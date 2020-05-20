Маас - Лаврову: РФ має виконувати мінські домовленості

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас нагадав міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову, що Росія є країною, яка має виконувати мінські угоди.

Телефонна розмова Мааса і Лаврова відбулася 19 травня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Міністр Гайко Маас після вчорашньої розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим: я чітко пояснив, що співпраця Росії як сторони в реалізації мінських домовленостей терміново необхідна, щоб Росія і Україна змогли досягти прогресу у виконанні рішень саміту в нормандському форматі", - сказано в повідомленні.

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