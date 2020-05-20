В подразделения ООС переданы два мобильных банно-прачечных комплекса. ФОТО

Два современных мобильных банно-прачечных комплекса передали военным, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Комплексы размещены на базе грузового автомобиля КрАЗ в двух контейнерах. Они работают в полевых условиях как в автономном режиме, так и с подключением к коммуникациям.

Пропускная способность бани до 20 человек в час, а при развертывании летних выносных душевых - 80-100 военнослужащих. Такие мобильные банно-прачечные комплексы производят с 2015 года. За этот период в ВСУ поставлено более 40 единиц. В течение этого года планируется передать еще около 20 комплексов, но базироваться они будут уже на шасси автомобиля МАЗ.

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По словам военнослужащих, комплексы себя хорошо зарекомендовали в полевых условиях.

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