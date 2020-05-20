Совет ЕС одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об одобрении Советом Европейского союза EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, завершив законодательную процедуру. Я благодарен за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией Covid-19 и ее экономическими последствиями. Мы сильнее, когда мы едины", - отметил Кулеба.

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