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Новини Коронавірус і карантин
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Дозволи на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня, - Мінінфраструктури

Дозволи на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня, - Мінінфраструктури

ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проєктний інститут" ("ДержавтотрансНДІпроєкт") почне видавати дозволи на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування та дозволи на міжнародні регулярні перевезення пасажирів з 21 травня за попереднім записом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"На час карантину запроваджено обмеження відвідування будівлі ДП "ДержавтотрансНДІпроєкт", за адресою: м.Київ, просп. Перемоги, 57. У зв'язку з цим упродовж карантину видача дозволів (і виписок із них) на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування і дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів здійснюватиметься з 21.05.2020 з 10:00 до 13:00 в робочі дні за попереднім записом", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що вхід у приміщення можливий при дотриманні таких правил: наявність засобу індивідуального захисту (маски або респіратора); відсутність скупчення людей; дотримання соціальної дистанції не менше 1,5 метра.

У приміщення підприємства не будуть допускатися відвідувачі з ознаками респіраторних захворювань.

Попередній запис для отримання дозволу здійснюється за телефоном.

Нагадаємо, що з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.

Від цього дня будуть дозволені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь із парафіянами.

Читайте також: Міжобласні перевезення планують відкрити на початку червня, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) перевезення (1004) дозвіл (289) автобус (341) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Кино немцы... предварительная запись.пока очередь дойдёт ,у меня уже желание пропадет ехать.с признаками ОРВИ у половины мужчин кашель курильщика.и шо дальше,назад досвидос.вы просто провоцируете корупцию.то есть будут продаваться места плюс своя такса сверху.после введения платы на вылет с аэропорта у меня есть дикое желание получить ВНЖ в стране ,где государство для граждан,а не граждане дойная корова для государства.
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20.05.2020 18:56
+2
В Кременчуге новшество. При 60 лет не пускают в тролейбус. Я СОГЛАСЕН, если это пенсионер который НЕ РАБОТАЕТ. А как быть тем, кто одинок и РАБОТАЕТ. Предприятия выдали всем своим работающим справки. Водитель же требует только паспорт и не учитывает разные случаи. Знаю точно спорную ситуацию - человек только начал оформлять пенсию и работает. Пенсионное удостоверение не дали, пенсию пока не начисляют в связи с корововирусом. Денег нет. У НАС ПОЯВИЛИСЬ ГРАЖДАНЕ ВТОРОГО СОРТА!
Один шакал уже заявлял, что пенсионеры это трупы, хотя такого кризиса нет.
А те кто заявит что нехер таким жить, будет возможность я таких с удовольствием подтолкну в пропасть, а если возникнет кризисная ситуация, я сам уступлю место в жизни молодому. Но когда нет предпосылок для такого, я повторюсь - таких диванных соплежуева с удовольствием наступлю на горло.
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20.05.2020 19:16
+2
Ну это кагбЭ понятно. Не просто разрешить работать. А с выдачей "разрешений". Таких вот специальных, с водяными знаками и специальными спецпропусками в спецзоны по спецвыводам. Специальными спецогранами. Понимаем, что феодалы на местах оголодали через своих рабов. Их кагбЭ тоже надо кормить на народе. Потому видим, как бубоччка заботится об этих страдальцах. Путем неких "разрешений" для перевозок. Бабла нету и потму населению приготовится к специальным "разрешениям" на подышать и покакать.
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20.05.2020 19:52
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Кино немцы... предварительная запись.пока очередь дойдёт ,у меня уже желание пропадет ехать.с признаками ОРВИ у половины мужчин кашель курильщика.и шо дальше,назад досвидос.вы просто провоцируете корупцию.то есть будут продаваться места плюс своя такса сверху.после введения платы на вылет с аэропорта у меня есть дикое желание получить ВНЖ в стране ,где государство для граждан,а не граждане дойная корова для государства.
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20.05.2020 18:56 Відповісти
Деятельность ГП "ГосавтотрансНИИпроект" со времени основания до сегодняшнего дня направлена на развитие и совершенствование научной, технологической и правовой базы транспортного сектора экономики страны, с особым вниманием к таким аспектам, как безопасность, экология, качество предоставления услуг, экономическая эффективность и конкурентоспособность транспорта, энергосбережение и внедрение альтернативных моторных топлив и т.п. В настоящее время институт работает над созданием эффективной системы правового и технического регулирования транспорта в условиях рыночных отношений, глобализации рынков, интеграции транспортной системы Украины и ЕС.
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20.05.2020 19:04 Відповісти
Ведомство Ляшко говорит о том, что междугородние , межобластные перевозки пока невозможны , так как только шесть областей показывают положительную динамику . А эти ребята уже разрешения собрались выдавать с завтрашнего дня .
Они там могут наконец решить , кто кому подчиняется в подобных вопросах
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20.05.2020 19:09 Відповісти
Они выйдут сухими из воды, передав на места решать это!
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20.05.2020 19:18 Відповісти
Похоже на то
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20.05.2020 20:31 Відповісти
В Кременчуге новшество. При 60 лет не пускают в тролейбус. Я СОГЛАСЕН, если это пенсионер который НЕ РАБОТАЕТ. А как быть тем, кто одинок и РАБОТАЕТ. Предприятия выдали всем своим работающим справки. Водитель же требует только паспорт и не учитывает разные случаи. Знаю точно спорную ситуацию - человек только начал оформлять пенсию и работает. Пенсионное удостоверение не дали, пенсию пока не начисляют в связи с корововирусом. Денег нет. У НАС ПОЯВИЛИСЬ ГРАЖДАНЕ ВТОРОГО СОРТА!
Один шакал уже заявлял, что пенсионеры это трупы, хотя такого кризиса нет.
А те кто заявит что нехер таким жить, будет возможность я таких с удовольствием подтолкну в пропасть, а если возникнет кризисная ситуация, я сам уступлю место в жизни молодому. Но когда нет предпосылок для такого, я повторюсь - таких диванных соплежуева с удовольствием наступлю на горло.
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20.05.2020 19:16 Відповісти
Незрозуміло. Попередній запис на видачу дозволу перевізникам, чи то пасажири повинні записатися
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20.05.2020 19:22 Відповісти
Они этим хотят оставить лазейку отгавкаться и сказать мы не причем - это местные.
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20.05.2020 19:25 Відповісти
ГП "Государственный автотранспортный научно-исследовательский и проектный институт" ("ГосавтотрансНИИпроект") начнет выдавать разрешения на перевозку пассажиров на межобластном автобусном маршруте Источник: https://censor.net/n3196892
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20.05.2020 20:02 Відповісти
чи то пасажири повинні записатися
++++++
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20.05.2020 20:03 Відповісти
Ну от і добре😉
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20.05.2020 20:16 Відповісти
Ну это кагбЭ понятно. Не просто разрешить работать. А с выдачей "разрешений". Таких вот специальных, с водяными знаками и специальными спецпропусками в спецзоны по спецвыводам. Специальными спецогранами. Понимаем, что феодалы на местах оголодали через своих рабов. Их кагбЭ тоже надо кормить на народе. Потому видим, как бубоччка заботится об этих страдальцах. Путем неких "разрешений" для перевозок. Бабла нету и потму населению приготовится к специальным "разрешениям" на подышать и покакать.
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20.05.2020 19:52 Відповісти
 
 