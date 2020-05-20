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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ спільно з DOC.ua запускає безкоштовні медичні аудіоконсультації

МОЗ спільно з DOC.ua запускає безкоштовні медичні аудіоконсультації

Міністерство охорони здоров'я спільно з українським безкоштовним інтернет-сервісом з пошуку лікарів DOC.ua запроваджує безкоштовні медичні консультації онлайн.

Про це МОЗ повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер і до 1 червня включно кожен українець має можливість отримати безкоштовні медичні аудіоконсультації від терапевта… Користування такою послугою знижує ризик виникнення ускладнень хвороби, адже професійну консультацію можна отримати, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для тих, хто хоче пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції, DOC.ua також пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber.

Щоб скористатися аудіоконсультацією, достатньо заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем.

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Як повідомляють у МОЗ, тривалість одного сеансу - 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щоденно, без вихідних.

МОЗ спільно з DOC.ua запускає безкоштовні медичні аудіоконсультації 01

Автор: 

карантин (18172) консультації (46) МОЗ (5390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Правильно. И радиоинструктаж по самостоятельному удалению аппендицита.
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20.05.2020 16:40 Відповісти
МОЗ совместно с DOC.ua запускает бесплатные медицинские аудиоконсультации - Цензор.НЕТ 2097
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20.05.2020 16:40 Відповісти
и только с подветренной стороны, чтоб не воняло
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20.05.2020 16:49 Відповісти
А бородатую шляпу от Цензора так Менлель и не назвала .ахахахаха..интернет ресурс номер один в Украине бугагага...
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20.05.2020 16:40 Відповісти
да здравствует секс МЕДИЦИНА по телефону !!!!

самая сексуальная медицина в мире !!!
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20.05.2020 16:40 Відповісти
Продовження ідіотизму телемедицини супрун тепер онлайн. Закриємо лікарні, будемо консультувати. Якщо у вас температура натисніть 1, якшо болі в шлунку натисніть 2... Наш оператор зв"яжеться з вами через 1157 хвилин.
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20.05.2020 16:49 Відповісти
бесплатные медицинские аудиоконсультации под названием " мы с вами до самого конца".
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Ну вот и дождались лечения для нищих. Интересно Зеленского тоже будут так лечить, или ему положен живой врач?
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20.05.2020 18:26 Відповісти
А что, новость о лечении для нищих или все же о возможности получить бесплатную консультацию, читать не пробовал что написано?
Как по мне, то очень даже не плохая идея
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20.05.2020 20:24 Відповісти
 
 