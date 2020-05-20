Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас напомнил министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, что Россия является страной, которая должна выполнять Минские соглашения.

Телефонный разговор Мааса и Лаврова состоялся 19 мая. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"Министр Хайко Маас после вчерашнего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: я четко объяснил, что сотрудничество России как стороны в реализации Минских договоренностей срочно необходима, чтобы Россия и Украина смогли достичь прогресса в выполнении решений саммита в нормандском формате", — сказано в сообщении.

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