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Новости Коронавирус и карантин
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Разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая, - Мининфраструктуры

Разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая, - Мининфраструктуры

ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" ("ГосавтотрансНИИпроект") начнет выдавать разрешения на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешения на международные регулярные перевозки пассажиров с 21 мая по предварительной записи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"На время карантина введено ограничение посещения здания ГП "ГосавтотрансНИИпроект", по адресу: г. Киев, просп. Победы, 57. В связи с этим в течение карантина выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни по предварительной записи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что вход в помещение возможен при соблюдении следующих правил: наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора); отсутствия скопления людей; соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра.

В помещение предприятия не будут допускаться посетители с признаками респираторных заболеваний.

Предварительная запись для получения разрешения осуществляется по телефону.

Напомним, что с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.

С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.

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карантин (16729) перевозки (519) разрешение (149) автобус (95) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Кино немцы... предварительная запись.пока очередь дойдёт ,у меня уже желание пропадет ехать.с признаками ОРВИ у половины мужчин кашель курильщика.и шо дальше,назад досвидос.вы просто провоцируете корупцию.то есть будут продаваться места плюс своя такса сверху.после введения платы на вылет с аэропорта у меня есть дикое желание получить ВНЖ в стране ,где государство для граждан,а не граждане дойная корова для государства.
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20.05.2020 18:56
+2
В Кременчуге новшество. При 60 лет не пускают в тролейбус. Я СОГЛАСЕН, если это пенсионер который НЕ РАБОТАЕТ. А как быть тем, кто одинок и РАБОТАЕТ. Предприятия выдали всем своим работающим справки. Водитель же требует только паспорт и не учитывает разные случаи. Знаю точно спорную ситуацию - человек только начал оформлять пенсию и работает. Пенсионное удостоверение не дали, пенсию пока не начисляют в связи с корововирусом. Денег нет. У НАС ПОЯВИЛИСЬ ГРАЖДАНЕ ВТОРОГО СОРТА!
Один шакал уже заявлял, что пенсионеры это трупы, хотя такого кризиса нет.
А те кто заявит что нехер таким жить, будет возможность я таких с удовольствием подтолкну в пропасть, а если возникнет кризисная ситуация, я сам уступлю место в жизни молодому. Но когда нет предпосылок для такого, я повторюсь - таких диванных соплежуева с удовольствием наступлю на горло.
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20.05.2020 19:16
+2
Ну это кагбЭ понятно. Не просто разрешить работать. А с выдачей "разрешений". Таких вот специальных, с водяными знаками и специальными спецпропусками в спецзоны по спецвыводам. Специальными спецогранами. Понимаем, что феодалы на местах оголодали через своих рабов. Их кагбЭ тоже надо кормить на народе. Потому видим, как бубоччка заботится об этих страдальцах. Путем неких "разрешений" для перевозок. Бабла нету и потму населению приготовится к специальным "разрешениям" на подышать и покакать.
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20.05.2020 19:52
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Кино немцы... предварительная запись.пока очередь дойдёт ,у меня уже желание пропадет ехать.с признаками ОРВИ у половины мужчин кашель курильщика.и шо дальше,назад досвидос.вы просто провоцируете корупцию.то есть будут продаваться места плюс своя такса сверху.после введения платы на вылет с аэропорта у меня есть дикое желание получить ВНЖ в стране ,где государство для граждан,а не граждане дойная корова для государства.
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20.05.2020 18:56 Ответить
Деятельность ГП "ГосавтотрансНИИпроект" со времени основания до сегодняшнего дня направлена на развитие и совершенствование научной, технологической и правовой базы транспортного сектора экономики страны, с особым вниманием к таким аспектам, как безопасность, экология, качество предоставления услуг, экономическая эффективность и конкурентоспособность транспорта, энергосбережение и внедрение альтернативных моторных топлив и т.п. В настоящее время институт работает над созданием эффективной системы правового и технического регулирования транспорта в условиях рыночных отношений, глобализации рынков, интеграции транспортной системы Украины и ЕС.
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20.05.2020 19:04 Ответить
Ведомство Ляшко говорит о том, что междугородние , межобластные перевозки пока невозможны , так как только шесть областей показывают положительную динамику . А эти ребята уже разрешения собрались выдавать с завтрашнего дня .
Они там могут наконец решить , кто кому подчиняется в подобных вопросах
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20.05.2020 19:09 Ответить
Они выйдут сухими из воды, передав на места решать это!
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20.05.2020 19:18 Ответить
Похоже на то
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20.05.2020 20:31 Ответить
В Кременчуге новшество. При 60 лет не пускают в тролейбус. Я СОГЛАСЕН, если это пенсионер который НЕ РАБОТАЕТ. А как быть тем, кто одинок и РАБОТАЕТ. Предприятия выдали всем своим работающим справки. Водитель же требует только паспорт и не учитывает разные случаи. Знаю точно спорную ситуацию - человек только начал оформлять пенсию и работает. Пенсионное удостоверение не дали, пенсию пока не начисляют в связи с корововирусом. Денег нет. У НАС ПОЯВИЛИСЬ ГРАЖДАНЕ ВТОРОГО СОРТА!
Один шакал уже заявлял, что пенсионеры это трупы, хотя такого кризиса нет.
А те кто заявит что нехер таким жить, будет возможность я таких с удовольствием подтолкну в пропасть, а если возникнет кризисная ситуация, я сам уступлю место в жизни молодому. Но когда нет предпосылок для такого, я повторюсь - таких диванных соплежуева с удовольствием наступлю на горло.
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20.05.2020 19:16 Ответить
Незрозуміло. Попередній запис на видачу дозволу перевізникам, чи то пасажири повинні записатися
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20.05.2020 19:22 Ответить
Они этим хотят оставить лазейку отгавкаться и сказать мы не причем - это местные.
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20.05.2020 19:25 Ответить
ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" ("ГосавтотрансНИИпроект") начнет выдавать разрешения на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте Источник: https://censor.net/n3196892
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20.05.2020 20:02 Ответить
чи то пасажири повинні записатися
++++++
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20.05.2020 20:03 Ответить
Ну от і добре😉
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20.05.2020 20:16 Ответить
Ну это кагбЭ понятно. Не просто разрешить работать. А с выдачей "разрешений". Таких вот специальных, с водяными знаками и специальными спецпропусками в спецзоны по спецвыводам. Специальными спецогранами. Понимаем, что феодалы на местах оголодали через своих рабов. Их кагбЭ тоже надо кормить на народе. Потому видим, как бубоччка заботится об этих страдальцах. Путем неких "разрешений" для перевозок. Бабла нету и потму населению приготовится к специальным "разрешениям" на подышать и покакать.
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20.05.2020 19:52 Ответить
 
 