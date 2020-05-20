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Совет ЕС одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба

Совет ЕС одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об одобрении Советом Европейского союза EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом Кулеба написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, завершив законодательную процедуру. Я благодарен за солидарность и искреннюю дружбу, которые ЕС демонстрирует в борьбе с пандемией Covid-19 и ее экономическими последствиями. Мы сильнее, когда мы едины", - отметил Кулеба.

Также на Цензор.НЕТ: Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19

Совет ЕС одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба 01

Автор: 

помощь (7763) Евросоюз (17061) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 424
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20.05.2020 16:45
+5
Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5189
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20.05.2020 16:49
+4
Разворуют.
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20.05.2020 16:45
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Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 424
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20.05.2020 16:45 Ответить
Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5189
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20.05.2020 16:49 Ответить
Разворуют.
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20.05.2020 16:45 Ответить
само собою ...
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20.05.2020 16:46 Ответить
Грубо . Освоят .
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20.05.2020 16:49 Ответить
Нема кому бо Петра нема
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20.05.2020 16:53 Ответить
лісом чи землею ...забув ...можна ще й кріпаками розрахуватися за "помощь" ...брехливі гніди
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20.05.2020 16:46 Ответить
А денег не будет, так что не тешьте себя. Бабуля только села печатать.
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20.05.2020 16:47 Ответить
Медицина? Шахматы? Фигурное катание? Всё херня. Клянчить бабло - вот маланское призвание.
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20.05.2020 16:49 Ответить
журнал "Коневодство"? Кокошник поправь, торчит из-за вышиванки.
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20.05.2020 16:52 Ответить
Комментарии из психбольницы? Продолжай, дорогой.. Как на тебя сердиться?
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20.05.2020 16:58 Ответить
Порохоботы ваше мнение очень интересно. Пишите все и про всех всеравно модер не удаляет ваши коменты ..Потому интерьвью говноресурсам никто нормальный не даст и не обратит внимание на журналиста от порохоботского сайта
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20.05.2020 16:50 Ответить
Держись . Вас всё меньше .
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20.05.2020 16:52 Ответить
Ты из каких будеш ?оказывается не 73 а 75 бугагага
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20.05.2020 16:54 Ответить
багатій думкою
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20.05.2020 16:54 Ответить
Ну не для Украины а для украинских олигархов, говорите точнее. А еще точнее для Ахметова и *зеленыхтарифов*. И не помощи а кредит ето.
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20.05.2020 16:50 Ответить
Пилка вже на готові.
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20.05.2020 16:52 Ответить
Все заметили что ахметовские журналисты задавали воопросы ниочем ?
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20.05.2020 16:52 Ответить
як і інші 99 %...
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20.05.2020 16:54 Ответить
стара казка - ми (теперешні) беремо під "реформи" , інші - "пАпередніки" набрались та розікрали ...- лохторат ВСЕ хавае....
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20.05.2020 16:53 Ответить
Пороху точно ласты сплетут а Южаниной пожизненое вообще дпть или выслать из страны Мрией с мешками на головах на Мальдивы ....в одну сторону
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20.05.2020 16:56 Ответить
Це ж не просто допомога,а кредит.Потім потрібно віддавати.
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20.05.2020 16:58 Ответить
де написано, що це кредит?
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20.05.2020 17:00 Ответить
https://censor.net/user/462479 А що це по вашому? Саме в цій темі не сказано.Але раніше писали,що це кредин.
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20.05.2020 17:56 Ответить
https://censor.net/user/462479 https://finclub.net/news/evroparlament-odobril-vydelenie-1-2-mlrd-evro-pomoshchi-ukraine.html
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20.05.2020 17:57 Ответить
***
одно точно - так быстро учатся умело и смело пилить транши ,
что даже опилки не остаются
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20.05.2020 17:01 Ответить
Зєля не такая, він аткажецця. Шо ж він дєвка якась, шо з протягнутою рукою, чи як там...
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20.05.2020 17:02 Ответить
а если карантинить до 22 декабря, сколько дадут?
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20.05.2020 17:56 Ответить
Зрада.
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20.05.2020 18:34 Ответить
 
 