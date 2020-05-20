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Новости Видео Агрессия России против Украины Год Зеленского
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Боевики, которые в нас стреляют, - граждане России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, кто стреляет в защитников Украины на Донбассе.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

Видео Прямий

"Боевики, которые в нас стреляют - кто они? Они уже взяли паспорта, они уже граждане России", - сказал Зеленский.

"И есть много доказательств причастности, там, русская десантура, разные, которые на той территории, которые стреляют по нашим людям - мы все это понимаем. Нет никакой "зрады" от президента Украины. Ничего нету. Мы точно знаем, кто там есть. Точно знаем их количество. И знаем, почему они стреляют. Там все есть: и российские военные, и российские граждане. Там все они есть", - добавил президент.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем"

Зеленский рассказал, что представители незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" на переговорах в Минске по всем важным вопросам консультируются с руководством из РФ.

"Если эти люди, которые там в Минске сидят, и когда какой-то сложный вопрос, они куда-то - подождите, нам надо выйти - и они выходят, звонят, мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем, откуда из России идут команды", - сказал Зеленский.

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Президент также высказался о массовой раздаче российских паспортов на Донбассе.

"Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они, эти люди, которые с паспортами украинским и с русским. Ну, если там действительно гражданские люди, которые взяли из-за того, что они не могут жить в условиях - взяли второй паспорт из-за того, что сложные условия - Бог с ними", — сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) россия (95502) Донбасс (26956) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+14
Бубочка, ты шо со своей головой не дружишь? Ты же говорил, что в твоей голове война закончилась. А теперь про каких-то стреляющих боевиков говоришь
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20.05.2020 13:17
+14
не змоглр із себе видавити що там кацапські кадрові- що там все командування та спецслужби пУтлера- не змогло....
От вам і все про ото оманське...
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20.05.2020 13:18
+10
Зеля, с 20.02.2014 идёт война параши с Украиной. А ты, идиот, 6 лет пытаешься угадать, кто там стреляет.
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20.05.2020 13:19
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А ваши людзі шо? Вони білі й пухнасті, пенсію від бандёравцев чекають?
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20.05.2020 13:17 Ответить
Бубочка, ты шо со своей головой не дружишь? Ты же говорил, что в твоей голове война закончилась. А теперь про каких-то стреляющих боевиков говоришь
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20.05.2020 13:17 Ответить
Мировоззрение человека может сильно меняться под действием внешних факторов. Одно дело иметь сведения из различного рода СМИ с точки зрения простого гражданина и только догадываться - совсем другое иметь прямые сведения спецслужб будучи на должности президента.
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20.05.2020 13:22 Ответить
Обычные граждане это кто? Те кто поддерживает Порошенко, те кто Зеленского или те кто вообще ОПЗЖ? Видите как много граждан - равно как и много мнений. И информация какая - украинских патриотических СМИ, русвесны, или 112 канала? Видите сколько разной направленности СМИ.
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20.05.2020 14:28 Ответить
Факт. Но как показала практика не для всех. Есть отдельные "красавцы" которые иначе считают. Даже в политике таковые присутствуют.
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20.05.2020 14:52 Ответить
100%
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21.05.2020 00:52 Ответить
В ЗЄ вислови залежать від ситуації і людей, з якими він говорить.Якщо він говорить з путіним,то в Україні громадянська війна і потрібно тільки перестати стріляти.Якщо перед електоратом,то зовсім інша петрушка.Ну, ви прочитали.
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20.05.2020 13:28 Ответить
И даже не боевиков, а круче - "Граждане России"... Сказано "в точку"! Плохо, что такие "точки" не складываются в "политическую линию"... и тогда это может восприниматься "дымовой завесой" для прикрытия "истинной линии поведения в отношении Путинского режима" - "линии Ермака".
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20.05.2020 16:06 Ответить
не змоглр із себе видавити що там кацапські кадрові- що там все командування та спецслужби пУтлера- не змогло....
От вам і все про ото оманське...
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20.05.2020 13:18 Ответить
Скажи, Вовка, а чому вони вирішили стати громадянами Росії?
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20.05.2020 13:18 Ответить
потому что они - сталинские консервы, приехали из России, неужели неясно.
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20.05.2020 13:23 Ответить
Причины могут быть разные. К примеру кто-то воевал за фейковые республики, а кто-то просто чтобы с голоду там не сдохнуть и иметь возможность получать хотя бы какие то скудные пенсии и помощь. Ситуация может быть различна. К примеру та же Германия в годы второй мировой на оккупированных территориях свои аусвайсы раздавала. И попробуй откажись.
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20.05.2020 13:25 Ответить
Всё верно ! Есть война, есть оккупация. Сейчас важно вернуть туда законную власть Киева. А дальше уже СБУ разберётся, кто там и чего
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20.05.2020 13:32 Ответить
Ну так сходи поясни Вовці, що громадяни вони вимушені, і стріляють, бо змушені. Тому їх треба пожаліти й відвести війська. Це я перекрутив твої слова.
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20.05.2020 13:48 Ответить
Прежде чем кого либо обвинять - сначала как минимум нужно побывать в шкуре того кто там. А стрелять или не стрелять - лично выбор каждого. И в свое время каждый ответит за то стрелял он или не стрелял. Спецслужбы думаю с этим разберутся. Я так понимаю, что ты сейчас из окопа свои посты строчишь?
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20.05.2020 13:52 Ответить
Некорректное сравнение. Чикатило никто ни к чему не принуждал. Он был волен в своих поступках.
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20.05.2020 14:33 Ответить
Ты хочеш, Щоб я тобі з окопа пости писав? З окопа стріляють, гляди б в пику б кулю отримав, а не поста.
Спецслужби? Українські спецслужби просрали Крим і Донбас. Якщо б не прості добровольці - просрали б і більше. Спочатку думай - потім кажи. Чи у тебе папа Віслюк?
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20.05.2020 14:38 Ответить
Не. Ничего я не хочу. Просто мне нравятся диванные "воены". Бравые, такие, агрессивные, вумные шо ппц. Думаю если бы их на передовую - они бы в два счета войну закончили и умыли кацапов кровью.
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20.05.2020 14:44 Ответить
"Боевики, которые в нас стреляют - кто они? Они уже взяли паспорта, они уже граждане России", - сказал Зеленский. - немогу налюбоваться, как же тонко этот клавишник делает зебилов.
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20.05.2020 13:18 Ответить
Зеля, с 20.02.2014 идёт война параши с Украиной. А ты, идиот, 6 лет пытаешься угадать, кто там стреляет.
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20.05.2020 13:19 Ответить
кацапы стреляют, кацапы мародерят, кацапы захватывают нашу землю, ...
но, "в глазах Путина он видит МИР"!!!!
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20.05.2020 13:20 Ответить
а остальные лугондонцы НЕ ВИНОВАТЫ - они берет русский паспорт по принуждению.

але, по какому принуждения взяли паспорта 200 тыс. лугандонцев
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20.05.2020 13:20 Ответить
по простому- чем ты семью кормить будешь
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20.05.2020 13:21 Ответить
ты дурачок или прикидываешься ? Идёт война, люди в оккупации. Средств к существованию - никаких. Это ты сидишь в своём селе где-нибудь под Тернополем, и думаешь тебя это никогда не коснётся. А им шо делать ? Выехать на подконтрольную Украине территорию ? Все, кто могли - давно выехали. Остались пенсионеры и те, кому некуда ехать. Нет родственников, например. А жить на какие шиши ? Вот и берут паспорт агрессора, чтобы получать хоть какие-то выплаты.
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20.05.2020 13:39 Ответить
и тут вова виляет мля
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20.05.2020 13:20 Ответить
Это трудно представить, но Земля круглая. И что дальше делать с этим печальным знанием?
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20.05.2020 13:20 Ответить
что они не могут жить в условиях - взяли второй паспорт из-за того, что сложные условия - Бог с ними", - сказал Зеленский_ перевожу на понятный язык ,,какаяразница,, украинский или русский паспорт будет у народа,нет все таки населения
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20.05.2020 13:22 Ответить
Ну вообще-то на время оккупации украинские законы на неподконтрольной Украине территории не действуют.
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20.05.2020 13:48 Ответить
Какое же убогое, бескультурное, бестактное быдло есть среди журналистов.
Какое же убогое, бестактное быдло так называемый модератор этого действа. При полной несимпатии к Мандель стыдно за нашу державу, за низкий уровень организации и ведения этого балагана.
Это какой-то позор!
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20.05.2020 13:22 Ответить
Значит украинская армия, которая согласно КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ И ВОИНСКОЙ ПРИСЯГЕ отстаивает территориальную целостность страны, провоцирует несчастненьких российских оккупантиков? Вавий ищако ты оманское чёрноногая монико что своим афедроном освяшает Канамара-мацури , ты с велосипеда упал?
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20.05.2020 13:23 Ответить
А порохоботы говорят о каких-то нашихбратьях
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20.05.2020 13:35 Ответить
Родило наконец то ! У Пепса - повстанцы . у Бубочки - наши люди .Мерзские вы и ничтожные люди .
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20.05.2020 13:54 Ответить
Китайські мудреці говорили - як предмет назвеш тим він і є. Коли війну назвали АТО чи ООС то збрехали і почали боротись не з ворогом, а з міфічними бойовиками чи террористами. Отже, невірна оцінка ситуації (в угоду гешефту олігархату з окупантом) продукує невірні дії влади, що призведе до поразки.
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20.05.2020 15:18 Ответить
правильный ответ.
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20.05.2020 16:07 Ответить
не может быть ? а 6 лет там кто стрелял ?
Дебил *****
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20.05.2020 16:16 Ответить
Там , крім кацапів вистачає і лугандонських колаборантів.
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20.05.2020 17:15 Ответить
 
 