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ВНО будет проведено с 25 июня по 17 июля, - Минобразования

ВНО будет проведено с 25 июня по 17 июля, - Минобразования

Внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

"Можем проинформировать о том, что внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Соответствующий график будет обнародован на сайте Украинского центра оценивания качества образования и Министерства образования и науки до завтра", - рассказала Мандзий после заседания правительства.

Она подчеркнула, что государство заботится о безопасных условиях проведения внешнего независимого оценивания, поэтому каждый участник и инструктор будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, а в пунктах тестирования обязательно будут антисептики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования просит Кабмин частично открыть вузы, чтобы студенты могли готовить дипломы и лабораторные

Автор: 

Минобразования (1735) ВНО (417) Мандзий Любомира (56)


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Вчіться діти.Хтось мусить працювати,на олігархів.
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20.05.2020 17:00 Ответить
 
 