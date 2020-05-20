МОЗ спільно з DOC.ua запускає безкоштовні медичні аудіоконсультації
Міністерство охорони здоров'я спільно з українським безкоштовним інтернет-сервісом з пошуку лікарів DOC.ua запроваджує безкоштовні медичні консультації онлайн.
Про це МОЗ повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Відтепер і до 1 червня включно кожен українець має можливість отримати безкоштовні медичні аудіоконсультації від терапевта… Користування такою послугою знижує ризик виникнення ускладнень хвороби, адже професійну консультацію можна отримати, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для тих, хто хоче пройти дистанційне попереднє тестування на симптоми коронавірусної інфекції, DOC.ua також пропонує послуги онлайн-перевірки за допомогою спеціального додатка на власному сайті або у Telegram і Viber.
Щоб скористатися аудіоконсультацією, достатньо заповнити анкету на сайті DOC.ua та дочекатися зв’язку з лікарем.
Як повідомляють у МОЗ, тривалість одного сеансу - 10 хв. Послуга доступна з 08:00 до 21:00 щоденно, без вихідних.
Будь ласка, зачекайте...
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