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Новости Коронавирус и карантин
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МОЗ совместно с DOC.ua запускает бесплатные медицинские аудиоконсультации

МОЗ совместно с DOC.ua запускает бесплатные медицинские аудиоконсультации

Минстерство здравоохранения совместно с украинским бесплатным интернет-сервисом по поиску врачей DOC.ua вводит бесплатные медицинские консультации онлайн.

Об этом Минздрав сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне и до 1 июня включительно каждый украинец имеет возможность получить бесплатные медицинские аудиоконсультации от терапевта... Пользование такой услугой снижает риск возникновения осложнений болезни, ведь профессиональную консультацию можно получить не выходя из дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для тех, кто хочет пройти дистанционное предварительное тестирование на симптомы коронавирусной инфекции, DOC.ua также предлагает услуги онлайн-проверки с помощью специального приложения на собственном сайте или в Telegram и Viber.

Чтобы воспользоваться аудиоконсультацией, нужно заполнить анкету на сайте DOC.ua и дождаться связи с врачом.

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Как сообщают в Минхздраве, продолжительность одного сеанса – 10 мин. Услуга доступна с 08:00 до 21:00 ежедневно, без выходных.

МОЗ совместно с DOC.ua запускает бесплатные медицинские аудиоконсультации 01

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Правильно. И радиоинструктаж по самостоятельному удалению аппендицита.
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20.05.2020 16:40 Ответить
МОЗ совместно с DOC.ua запускает бесплатные медицинские аудиоконсультации - Цензор.НЕТ 2097
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20.05.2020 16:40 Ответить
и только с подветренной стороны, чтоб не воняло
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20.05.2020 16:49 Ответить
А бородатую шляпу от Цензора так Менлель и не назвала .ахахахаха..интернет ресурс номер один в Украине бугагага...
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20.05.2020 16:40 Ответить
да здравствует секс МЕДИЦИНА по телефону !!!!

самая сексуальная медицина в мире !!!
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20.05.2020 16:40 Ответить
Продовження ідіотизму телемедицини супрун тепер онлайн. Закриємо лікарні, будемо консультувати. Якщо у вас температура натисніть 1, якшо болі в шлунку натисніть 2... Наш оператор зв"яжеться з вами через 1157 хвилин.
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20.05.2020 16:49 Ответить
бесплатные медицинские аудиоконсультации под названием " мы с вами до самого конца".
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20.05.2020 16:52 Ответить
Ну вот и дождались лечения для нищих. Интересно Зеленского тоже будут так лечить, или ему положен живой врач?
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20.05.2020 18:26 Ответить
А что, новость о лечении для нищих или все же о возможности получить бесплатную консультацию, читать не пробовал что написано?
Как по мне, то очень даже не плохая идея
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20.05.2020 20:24 Ответить
 
 