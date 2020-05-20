ВНО будет проведено с 25 июня по 17 июля, - Минобразования

Внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

"Можем проинформировать о том, что внешнее независимое оценивание в Украине будет проведено с 25 июня по 17 июля. Соответствующий график будет обнародован на сайте Украинского центра оценивания качества образования и Министерства образования и науки до завтра", - рассказала Мандзий после заседания правительства.

Она подчеркнула, что государство заботится о безопасных условиях проведения внешнего независимого оценивания, поэтому каждый участник и инструктор будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, а в пунктах тестирования обязательно будут антисептики.

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