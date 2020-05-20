МОЗ совместно с DOC.ua запускает бесплатные медицинские аудиоконсультации

Минстерство здравоохранения совместно с украинским бесплатным интернет-сервисом по поиску врачей DOC.ua вводит бесплатные медицинские консультации онлайн.

Об этом Минздрав сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне и до 1 июня включительно каждый украинец имеет возможность получить бесплатные медицинские аудиоконсультации от терапевта... Пользование такой услугой снижает риск возникновения осложнений болезни, ведь профессиональную консультацию можно получить не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто хочет пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции, DOC.ua также предлагает услуги онлайн-проверки с помощью специального приложения на собственном сайте или в Telegram и Viber.

Чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, нужно заполнить анкету на сайте DOC.ua и дождаться связи с врачом.

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Как сообщают в Минхздраве, продолжительность одного сеанса – 10 мин. Услуга доступна с 08:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.