Разрешения на автобусные перевозки начнут выдавать с 21 мая, - Мининфраструктуры
ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" ("ГосавтотрансНИИпроект") начнет выдавать разрешения на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешения на международные регулярные перевозки пассажиров с 21 мая по предварительной записи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"На время карантина введено ограничение посещения здания ГП "ГосавтотрансНИИпроект", по адресу: г. Киев, просп. Победы, 57. В связи с этим в течение карантина выдача разрешений (и выписок из них) на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте общего пользования и разрешений на международные регулярные перевозки пассажиров будет осуществляться с 21.05.2020 с 10:00 до 13:00 в рабочие дни по предварительной записи", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что вход в помещение возможен при соблюдении следующих правил: наличие средства индивидуальной защиты (маски или респиратора); отсутствия скопления людей; соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра.
В помещение предприятия не будут допускаться посетители с признаками респираторных заболеваний.
Предварительная запись для получения разрешения осуществляется по телефону.
Напомним, что с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.
С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.
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Они там могут наконец решить , кто кому подчиняется в подобных вопросах
Один шакал уже заявлял, что пенсионеры это трупы, хотя такого кризиса нет.
А те кто заявит что нехер таким жить, будет возможность я таких с удовольствием подтолкну в пропасть, а если возникнет кризисная ситуация, я сам уступлю место в жизни молодому. Но когда нет предпосылок для такого, я повторюсь - таких диванных соплежуева с удовольствием наступлю на горло.
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