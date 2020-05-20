ЗНО буде проведено з 25 червня по 17 липня, - Міносвіти
Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня по 17 липня 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.
"Можемо проінформувати про те, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні буде проведено з 25 червня по 17 липня. Відповідний графік буде оприлюднено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Міністерства освіти і науки до завтра", - сказала Мандзій після засідання уряду.
Вона наголосила, що держава піклується про безпечні умови проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тому кожен учасник та інструктор буде забезпечений засобами індивідуального захисту, а в пунктах тестування обов'язково будуть антисептики.
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