Офис Зеленского стал частью российской провокации против Украины, - Климпуш-Цинцадзе
Открытие Офисом генпрокурора дела против пятого президента Украины Петра Порошенко на основе так называемых "пленок Деркача" состоялось по непосредственному указанию Зеленского.
Об этом заявила во время пресс-конференции народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Открытие генеральной прокуратурой Украины дела против пятого президента Украины Петра Порошенко на основе позорной пресс-конференции выпускника школы КГБ имени Дзержинского Деркача, ревностного сторонника и поборника русской православной церкви в Украине, на которой он представил абсолютно сфабрикованные записи разговоров между президентом Порошенко и вице -президентом США Байденом, по нашему мнению, произошло непосредственно по указанию Банковой", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
"Президент Зеленский сегодня на пресс-конференции подтвердил, что он имеет непосредственную причастность к открытию этих уголовных дел. Более того, есть все основания полагать, что и обнародованы они с разрешения Офиса президента или его лично. Вчера казалось, что пресс-конференция и вся эта так называемая "информация", которая всплыла в публичное пространство, инспирирована исключительно "пятой колонной" Кремля и "кремлевскими консервами" здесь, в Украине. А сегодня ситуация изменилась после пресс-конференции президента Зеленского. И сегодня у нас есть все основания считать, что он и его команда причастны к этой диверсии против Украины ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
"С точки зрения "Европейской Солидарности" эта диверсия, эта провокация направлена на несколько основных вещей. Они бьют в самое сердце международной поддержки Украины, международной коалиции в поддержку Украины. Они пытаются разрушить двухпартийную поддержку, которую оказывали нам США. Они действительно пытаются втянуть Украину во внутриполитические избирательные процессы в США. И пытаются оставить Украину один на один с Россией в нашей борьбы против агрессии", - убеждена народный депутат.
"Президент Зеленский вместе со своим офисом решил играть "в поддавки" с Россией и участвовать в этой информационной атаке Кремля против нашего государства. Организаторы этой провокации целились в Петра Порошенко, а на самом деле попали в национальную безопасность Украины, в обороноспособности Украины, в международную поддержку Украины и в каждого гражданина Украины", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.
Она отметила, что "Европейская Солидарность" считает недопустимым разрушать отношения Украины со стратегическим союзником.
"Мы как политическая сила считаем недопустимым разбрасываться двухпартийной поддержкой, которая более 6 лет обеспечивала Украину помощью США при разных президентах США в нашей борьбе против агрессии РФ", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Она напомнила, что президент Зеленский уже нанес существенный ущерб двусторонним отношениям между Украиной и США. "Абсолютное невежество, глупость и непрофессионализм команды Зеленского уже было проявленно в разговоре в 2019 году президента Зеленского с Трампом. И стоило нам существенных осложнений в наших взаимоотношениях с США. Эта властная команда танцует на граблях и снова предлагает дополнительное вовлечение Украины во внутриполитические процессы в США", - предостерегает представитель" Европейской Солидарности ".
"И все российские нарративы, которые неоднократно лились из кремлевских каналов, которые ретранслировались здесь пропагандистскими каналами России про внешнее управление, про несостоятельности государства, "темники" Москвы - они сегодня взяты на вооружение большой частью монобильшинства, фракции "Слуга народа". И с помощью и слуг Медведчука во фракции "Слуга народа", и слуг Коломойского в рамках фракции "Слуга народа" сегодня Украину пытаются затянуть назад под зонтик "русского мира", - убеждена Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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Шариков говорит надо Путлера сначала арестоваит,а потом коктейль бросать.Швондер наоборот, говорит надо сначала на красную площадь пригнать Майдан и шамана Якутского сделать президентом РАБссии.....,что выберут Холопы КГБиста доселе неизвестно..
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Вся активная деятельность ЗЕ в течении года была направлена на улучшение положения Коломоского и России.
Плоды деятельности ЗЕ для Украины за этот же год были абсолютно разрушительными.
а 73я мерзота ему ва этом усиленно подмахивает
Але вам, зебілам, такі тонкощі - несприйнятні. Бо вам - аби оббріхати.
Все здесь оказались "повязаны одной паутиной: Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского" - так пишут
Все гораздо сложнее, естественно... Еще, возможно, Порошенко и потрафить США хотел, и денег получить, и поддержку, и Луценку место ген. прокурора освободить... Игра, возможно, немного сложнее преферанса...Да еще игроки вынимали нужные карты из запасных колод... Политика грязная и бизнес такой... На международную арену вышли... Возможно, на таких же напали... А теперь может оказаться, что все ходы записаны... И, возможно, с нужными искажениями, Путину выгодными - искажениями.. Еще пишут, что Порошенко был именно тем жадным крокодилом, который оказавшись в украинском ставкУ один, начал все и всех пожирать. Но, все же, если пленки действительно сфабрикованы, то, все же непонятно, почему Порошенко и К так нападает на Зеленского? "Цыцкадзе" защищает "руку кормящую",--понятное дело... Зададим вопрос cui prodest /кому выгодно? Офису Президента ? Вряд ли?
Любой прямой или опосредованный выпад официального руководства Украины против Джозефа Байдена будет роковой ошибкой. Уже сегодня комментарий https://replyua.net/blog/211060-bloger-posle-zayavleniya-zelenskogo-u-menya-vsego-dva-vyvoda-ili-prezident-do-sih-por-s-illyuziyami-ili-on-vstupil-v-sgovor-s-vragom.html Владимира Зеленского на пресс-конференции можно включать в учебники, как пример неосмотрительности и недальновидности. Складывается впечатление, что президенту главное - внутренние политические разборки и притеснение пятого президента Порошенко, а не поддержка Украины самой сильной и самой мощной страной в мире.-такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал известный украинский дипломат и политик Даниил Лубкивский.
Он отмечает, тот, кто встанет на сторону одной из сторон в политическом противостоянии в Соединенных Штатах, рано или поздно потеряет все. Сохраняя дистанцию, можно сохранить небольшой шанс на поддержку американского истеблишмента. Так было последние шесть лет, когда Украина имела постоянную системную поддержку, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.
Даниил Лубкивский подчеркнул, факт преимущества одной из сторон никто не будет доказывать. Его просто констатируют. Такой вывод может привести к гораздо худшим последствиям, чем американская изоляция Леонида Кучмы. Это уже история и о ней принято не вспоминать.