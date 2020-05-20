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Новини
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Рада ЄС схвалила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України, - Кулеба

Рада ЄС схвалила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про схвалення Радою Європейського Союзу EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги для України.

Про це Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада ЄС схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру. Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє в боротьбі з пандемією COVID-19 та її економічними наслідками. Ми сильніші, коли ми єдині", - зазначив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19

Рада ЄС схвалила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України, - Кулеба 01

Автор: 

допомога (8294) Євросоюз (13315) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 424
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20.05.2020 16:45
+5
Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5189
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20.05.2020 16:49
+4
Разворуют.
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20.05.2020 16:45
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Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 424
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20.05.2020 16:45 Відповісти
Совет ЕС одобрил EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5189
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20.05.2020 16:49 Відповісти
Разворуют.
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20.05.2020 16:45 Відповісти
само собою ...
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20.05.2020 16:46 Відповісти
Грубо . Освоят .
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20.05.2020 16:49 Відповісти
Нема кому бо Петра нема
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20.05.2020 16:53 Відповісти
лісом чи землею ...забув ...можна ще й кріпаками розрахуватися за "помощь" ...брехливі гніди
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20.05.2020 16:46 Відповісти
А денег не будет, так что не тешьте себя. Бабуля только села печатать.
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20.05.2020 16:47 Відповісти
Медицина? Шахматы? Фигурное катание? Всё херня. Клянчить бабло - вот маланское призвание.
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20.05.2020 16:49 Відповісти
журнал "Коневодство"? Кокошник поправь, торчит из-за вышиванки.
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Комментарии из психбольницы? Продолжай, дорогой.. Как на тебя сердиться?
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20.05.2020 16:58 Відповісти
Порохоботы ваше мнение очень интересно. Пишите все и про всех всеравно модер не удаляет ваши коменты ..Потому интерьвью говноресурсам никто нормальный не даст и не обратит внимание на журналиста от порохоботского сайта
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20.05.2020 16:50 Відповісти
Держись . Вас всё меньше .
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Ты из каких будеш ?оказывается не 73 а 75 бугагага
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20.05.2020 16:54 Відповісти
багатій думкою
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20.05.2020 16:54 Відповісти
Ну не для Украины а для украинских олигархов, говорите точнее. А еще точнее для Ахметова и *зеленыхтарифов*. И не помощи а кредит ето.
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20.05.2020 16:50 Відповісти
Пилка вже на готові.
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20.05.2020 16:52 Відповісти
Все заметили что ахметовские журналисты задавали воопросы ниочем ?
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20.05.2020 16:52 Відповісти
як і інші 99 %...
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20.05.2020 16:54 Відповісти
стара казка - ми (теперешні) беремо під "реформи" , інші - "пАпередніки" набрались та розікрали ...- лохторат ВСЕ хавае....
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20.05.2020 16:53 Відповісти
Пороху точно ласты сплетут а Южаниной пожизненое вообще дпть или выслать из страны Мрией с мешками на головах на Мальдивы ....в одну сторону
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20.05.2020 16:56 Відповісти
Це ж не просто допомога,а кредит.Потім потрібно віддавати.
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20.05.2020 16:58 Відповісти
де написано, що це кредит?
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20.05.2020 17:00 Відповісти
https://censor.net/user/462479 А що це по вашому? Саме в цій темі не сказано.Але раніше писали,що це кредин.
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20.05.2020 17:56 Відповісти
https://censor.net/user/462479 https://finclub.net/news/evroparlament-odobril-vydelenie-1-2-mlrd-evro-pomoshchi-ukraine.html
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20.05.2020 17:57 Відповісти
***
одно точно - так быстро учатся умело и смело пилить транши ,
что даже опилки не остаются
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20.05.2020 17:01 Відповісти
Зєля не такая, він аткажецця. Шо ж він дєвка якась, шо з протягнутою рукою, чи як там...
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20.05.2020 17:02 Відповісти
а если карантинить до 22 декабря, сколько дадут?
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20.05.2020 17:56 Відповісти
Зрада.
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20.05.2020 18:34 Відповісти
 
 