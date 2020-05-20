Офис Зеленского стал частью российской провокации против Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Открытие Офисом генпрокурора дела против пятого президента Украины Петра Порошенко на основе так называемых "пленок Деркача" состоялось по непосредственному указанию Зеленского.

Об этом заявила во время пресс-конференции народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Открытие генеральной прокуратурой Украины дела против пятого президента Украины Петра Порошенко на основе позорной пресс-конференции выпускника школы КГБ имени Дзержинского Деркача, ревностного сторонника и поборника русской православной церкви в Украине, на которой он представил абсолютно сфабрикованные записи разговоров между президентом Порошенко и вице -президентом США Байденом, по нашему мнению, произошло непосредственно по указанию Банковой", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Президент Зеленский сегодня на пресс-конференции подтвердил, что он имеет непосредственную причастность к открытию этих уголовных дел. Более того, есть все основания полагать, что и обнародованы они с разрешения Офиса президента или его лично. Вчера казалось, что пресс-конференция и вся эта так называемая "информация", которая всплыла в публичное пространство, инспирирована исключительно "пятой колонной" Кремля и "кремлевскими консервами" здесь, в Украине. А сегодня ситуация изменилась после пресс-конференции президента Зеленского. И сегодня у нас есть все основания считать, что он и его команда причастны к этой диверсии против Украины ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"С точки зрения "Европейской Солидарности" эта диверсия, эта провокация направлена ​​на несколько основных вещей. Они бьют в самое сердце международной поддержки Украины, международной коалиции в поддержку Украины. Они пытаются разрушить двухпартийную поддержку, которую оказывали нам США. Они действительно пытаются втянуть Украину во внутриполитические избирательные процессы в США. И пытаются оставить Украину один на один с Россией в нашей борьбы против агрессии", - убеждена народный депутат.

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"Президент Зеленский вместе со своим офисом решил играть "в поддавки" с Россией и участвовать в этой информационной атаке Кремля против нашего государства. Организаторы этой провокации целились в Петра Порошенко, а на самом деле попали в национальную безопасность Украины, в обороноспособности Украины, в международную поддержку Украины и в каждого гражданина Украины", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" считает недопустимым разрушать отношения Украины со стратегическим союзником.

"Мы как политическая сила считаем недопустимым разбрасываться двухпартийной поддержкой, которая более 6 лет обеспечивала Украину помощью США при разных президентах США в нашей борьбе против агрессии РФ", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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Она напомнила, что президент Зеленский уже нанес существенный ущерб двусторонним отношениям между Украиной и США. "Абсолютное невежество, глупость и непрофессионализм команды Зеленского уже было проявленно в разговоре в 2019 году президента Зеленского с Трампом. И стоило нам существенных осложнений в наших взаимоотношениях с США. Эта властная команда танцует на граблях и снова предлагает дополнительное вовлечение Украины во внутриполитические процессы в США", - предостерегает представитель" Европейской Солидарности ".

"И все российские нарративы, которые неоднократно лились из кремлевских каналов, которые ретранслировались здесь пропагандистскими каналами России про внешнее управление, про несостоятельности государства, "темники" Москвы - они сегодня взяты на вооружение большой частью монобильшинства, фракции "Слуга народа". И с помощью и слуг Медведчука во фракции "Слуга народа", и слуг Коломойского в рамках фракции "Слуга народа" сегодня Украину пытаются затянуть назад под зонтик "русского мира", - убеждена Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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