ЗНО буде проведено з 25 червня по 17 липня, - Міносвіти

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня по 17 липня 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

"Можемо проінформувати про те, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня по 17 липня. Відповідний графік буде оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Міністерства освіти і науки до завтра", - сказала Мандзій після засідання уряду.

Вона наголосила, що держава піклується про безпечні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту, а в пунктах тестування обов'язково будуть антисептики.

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