон. Тільки но контроль зняли як інциндент зразу вичерпався
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20.05.2020 17:03 Ответить
Це тільки одна із причин.
По перше - це був "трасер" на перевірку реакції України на дії рф.
Тоді "трасером" перевірили - вирішили зарано для активних дій.
Дуже, і дуже погано, що комплектація ГУ СБУ в АРК велась за територіальним принципом. Багато народу прив"язано до місця проживання, квартир, садибок, віджима ділянок та будівництва котеджів.
Ваш припис - тільки один із факторів (дієвий). Моє, то моє.
Вдачі.
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20.05.2020 17:51 Ответить
Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности - Цензор.НЕТ 6588
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20.05.2020 16:37 Ответить
Исключительная благодать!Орда вопит о блокировке ЮТУБА..Лапти останутся вообще Лаптями с шорами.
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20.05.2020 16:40 Ответить
А навіщо видалили? Щоб ніхто не міг виудити кацапських злочинців? Програма захисту злочинців?
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20.05.2020 17:05 Ответить
Очень даже хорошо.Меркель последовательна.
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20.05.2020 16:38 Ответить
- шо там еще выполнить...итить?

Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности - Цензор.НЕТ 3201
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20.05.2020 16:38 Ответить
Єто кто Лаврушу обґадить собирается?
Ла лєлєку нє схожьій!
Из Сирии, Ґрузии, Азербайджана, Молдовьі, Афґанистана пернатое?
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20.05.2020 17:01 Ответить
та ужеж не с нашего зоопарка )))) с нашим то счастьем ))))
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20.05.2020 17:06 Ответить
А, что лично ты сделал для освобождения Украины от кацапов, воин диванный?
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20.05.2020 19:06 Ответить
а я должен перед Вами отчитаться о проделанной работе?
с чего это???
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20.05.2020 19:22 Ответить
Просто Сфистеть меньше надо, Херой диванный. Или ты думаешь, что все кроме тебя должны, что-то делать?
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20.05.2020 19:40 Ответить
а чего Вы так вскинулись? в каком слове я Вас обидел???
и ґде я написал, что Вы или кто-то другой, мне что-то должны ???
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20.05.2020 19:52 Ответить
Вот с такими ... Украина и превращается в зоопарк, как Вы выразились!
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20.05.2020 20:01 Ответить
а с такими как Вы, во что она превратиться ? (просто интересно)
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20.05.2020 20:06 Ответить
Россия является страной, которая только всем гадит и ничего не выполняет . В Германии слепые или заинтересованные ?
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20.05.2020 16:39 Ответить
Немец за даром палец о палец не ударит!
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20.05.2020 17:04 Ответить
А в ответ знакомое ржание-"киевские власти должны...игого..игого.."
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20.05.2020 16:39 Ответить
-Как звать?
-Леха...
-Кем хочешь стать?
-Космонавтом...
-Кем?? Кем???
-Леха...

Так и эти поговорили...
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20.05.2020 16:39 Ответить
Россия в Минских соглашениях должна выглядеть не наблюдателем, а воюющей стороной с Украиной,как можно наблюдать,когда Московия отхватила себе весь Крым и часть Донбасса?кто дурак? кто подыгрывает или тот кто ....
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20.05.2020 16:52 Ответить
Пора б уже дотримуватися на цьому сайті Закону про мову. Російською можна спілкуватися вдома на кухні, а не в соцмережах. А коли не розумієш то вчи мову. В Німеччині чи Британії тебе маскалику зразу пішлють
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20.05.2020 17:09 Ответить
Как это нет выхода? Выход один - за поребрик!
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20.05.2020 21:56 Ответить
 
 