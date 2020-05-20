У підрозділи ООС передано два мобільні банно-пральні комплекси. ФОТО
Два сучасні мобільні банно-пральні комплекси передали військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Комплекси розміщено на базі вантажного автомобіля КрАЗ у двох контейнерах. Вони працюють у польових умовах як в автономному режимі, так і з підключенням до комунікацій.
Пропускна здатність лазні до 20 осіб на годину, а при розгортанні літніх виносних душових - 80-100 військовослужбовців. Такі мобільні банно-пральні комплекси виготовляють з 2015 року. За цей період у ЗСУ поставлено понад 40 одиниць. Упродовж цього року планується передати ще близько 20 комплексів, але базуватися вони будуть вже на шасі автомобіля МАЗ.
За словами військовослужбовців, комплекси себе добре зарекомендували в польових умовах.
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Там точно и с вооружением и с техникой все ок!
а чего КрАЗ уже не в состоянии выпускать грузовики ?
Весь автопром про..ли !!!
А так это фейк. Два современных мобильных банно-прачечных комплекса передали может в нац гвардию или или генералам ВСУ для проведения досуга.
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/fabrication/automobile/military