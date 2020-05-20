Черновицкая область не сможет 22 мая смягчить карантин, - Степанов

Черновицкая область не соответствует критериям смягчения карантина с 22 мая. Возможно, карантин в этой области удастся смягчить с 1 июня.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день в Черновицкой области у нас и большая заболеваемость, и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем работать над тем и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые находятся в больницах", - сказал Степанов.

Он напомнил, что в целом первые ослабления в регионах Украины, где это позволяет эпидситуация, произойдут уже 22 мая. В частности, разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек. Также позволено проведение религиозных мероприятий, при условии, что на 1 человека будет приходиться 10 кв метров площади.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.

С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.