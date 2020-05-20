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Новини Коронавірус і карантин
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Чернівецька область не зможе 22 травня пом'якшити карантин, - Степанов

Чернівецька область не зможе 22 травня пом'якшити карантин, - Степанов

Чернівецька область не відповідає критеріям етапу пом'якшення карантину з 22 травня. Можливо, карантин у цій області вдасться пом'якшити з 1 червня.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні у Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, і ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до першого червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які пребувають в лікарнях", - сказав Степанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо послаблення карантину в областях ухвалимо 22 травня, з огляду на низку критеріїв, - Степанов

Він нагадав, що загалом перші послаблення в регіонах України, де це дозволяє епідситуація, відбудуться вже 22 травня. Зокрема дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть участь не більше 50 осіб. Також проведення релігійних заходів, за умови, що на 1 особу припадатиме 10 кв метрів площі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.

Від цього дня будуть дозволені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь із парафіянами.

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Что будут делать Зеленский и компания, когда наконец закончится эта эпидемия...
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20.05.2020 17:53
+2
Рано или поздно, но все заканчивается.
Я ведь не говорю завтра или послезавтра.
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20.05.2020 17:56
+2
Вряд ли мстя...
Нельзя сказать, что катастрофически хреново, но и не скажешь, что всё уже гут.
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20.05.2020 18:24
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Что будут делать Зеленский и компания, когда наконец закончится эта эпидемия...
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20.05.2020 17:53 Відповісти
Не закончится. У китайцев в новой вспышке новые симптомы. Плюс 30 мутаций вируса.
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20.05.2020 17:55 Відповісти
Рано или поздно, но все заканчивается.
Я ведь не говорю завтра или послезавтра.
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20.05.2020 17:56 Відповісти
французский дурантин французкий Конституционный суд признал частично (?) незаконным
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20.05.2020 18:27 Відповісти
Симптомы новые и я нарисую. Бумага все стерпит.
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20.05.2020 20:10 Відповісти
Если учесть старые и новые, то шанс попасть на "лечение" увеличивается.
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20.05.2020 20:30 Відповісти
Как же вы зе...ли. то можно то нельзя.
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20.05.2020 17:56 Відповісти
мстя? или действительно хреново?
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20.05.2020 18:16 Відповісти
Вряд ли мстя...
Нельзя сказать, что катастрофически хреново, но и не скажешь, что всё уже гут.
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20.05.2020 18:24 Відповісти
А если мстя, то за шо может быть?
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20.05.2020 20:28 Відповісти
за досрочный выход из карантина (ну как вариант?)
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20.05.2020 20:33 Відповісти
Хай відкриються дитсадки, от тоді Україна зрозуміє що таке справжній колапс при пандемії. На більшості дітей майже не буде помітно симптомів короновірусу, а от їх батьки і рідня будуть пачками вмирати...
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20.05.2020 18:16 Відповісти
у Вас паранойя, батенька
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20.05.2020 18:28 Відповісти
Може поясниш, як такий розумний?
Новая вспышка в Китае.

Пациенты на северо-востоке также в основном имеют повреждения легких, а не сердца, почек и желудка, как в Ухане.
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20.05.2020 18:48 Відповісти
Bloomberg.
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20.05.2020 18:49 Відповісти
Да это не вирус. Это инфовбросы. Новый мировой порядок. **** здесь думать. Тотальные карантины, вакцинации, ждём скоращения населения. Походу решили остановить увеличение населения планеты.
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20.05.2020 20:48 Відповісти
 
 