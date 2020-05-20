УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11313 відвідувачів онлайн
Новини
5 852 26

Маас - Лаврову: РФ має виконувати мінські домовленості

Маас - Лаврову: РФ має виконувати мінські домовленості

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас нагадав міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову, що Росія є країною, яка має виконувати мінські угоди.

Телефонна розмова Мааса і Лаврова відбулася 19 травня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.

"Міністр Гайко Маас після вчорашньої розмови з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим: я чітко пояснив, що співпраця Росії як сторони в реалізації мінських домовленостей терміново необхідна, щоб Росія і Україна змогли досягти прогресу у виконанні рішень саміту в нормандському форматі", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Маас провели телефонну розмову: "Обговорили подальші кроки щодо реалізації рішень, прийнятих "нормандською четвіркою"

Маас - Лаврову: РФ має виконувати мінські домовленості 01

Автор: 

Лавров Сергій (1576) мінські угоди (2231) Гайко Маас (201)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности - Цензор.НЕТ 6588
показати весь коментар
20.05.2020 16:37
+8
Как бы там ни было, но Кучмарус отбил Тузлу.
Перед этим, с выдолбасами Мешкова (он през и хозяин всего АРК), при помощи подразделений КР, ВКР, ОТО, ОД (и иных) СБ Украины отстояли АРК в середине 90-х прошлого века.
Но тогда не было открытой агрессии. Не было доведено несоответствие бабла между МОУ и МО рыфы - до полного бреда.
"Контора" справилась на отлично.
Да и не было открытого ввода войск кацапов, на территорию АРК. Даунбасс - следствие прикрытия аннексии АРК, и бездействия гарантов по драному меморандуму.
Общался с одним из РУМОшников,"...никто не ожидал такой наглости".
Маємо те що маємо.
Порох, хоть что то восстановил в МО и других силовіх структурах. Но, систему за пару лет не перепхнешь.
На тупі питання, відповідаю, так, був на війні 2014-15 роки (ВКР). Працював на території Луганської області. Інші відрядження зелених не довбуть!!
показати весь коментар
20.05.2020 16:50
+5
Исключительная благодать!Орда вопит о блокировке ЮТУБА..Лапти останутся вообще Лаптями с шорами.
показати весь коментар
20.05.2020 16:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кучма подходит к Путлеру т говорит,слыш КГБист сраный,отдай Тузлу,а то Крым у медвечука отберу...
олегархи шо с них взять...
показати весь коментар
20.05.2020 16:35 Відповісти
Как бы там ни было, но Кучмарус отбил Тузлу.
Перед этим, с выдолбасами Мешкова (он през и хозяин всего АРК), при помощи подразделений КР, ВКР, ОТО, ОД (и иных) СБ Украины отстояли АРК в середине 90-х прошлого века.
Но тогда не было открытой агрессии. Не было доведено несоответствие бабла между МОУ и МО рыфы - до полного бреда.
"Контора" справилась на отлично.
Да и не было открытого ввода войск кацапов, на территорию АРК. Даунбасс - следствие прикрытия аннексии АРК, и бездействия гарантов по драному меморандуму.
Общался с одним из РУМОшников,"...никто не ожидал такой наглости".
Маємо те що маємо.
Порох, хоть что то восстановил в МО и других силовіх структурах. Но, систему за пару лет не перепхнешь.
На тупі питання, відповідаю, так, був на війні 2014-15 роки (ВКР). Працював на території Луганської області. Інші відрядження зелених не довбуть!!
показати весь коментар
20.05.2020 16:50 Відповісти
я до сих пор не верю - как мог фюрер всея цапии - дать такой повод - сплотить столько стран,с диаметрально противоположными интересами - против своей страны - но ФАКТ
показати весь коментар
20.05.2020 16:56 Відповісти
Щоб ти знав, що протистояння за острів Тузла виникло по причині взяття велетенського аміакопроводу з Тольятті до Одеського припортового заводу під контроль України. А по ньому паРаша гнала аміак за кордон. Тільки но контроль зняли як інциндент зразу вичерпався
показати весь коментар
20.05.2020 17:03 Відповісти
Це тільки одна із причин.
По перше - це був "трасер" на перевірку реакції України на дії рф.
Тоді "трасером" перевірили - вирішили зарано для активних дій.
Дуже, і дуже погано, що комплектація ГУ СБУ в АРК велась за територіальним принципом. Багато народу прив"язано до місця проживання, квартир, садибок, віджима ділянок та будівництва котеджів.
Ваш припис - тільки один із факторів (дієвий). Моє, то моє.
Вдачі.
показати весь коментар
20.05.2020 17:51 Відповісти
Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности - Цензор.НЕТ 6588
показати весь коментар
20.05.2020 16:37 Відповісти
Исключительная благодать!Орда вопит о блокировке ЮТУБА..Лапти останутся вообще Лаптями с шорами.
показати весь коментар
20.05.2020 16:40 Відповісти
А навіщо видалили? Щоб ніхто не міг виудити кацапських злочинців? Програма захисту злочинців?
показати весь коментар
20.05.2020 17:05 Відповісти
Очень даже хорошо.Меркель последовательна.
показати весь коментар
20.05.2020 16:38 Відповісти
- шо там еще выполнить...итить?

Маас - Лаврову: РФ должна выполнять Минские договоренности - Цензор.НЕТ 3201
показати весь коментар
20.05.2020 16:38 Відповісти
Єто кто Лаврушу обґадить собирается?
Ла лєлєку нє схожьій!
Из Сирии, Ґрузии, Азербайджана, Молдовьі, Афґанистана пернатое?
показати весь коментар
20.05.2020 17:01 Відповісти
та ужеж не с нашего зоопарка )))) с нашим то счастьем ))))
показати весь коментар
20.05.2020 17:06 Відповісти
А, что лично ты сделал для освобождения Украины от кацапов, воин диванный?
показати весь коментар
20.05.2020 19:06 Відповісти
а я должен перед Вами отчитаться о проделанной работе?
с чего это???
показати весь коментар
20.05.2020 19:22 Відповісти
Просто Сфистеть меньше надо, Херой диванный. Или ты думаешь, что все кроме тебя должны, что-то делать?
показати весь коментар
20.05.2020 19:40 Відповісти
а чего Вы так вскинулись? в каком слове я Вас обидел???
и ґде я написал, что Вы или кто-то другой, мне что-то должны ???
показати весь коментар
20.05.2020 19:52 Відповісти
Вот с такими ... Украина и превращается в зоопарк, как Вы выразились!
показати весь коментар
20.05.2020 20:01 Відповісти
а с такими как Вы, во что она превратиться ? (просто интересно)
показати весь коментар
20.05.2020 20:06 Відповісти
Россия является страной, которая только всем гадит и ничего не выполняет . В Германии слепые или заинтересованные ?
показати весь коментар
20.05.2020 16:39 Відповісти
Немец за даром палец о палец не ударит!
показати весь коментар
20.05.2020 17:04 Відповісти
А в ответ знакомое ржание-"киевские власти должны...игого..игого.."
показати весь коментар
20.05.2020 16:39 Відповісти
-Как звать?
-Леха...
-Кем хочешь стать?
-Космонавтом...
-Кем?? Кем???
-Леха...

Так и эти поговорили...
показати весь коментар
20.05.2020 16:39 Відповісти
Россия в Минских соглашениях должна выглядеть не наблюдателем, а воюющей стороной с Украиной,как можно наблюдать,когда Московия отхватила себе весь Крым и часть Донбасса?кто дурак? кто подыгрывает или тот кто ....
показати весь коментар
20.05.2020 16:52 Відповісти
Пора б уже дотримуватися на цьому сайті Закону про мову. Російською можна спілкуватися вдома на кухні, а не в соцмережах. А коли не розумієш то вчи мову. В Німеччині чи Британії тебе маскалику зразу пішлють
показати весь коментар
20.05.2020 17:09 Відповісти
Как это нет выхода? Выход один - за поребрик!
показати весь коментар
20.05.2020 21:56 Відповісти
 
 