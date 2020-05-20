Дозволи на автобусні перевезення почнуть видавати з 21 травня, - Мінінфраструктури

ДП "Державний автотранспортний науково-дослідний і проєктний інститут" ("ДержавтотрансНДІпроєкт") почне видавати дозволи на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування та дозволи на міжнародні регулярні перевезення пасажирів з 21 травня за попереднім записом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"На час карантину запроваджено обмеження відвідування будівлі ДП "ДержавтотрансНДІпроєкт", за адресою: м.Київ, просп. Перемоги, 57. У зв'язку з цим упродовж карантину видача дозволів (і виписок із них) на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування і дозволів на міжнародні регулярні перевезення пасажирів здійснюватиметься з 21.05.2020 з 10:00 до 13:00 в робочі дні за попереднім записом", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що вхід у приміщення можливий при дотриманні таких правил: наявність засобу індивідуального захисту (маски або респіратора); відсутність скупчення людей; дотримання соціальної дистанції не менше 1,5 метра.

У приміщення підприємства не будуть допускатися відвідувачі з ознаками респіраторних захворювань.

Попередній запис для отримання дозволу здійснюється за телефоном.

Нагадаємо, що з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.

Від цього дня будуть дозволені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь із парафіянами.

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