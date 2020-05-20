Чернівецька область не зможе 22 травня пом'якшити карантин, - Степанов

Чернівецька область не відповідає критеріям етапу пом'якшення карантину з 22 травня. Можливо, карантин у цій області вдасться пом'якшити з 1 червня.

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні у Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, і ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до першого червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які пребувають в лікарнях", - сказав Степанов.

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Він нагадав, що загалом перші послаблення в регіонах України, де це дозволяє епідситуація, відбудуться вже 22 травня. Зокрема дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть участь не більше 50 осіб. Також проведення релігійних заходів, за умови, що на 1 особу припадатиме 10 кв метрів площі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.

Від цього дня будуть дозволені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь із парафіянами.