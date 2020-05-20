Рада ЄС схвалила 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про схвалення Радою Європейського Союзу EUR1,2 млрд макрофінансової допомоги для України.
Про це Кулеба написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Рада ЄС схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру. Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє в боротьбі з пандемією COVID-19 та її економічними наслідками. Ми сильніші, коли ми єдині", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+7 wake up-UA
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одно точно - так быстро учатся умело и смело пилить транши ,
что даже опилки не остаются