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Офис Зеленского стал частью российской провокации против Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Офис Зеленского стал частью российской провокации против Украины, - Климпуш-Цинцадзе

Открытие Офисом генпрокурора дела против пятого президента Украины Петра Порошенко на основе так называемых "пленок Деркача" состоялось по непосредственному указанию Зеленского.

Об этом заявила во время пресс-конференции народный депутат Украины, председатель комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Открытие генеральной прокуратурой Украины дела против пятого президента Украины Петра Порошенко на основе позорной пресс-конференции выпускника школы КГБ имени Дзержинского Деркача, ревностного сторонника и поборника русской православной церкви в Украине, на которой он представил абсолютно сфабрикованные записи разговоров между президентом Порошенко и вице -президентом США Байденом, по нашему мнению, произошло непосредственно по указанию Банковой", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Президент Зеленский сегодня на пресс-конференции подтвердил, что он имеет непосредственную причастность к открытию этих уголовных дел. Более того, есть все основания полагать, что и обнародованы они с разрешения Офиса президента или его лично. Вчера казалось, что пресс-конференция и вся эта так называемая "информация", которая всплыла в публичное пространство, инспирирована исключительно "пятой колонной" Кремля и "кремлевскими консервами" здесь, в Украине. А сегодня ситуация изменилась после пресс-конференции президента Зеленского. И сегодня у нас есть все основания считать, что он и его команда причастны к этой диверсии против Украины ", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

"С точки зрения "Европейской Солидарности" эта диверсия, эта провокация направлена ​​на несколько основных вещей. Они бьют в самое сердце международной поддержки Украины, международной коалиции в поддержку Украины. Они пытаются разрушить двухпартийную поддержку, которую оказывали нам США. Они действительно пытаются втянуть Украину во внутриполитические избирательные процессы в США. И пытаются оставить Украину один на один с Россией в нашей борьбы против агрессии", - убеждена народный депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Деркач опубликовал записи якобы Байдена и Порошенко. В "ЕС" заявили, что "сфабрикованные фрагменты" это российская провокация. АУДИО

"Президент Зеленский вместе со своим офисом решил играть "в поддавки" с Россией и участвовать в этой информационной атаке Кремля против нашего государства. Организаторы этой провокации целились в Петра Порошенко, а на самом деле попали в национальную безопасность Украины, в обороноспособности Украины, в международную поддержку Украины и в каждого гражданина Украины", - отмечает Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" считает недопустимым разрушать отношения Украины со стратегическим союзником.

"Мы как политическая сила считаем недопустимым разбрасываться двухпартийной поддержкой, которая более 6 лет обеспечивала Украину помощью США при разных президентах США в нашей борьбе против агрессии РФ", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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Она напомнила, что президент Зеленский уже нанес существенный ущерб двусторонним отношениям между Украиной и США. "Абсолютное невежество, глупость и непрофессионализм команды Зеленского уже было проявленно в разговоре в 2019 году президента Зеленского с Трампом. И стоило нам существенных осложнений в наших взаимоотношениях с США. Эта властная команда танцует на граблях и снова предлагает дополнительное вовлечение Украины во внутриполитические процессы в США", - предостерегает представитель" Европейской Солидарности ".

"И все российские нарративы, которые неоднократно лились из кремлевских каналов, которые ретранслировались здесь пропагандистскими каналами России про внешнее управление, про несостоятельности государства, "темники" Москвы - они сегодня взяты на вооружение большой частью монобильшинства, фракции "Слуга народа". И с помощью и слуг Медведчука во фракции "Слуга народа", и слуг Коломойского в рамках фракции "Слуга народа" сегодня Украину пытаются затянуть назад под зонтик "русского мира", - убеждена Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Порошенко Петр (19589) Климпуш-Цинцадзе Иванна (385) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+20
Дійсно, що Україну втягують у протистояння із США, щоб позбавити нас підтримки!
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20.05.2020 19:09
+20
Будущий посол США в Украине Keith W. Dayton, многолетний представитель и участник (и по нынешнее время) FES - наднационального разведывательного консорциума пяти стран США, Британии, Канады, Новой Зеландии, Австралии. Что нужно человеку такого уровня в нашем болотце ?
Как только вислюка тыкают мордой во что то вонючее - оно начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том как его красивого любят 🙂

Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать: Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена. Он от него тебе привезет привет.
Особенно после того, как все тумаки за фейки с пленками - посыпятся именно на вислюка оманського))
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20.05.2020 19:17
+19
Андрей Деркач
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»

В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
С 2011 по 2013 годы возглавлял на общественных началах группу советников Премьер-министра Украины (время правления енакиевского хряка).
У меня всё.
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20.05.2020 19:11
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За крадіжки не садять, бо там беруть участь ******* можновладці.
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20.05.2020 19:33 Ответить
А толку от "надёжного союзника- США". ЭТА сышыа сцыться кацаПсин!
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20.05.2020 19:39 Ответить
Шариков и Швондер решили напасть на кремль с коктейлем Молотова.
Шариков говорит надо Путлера сначала арестоваит,а потом коктейль бросать.Швондер наоборот, говорит надо сначала на красную площадь пригнать Майдан и шамана Якутского сделать президентом РАБссии.....,что выберут Холопы КГБиста доселе неизвестно..
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20.05.2020 19:33 Ответить
Не любит падлашенко рылом в собственный кизяк....
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20.05.2020 19:37 Ответить
95 скорый поезд может повторить подвиг Титаника.... причем быстрее Витьки Индюковича...,тот мучился 3 года...
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20.05.2020 19:41 Ответить
Голубая мечта порохобота....
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20.05.2020 19:46 Ответить
вон нах жри гавно своих хазяев...
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20.05.2020 20:57 Ответить
Не ваших свынячих привычек! Это вы жрете говно, а думаете, что ШАКАЛАдддд!
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20.05.2020 21:24 Ответить
Хочу напомнить, это уже не первая подача Деркача. И начал ее тогда Обоз. Сегодня Обоз мочит Зе.. И для Климпуш Цинцадзе. А надо было работать прозрачно и открыто. А не менять каждую неделю ГенПрокурора. И выдумывать Законы, чтобы протащить Югу. И иметь большинство в ВРУ при смене правительства, а вы все на договорняках. Нет ничего тайного, что не станет явным. Хотя и ФСБ может пачкать.
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20.05.2020 19:41 Ответить
Ещё одна рванула зализывать падлашенку ....рану!
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20.05.2020 19:45 Ответить
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.05.2020 19:49 Ответить
Обнуление Путлера назначенное на 22 апреля день рождения чЛенина перенесено на 24 июня.Помните я гоаорил любмт на РАБссии всякие даты советские?Так воотт 24 июня 1945 года,был парад паБЕДЫ в Москве... Любят крысы клемлевские эту туфту с датами...,типа завалить Порлитковскую на день рождения фюрера 7 октября...,соовпадение? Не думаю...
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20.05.2020 19:49 Ответить
...ведьма
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20.05.2020 19:51 Ответить
Порох порвал Дупло Новороссии причем без особого напряга,Поссыте в Небо рюсскаМирцы
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20.05.2020 19:52 Ответить
Саме існування ВОЗа є спецоперація ФСБ, ще з часів КВН.
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20.05.2020 20:10 Ответить
"Цыцкадзе" защищает "руку кормящую",--понятное дело: хорошо ей жилось,по шоколадному--надеется,что хозяин опять вернётся во власть-- где и ей найдётся место,и жизнь пойдёт прежним сладким потоком. Но увы, клоун канет в лета ,посыпанный нафталином презрения и займёт место на политической свалке,где уже сгрудились штабеля прошлого политического хлама.
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20.05.2020 20:15 Ответить
ЗЕ и Ермак - соучастники и подельники *****.

Вся активная деятельность ЗЕ в течении года была направлена на улучшение положения Коломоского и России.
Плоды деятельности ЗЕ для Украины за этот же год были абсолютно разрушительными.
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20.05.2020 20:16 Ответить
наказать вора и изменника это роССийская провокация???????))))
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20.05.2020 20:16 Ответить
так ты и есть тупой провокатор-врунишка )))
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20.05.2020 20:40 Ответить
На слові "ізмєннік" кацапський троль спалився! Затавруй на носі, москалику, ізмєннік - це якби на плівках були переговори з Х@йлом!
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20.05.2020 20:51 Ответить
ИВАННА! А СКОЛЬКО ДЕЛ НАТВОРИЛ ВАШ БАРЫГА ПОРОХ С ЮРОЙ ЛУЦЕНК ПЕТРО УВОЛИЛ ШОКИНА ЧТО БЫ ПОСТАВИТЬ СВОЕГО ЮРИКА=ВЫ ОБ ЭТОМ СКАЖИТЕ ПРАВДУ,НО ВЫ ЖЕ ПРОДАЖНЫЕ, ТАК ЧТО ЛУЧШЕ ВАМ МОЛЧАТЬ!!!!!!!!!!!
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20.05.2020 20:43 Ответить
Нонна, чего визжишь? от тебя гавном воняет...
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20.05.2020 20:58 Ответить
Ты и есть говно, че воешь? Луны не видно!
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20.05.2020 21:28 Ответить
моника методично разрушает украину и лепит малоросию
а 73я мерзота ему ва этом усиленно подмахивает
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20.05.2020 20:44 Ответить
Стесняюсь спросить, а куда Зеля должен был отправить эту фигню? .. ведь о ней обязательно,и очень скоро , узнают в США и потребуют отправить туда-же ..
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20.05.2020 20:48 Ответить
Колись вже відправили змонтовані в Москві плівки Мельничека ,після чого Україну звинуватили в продажі РЛС Кольчуги до Іраку,врешті їх так і не знайшли там ,але країна втратила шанс приєднатися до НАТО а РФ вдалося надурити американську розвідку.Зараз знову хочуть провернути вдалу спецоперацію в якій остаточно буде знищено репутацію України.
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20.05.2020 21:24 Ответить
між іншим, в Білому домі (чи в Ленглі - але це вже не суть важливо) існує свій аудіозапис розмов Порошенка з Байденом і Керрі. Такий протокол.
Але вам, зебілам, такі тонкощі - несприйнятні. Бо вам - аби оббріхати.
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21.05.2020 08:46 Ответить
Если пленки действительно сфабрикованы, то непонятно все же почему Порошенко и К так нападает на Зеленского? Возможно, у Деркачей такое семейное хобби пленки мастерить... - Леонид Деркач, отец "с апреля 1998 года по февраль 2001 года - председатель Службы безопасности Украины; генерал армии Украины; близкий к Президенту Л. Д. Кучме человек, в украинской прессе того времени были многочисленные статьи о причастности Деркача к коррупционным скандалам, а также к «кассетному скандалу»... Теперь пишут-говорят что А. Деркача, сына того Леонида Деркача - нач. СБУ при Кучме, агент КГБ, много всякого...
Все здесь оказались "повязаны одной паутиной: Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского" - так пишут
Все гораздо сложнее, естественно... Еще, возможно, Порошенко и потрафить США хотел, и денег получить, и поддержку, и Луценку место ген. прокурора освободить... Игра, возможно, немного сложнее преферанса...Да еще игроки вынимали нужные карты из запасных колод... Политика грязная и бизнес такой... На международную арену вышли... Возможно, на таких же напали... А теперь может оказаться, что все ходы записаны... И, возможно, с нужными искажениями, Путину выгодными - искажениями.. Еще пишут, что Порошенко был именно тем жадным крокодилом, который оказавшись в украинском ставкУ один, начал все и всех пожирать. Но, все же, если пленки действительно сфабрикованы, то, все же непонятно, почему Порошенко и К так нападает на Зеленского? "Цыцкадзе" защищает "руку кормящую",--понятное дело... Зададим вопрос cui prodest /кому выгодно? Офису Президента ? Вряд ли?
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20.05.2020 20:56 Ответить
Дипломат: сегодняшний комментарий Зеленского уже можно включать в учебники, как пример неосмотрительности и недальновидности
Любой прямой или опосредованный выпад официального руководства Украины против Джозефа Байдена будет роковой ошибкой. Уже сегодня комментарий https://replyua.net/blog/211060-bloger-posle-zayavleniya-zelenskogo-u-menya-vsego-dva-vyvoda-ili-prezident-do-sih-por-s-illyuziyami-ili-on-vstupil-v-sgovor-s-vragom.html Владимира Зеленского на пресс-конференции можно включать в учебники, как пример неосмотрительности и недальновидности. Складывается впечатление, что президенту главное - внутренние политические разборки и притеснение пятого президента Порошенко, а не поддержка Украины самой сильной и самой мощной страной в мире.-такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал известный украинский дипломат и политик Даниил Лубкивский.
Он отмечает, тот, кто встанет на сторону одной из сторон в политическом противостоянии в Соединенных Штатах, рано или поздно потеряет все. Сохраняя дистанцию, можно сохранить небольшой шанс на поддержку американского истеблишмента. Так было последние шесть лет, когда Украина имела постоянную системную поддержку, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.
Даниил Лубкивский подчеркнул, факт преимущества одной из сторон никто не будет доказывать. Его просто констатируют. Такой вывод может привести к гораздо худшим последствиям, чем американская изоляция Леонида Кучмы. Это уже история и о ней принято не вспоминать.
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20.05.2020 21:02 Ответить
Зеленський допомогає Москві робити Україну "токсичною" для Заходу!
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20.05.2020 21:13 Ответить
Ех Порох, а ти ж міг усіх Медведчуків і проросійських окупантів прикрити за гратами.
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20.05.2020 21:38 Ответить
не путайте президента в демократичнiй краiнi та щей без парламентськоi бiльшостi з диктатором чи з ботоксним Сцарьком. саджає суд а не президент.
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21.05.2020 16:02 Ответить
Эта кэгэбистскокоммуняцкая наследница и есть исчадием прокремлевским вместе со всеми порохоботами убеждениями и е-тыми, такая Сибе Зоя Космодемьянская.
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20.05.2020 22:41 Ответить
Любой кто откроет дело против марионетки Байдена, тот дурак и ахент.
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21.05.2020 01:09 Ответить
это чмо зеленое я-не-лохнутое спит и видит, как он посадит Пороха и его рейтинХ взлетит до небес и все зебараны будут в экстазе биться об стену но увы, зеля, ты все-равно плохо кончишь
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21.05.2020 01:52 Ответить
всё верно сказала. только каждое слово наоборот.
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21.05.2020 03:08 Ответить
Офіс Зеленського став частиною російської провокації проти України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5377
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21.05.2020 18:15 Ответить
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