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Новости Коронавирус и карантин
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Черновицкая область не сможет 22 мая смягчить карантин, - Степанов

Черновицкая область не сможет 22 мая смягчить карантин, - Степанов

Черновицкая область не соответствует критериям смягчения карантина с 22 мая. Возможно, карантин в этой области удастся смягчить с 1 июня.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодняшний день в Черновицкой области у нас и большая заболеваемость, и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем работать над тем и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые находятся в больницах", - сказал Степанов.

Он напомнил, что в целом первые ослабления в регионах Украины, где это позволяет эпидситуация, произойдут уже 22 мая. В частности, разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 50 человек. Также позволено проведение религиозных мероприятий, при условии, что на 1 человека будет приходиться 10 кв метров площади.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин утвердил очередное смягчение карантина с 22 мая: заработают отели, транспорт, детсадики и метро

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.

С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Что будут делать Зеленский и компания, когда наконец закончится эта эпидемия...
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20.05.2020 17:53
+2
Рано или поздно, но все заканчивается.
Я ведь не говорю завтра или послезавтра.
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20.05.2020 17:56
+2
Вряд ли мстя...
Нельзя сказать, что катастрофически хреново, но и не скажешь, что всё уже гут.
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20.05.2020 18:24
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Что будут делать Зеленский и компания, когда наконец закончится эта эпидемия...
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20.05.2020 17:53 Ответить
Не закончится. У китайцев в новой вспышке новые симптомы. Плюс 30 мутаций вируса.
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20.05.2020 17:55 Ответить
Рано или поздно, но все заканчивается.
Я ведь не говорю завтра или послезавтра.
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20.05.2020 17:56 Ответить
французский дурантин французкий Конституционный суд признал частично (?) незаконным
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20.05.2020 18:27 Ответить
Симптомы новые и я нарисую. Бумага все стерпит.
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20.05.2020 20:10 Ответить
Если учесть старые и новые, то шанс попасть на "лечение" увеличивается.
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20.05.2020 20:30 Ответить
Как же вы зе...ли. то можно то нельзя.
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20.05.2020 17:56 Ответить
мстя? или действительно хреново?
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20.05.2020 18:16 Ответить
Вряд ли мстя...
Нельзя сказать, что катастрофически хреново, но и не скажешь, что всё уже гут.
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20.05.2020 18:24 Ответить
А если мстя, то за шо может быть?
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20.05.2020 20:28 Ответить
за досрочный выход из карантина (ну как вариант?)
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20.05.2020 20:33 Ответить
Хай відкриються дитсадки, от тоді Україна зрозуміє що таке справжній колапс при пандемії. На більшості дітей майже не буде помітно симптомів короновірусу, а от їх батьки і рідня будуть пачками вмирати...
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20.05.2020 18:16 Ответить
у Вас паранойя, батенька
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20.05.2020 18:28 Ответить
Може поясниш, як такий розумний?
Новая вспышка в Китае.

Пациенты на северо-востоке также в основном имеют повреждения легких, а не сердца, почек и желудка, как в Ухане.
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20.05.2020 18:48 Ответить
Bloomberg.
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20.05.2020 18:49 Ответить
Да это не вирус. Это инфовбросы. Новый мировой порядок. **** здесь думать. Тотальные карантины, вакцинации, ждём скоращения населения. Походу решили остановить увеличение населения планеты.
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20.05.2020 20:48 Ответить
 
 