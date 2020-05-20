У підрозділи ООС передано два мобільні банно-пральні комплекси. ФОТО

Два сучасні мобільні банно-пральні комплекси передали військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Комплекси розміщено на базі вантажного автомобіля КрАЗ у двох контейнерах. Вони працюють у польових умовах як в автономному режимі, так і з підключенням до комунікацій.

Пропускна здатність лазні до 20 осіб на годину, а при розгортанні літніх виносних душових - 80-100 військовослужбовців. Такі мобільні банно-пральні комплекси виготовляють з 2015 року. За цей період у ЗСУ поставлено понад 40 одиниць. Упродовж цього року планується передати ще близько 20 комплексів, але базуватися вони будуть вже на шасі автомобіля МАЗ.

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За словами військовослужбовців, комплекси себе добре зарекомендували в польових умовах.

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