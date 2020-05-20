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У підрозділи ООС передано два мобільні банно-пральні комплекси. ФОТО

Два сучасні мобільні банно-пральні комплекси передали військовим, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

У підрозділи ООС передано два мобільні банно-пральні комплекси 01

Комплекси розміщено на базі вантажного автомобіля КрАЗ у двох контейнерах. Вони працюють у польових умовах як в автономному режимі, так і з підключенням до комунікацій.

Пропускна здатність лазні до 20 осіб на годину, а при розгортанні літніх виносних душових - 80-100 військовослужбовців. Такі мобільні банно-пральні комплекси виготовляють з 2015 року. За цей період у ЗСУ поставлено понад 40 одиниць. Упродовж цього року планується передати ще близько 20 комплексів, але базуватися вони будуть вже на шасі автомобіля МАЗ.

У підрозділи ООС передано два мобільні банно-пральні комплекси 02

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У підрозділи ООС передано два мобільні банно-пральні комплекси 03

За словами військовослужбовців, комплекси себе добре зарекомендували в польових умовах.

У підрозділи ООС передано два мобільні банно-пральні комплекси 04

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Автор: 

армія (3767) оборона (4770) техніка (1820) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
Передайте лучше в зону ООС Президентский полк в полном составе.
Для получения опыта ведения войны.
Там точно и с вооружением и с техникой все ок!
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20.05.2020 17:59
+5
Надеюсь нам теперь о каждых купленных для армии трусах не будут сообщать. Таких комплексов должно быть несколько тысяч, а не два.
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20.05.2020 17:59
+5
базироваться они будут уже на шасси автомобиля МАЗ.

а чего КрАЗ уже не в состоянии выпускать грузовики ?
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20.05.2020 18:02
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Передайте лучше в зону ООС Президентский полк в полном составе.
Для получения опыта ведения войны.
Там точно и с вооружением и с техникой все ок!
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20.05.2020 17:59 Відповісти
Хорошо бы вместе с президентом.
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20.05.2020 18:00 Відповісти
Откосит.
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20.05.2020 18:18 Відповісти
Ти дбл? Спитай скільки хлопців загинуло з цієї частини. І комплектується він більшой частиною строковиками. Рузге ісбне вГвно ти
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20.05.2020 19:00 Відповісти
Надеюсь нам теперь о каждых купленных для армии трусах не будут сообщать. Таких комплексов должно быть несколько тысяч, а не два.
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20.05.2020 17:59 Відповісти
дело нужное
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20.05.2020 17:59 Відповісти
Я на фотку посмотрел , думал это Гром передали . А это душевая на колесах ..а биотуалеты наверное НАТО в качестве ихней военной помощи выделят , нелетальной
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20.05.2020 18:01 Відповісти
базироваться они будут уже на шасси автомобиля МАЗ.

а чего КрАЗ уже не в состоянии выпускать грузовики ?
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20.05.2020 18:02 Відповісти
обанкротили как я понял, даже ВСУ теперь не покупает продукцию КрАЗ, да еще и низкое качество.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4#cite_note-95 [95] .
Весь автопром про..ли !!!
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20.05.2020 18:06 Відповісти
Почему не сказать точно в какую бригаду и в какой батальон. Это секретная информация.
А так это фейк. Два современных мобильных банно-прачечных комплекса передали может в нац гвардию или или генералам ВСУ для проведения досуга.
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20.05.2020 18:13 Відповісти
Правильно.
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20.05.2020 18:28 Відповісти
Боковым зрением прочёл "ядерно-ракетных комплекса"... Чуть со стула не свалился от радости
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20.05.2020 18:38 Відповісти
Бесспорно, что тыловое обеспечение вещь нужна и важная, но вот при порохе рассказывали сколько в войска передано боевой техники и вооружения, а при ваЗЕлине нам рассказывают сколько передано банно-прачечных единиц. Слвпадение? Не думаю.
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20.05.2020 18:56 Відповісти
КрАЗ давайте слуги украинского народа.
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20.05.2020 18:57 Відповісти
Кременчугский АвтоКрАз
http://www.autokraz.com.ua/index.php/ru/fabrication/automobile/military
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20.05.2020 19:02 Відповісти
Це добре, але маю сумнів що ці комплекси дозволять встановлювати десь поряд з ВОП чи спостережних пунктах, більш за все мити свої дупи😄 будуть офіцери.
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20.05.2020 19:14 Відповісти
Аж два! Буде тапер де мусорам в Саатове,або Бахмуті митися,до фронту вони не доїдуть.
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20.05.2020 21:48 Відповісти
Курви купують в кацапні електроенергію замісць розвивати свою і мази в маріонетки ***** замісць своїх кразів.
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20.05.2020 21:52 Відповісти
 
 