МОЗ спільно з DOC.ua запускає безкоштовні медичні аудіоконсультації

Міністерство охорони здоров'я спільно з українським безкоштовним інтернет-сервісом з пошуку лікарів DOC.ua запроваджує безкоштовні медичні консультації онлайн.

Про це МОЗ повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер і до 1 червня включно кожен українець має можливість отримати безкоштовні медичні аудіоконсультації від терапевта… Користування такою послугою знижує ризик виникнення ускладнень хвороби, адже професійну консультацію можна отримати, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для тих, хто хоче пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції, DOC.ua також пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber.

Щоб скористатися аудіоконсультацією, достатньо заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем.

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Як повідомляють у МОЗ, тривалість одного сеансу - 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щоденно, без вихідних.