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В подразделения ООС переданы два мобильных банно-прачечных комплекса. ФОТО

Два современных мобильных банно-прачечных комплекса передали военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

В подразделения ООС переданы два мобильных банно-прачечных комплекса 01

Комплексы размещены на базе грузового автомобиля КрАЗ в двух контейнерах. Они работают в полевых условиях как в автономном режиме, так и с подключением к коммуникациям.

Пропускная способность бани до 20 человек в час, а при развертывании летних выносных душевых - 80-100 военнослужащих. Такие мобильные банно-прачечные комплексы производят с 2015 года. За этот период в ВСУ поставлено более 40 единиц. В течение этого года планируется передать еще около 20 комплексов, но базироваться они будут уже на шасси автомобиля МАЗ.

В подразделения ООС переданы два мобильных банно-прачечных комплекса 02

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В подразделения ООС переданы два мобильных банно-прачечных комплекса 03

По словам военнослужащих, комплексы себя хорошо зарекомендовали в полевых условиях.

В подразделения ООС переданы два мобильных банно-прачечных комплекса 04

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армия (8492) оборона (5198) техника (1732) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Передайте лучше в зону ООС Президентский полк в полном составе.
Для получения опыта ведения войны.
Там точно и с вооружением и с техникой все ок!
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20.05.2020 17:59
+5
Надеюсь нам теперь о каждых купленных для армии трусах не будут сообщать. Таких комплексов должно быть несколько тысяч, а не два.
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20.05.2020 17:59
+5
базироваться они будут уже на шасси автомобиля МАЗ.

а чего КрАЗ уже не в состоянии выпускать грузовики ?
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20.05.2020 18:02
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Передайте лучше в зону ООС Президентский полк в полном составе.
Для получения опыта ведения войны.
Там точно и с вооружением и с техникой все ок!
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20.05.2020 17:59 Ответить
Хорошо бы вместе с президентом.
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20.05.2020 18:00 Ответить
Откосит.
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20.05.2020 18:18 Ответить
Ти дбл? Спитай скільки хлопців загинуло з цієї частини. І комплектується він більшой частиною строковиками. Рузге ісбне вГвно ти
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20.05.2020 19:00 Ответить
Надеюсь нам теперь о каждых купленных для армии трусах не будут сообщать. Таких комплексов должно быть несколько тысяч, а не два.
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20.05.2020 17:59 Ответить
дело нужное
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20.05.2020 17:59 Ответить
Я на фотку посмотрел , думал это Гром передали . А это душевая на колесах ..а биотуалеты наверное НАТО в качестве ихней военной помощи выделят , нелетальной
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20.05.2020 18:01 Ответить
базироваться они будут уже на шасси автомобиля МАЗ.

а чего КрАЗ уже не в состоянии выпускать грузовики ?
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20.05.2020 18:02 Ответить
обанкротили как я понял, даже ВСУ теперь не покупает продукцию КрАЗ, да еще и низкое качество.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-95 [95] .
Весь автопром про..ли !!!
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20.05.2020 18:06 Ответить
Почему не сказать точно в какую бригаду и в какой батальон. Это секретная информация.
А так это фейк. Два современных мобильных банно-прачечных комплекса передали может в нац гвардию или или генералам ВСУ для проведения досуга.
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20.05.2020 18:13 Ответить
Правильно.
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20.05.2020 18:28 Ответить
Боковым зрением прочёл "ядерно-ракетных комплекса"... Чуть со стула не свалился от радости
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20.05.2020 18:38 Ответить
Бесспорно, что тыловое обеспечение вещь нужна и важная, но вот при порохе рассказывали сколько в войска передано боевой техники и вооружения, а при ваЗЕлине нам рассказывают сколько передано банно-прачечных единиц. Слвпадение? Не думаю.
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20.05.2020 18:56 Ответить
КрАЗ давайте слуги украинского народа.
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20.05.2020 18:57 Ответить
Кременчугский АвтоКрАз
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/fabrication/automobile/military
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20.05.2020 19:02 Ответить
Це добре, але маю сумнів що ці комплекси дозволять встановлювати десь поряд з ВОП чи спостережних пунктах, більш за все мити свої дупи😄 будуть офіцери.
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20.05.2020 19:14 Ответить
Аж два! Буде тапер де мусорам в Саатове,або Бахмуті митися,до фронту вони не доїдуть.
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20.05.2020 21:48 Ответить
Курви купують в кацапні електроенергію замісць розвивати свою і мази в маріонетки ***** замісць своїх кразів.
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20.05.2020 21:52 Ответить
 
 