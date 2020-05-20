Маас - Лаврову: РФ має виконувати мінські домовленості
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас нагадав міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову, що Росія є країною, яка має виконувати мінські угоди.
Телефонна розмова Мааса і Лаврова відбулася 19 травня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.
"Міністр Гайко Маас після вчорашньої розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим: я чітко пояснив, що співпраця Росії як сторони в реалізації мінських домовленостей терміново необхідна, щоб Росія і Україна змогли досягти прогресу у виконанні рішень саміту в нормандському форматі", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+8 ptn hlo #451489
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+8 phantom4
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+5 Mischa #467040
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олегархи шо с них взять...
Перед этим, с выдолбасами Мешкова (он през и хозяин всего АРК), при помощи подразделений КР, ВКР, ОТО, ОД (и иных) СБ Украины отстояли АРК в середине 90-х прошлого века.
Но тогда не было открытой агрессии. Не было доведено несоответствие бабла между МОУ и МО рыфы - до полного бреда.
"Контора" справилась на отлично.
Да и не было открытого ввода войск кацапов, на территорию АРК. Даунбасс - следствие прикрытия аннексии АРК, и бездействия гарантов по драному меморандуму.
Общался с одним из РУМОшников,"...никто не ожидал такой наглости".
Маємо те що маємо.
Порох, хоть что то восстановил в МО и других силовіх структурах. Но, систему за пару лет не перепхнешь.
На тупі питання, відповідаю, так, був на війні 2014-15 роки (ВКР). Працював на території Луганської області. Інші відрядження зелених не довбуть!!
По перше - це був "трасер" на перевірку реакції України на дії рф.
Тоді "трасером" перевірили - вирішили зарано для активних дій.
Дуже, і дуже погано, що комплектація ГУ СБУ в АРК велась за територіальним принципом. Багато народу прив"язано до місця проживання, квартир, садибок, віджима ділянок та будівництва котеджів.
Ваш припис - тільки один із факторів (дієвий). Моє, то моє.
Вдачі.
Ла лєлєку нє схожьій!
Из Сирии, Ґрузии, Азербайджана, Молдовьі, Афґанистана пернатое?
с чего это???
и ґде я написал, что Вы или кто-то другой, мне что-то должны ???
-Леха...
-Кем хочешь стать?
-Космонавтом...
-Кем?? Кем???
-Леха...
Так и эти поговорили...