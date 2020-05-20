Боевики, которые в нас стреляют, - граждане России, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, кто стреляет в защитников Украины на Донбассе.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

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"Боевики, которые в нас стреляют - кто они? Они уже взяли паспорта, они уже граждане России", - сказал Зеленский.

"И есть много доказательств причастности, там, русская десантура, разные, которые на той территории, которые стреляют по нашим людям - мы все это понимаем. Нет никакой "зрады" от президента Украины. Ничего нету. Мы точно знаем, кто там есть. Точно знаем их количество. И знаем, почему они стреляют. Там все есть: и российские военные, и российские граждане. Там все они есть", - добавил президент.

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Зеленский рассказал, что представители незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" на переговорах в Минске по всем важным вопросам консультируются с руководством из РФ.

"Если эти люди, которые там в Минске сидят, и когда какой-то сложный вопрос, они куда-то - подождите, нам надо выйти - и они выходят, звонят, мы понимаем, куда они звонят. Мы понимаем, откуда из России идут команды", - сказал Зеленский.

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Президент также высказался о массовой раздаче российских паспортов на Донбассе.

"Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они, эти люди, которые с паспортами украинским и с русским. Ну, если там действительно гражданские люди, которые взяли из-за того, что они не могут жить в условиях - взяли второй паспорт из-за того, что сложные условия - Бог с ними", — сказал Зеленский.