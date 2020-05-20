Разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая, - Мининфраструктуры

ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" ("ГосавтотрансНИИпроект") начнет выдавать разрешения на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешения на международные регулярные перевозки пассажиров с 21 мая по предварительной записи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"На время карантина введено ограничение посещения здания ГП "ГосавтотрансНИИпроект", по адресу: г. Киев, просп. Победы, 57. В связи с этим в течение карантина выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни по предварительной записи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что вход в помещение возможен при соблюдении следующих правил: наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора); отсутствия скопления людей; соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра.

В помещение предприятия не будут допускаться посетители с признаками респираторных заболеваний.

Предварительная запись для получения разрешения осуществляется по телефону.

Напомним, что с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.

С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.