Офіс Зеленського став частиною російської провокації проти України, - Климпуш-Цинцадзе
Відкриття Офісом генпрокурора справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка на основі так званих "плівок Деркача" відбулося за безпосередньою вказівкою Зеленського.
Про це заявила під час пресконференції народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Відкриття генеральною прокуратурою України справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка на основі ганебної прес-конференції випускника школи КДБ імені Дзержинського Деркача, ревного прихильника і поборника російської православної церкви в Україні, на якій він представив абсолютно сфабриковані записи розмов між президентом Порошенком і віце-президентом США Байденом, на нашу думку, відбулося безпосередньо за вказівкою Банкової", – заявила Климпуш-Цинцадзе.
"Президент Зеленський сьогодні на пресконференції підтвердив, що він має безпосередню причетність до відкриття цих кримінальних справ. Більше того, є всі підстави вважати, що і оприлюднені вони з дозволу Офісу президента чи його особисто. Вчора здавалося, що прес-конференція і вся ця так звана "інформація", яка виплила в публічний простір, інспірована виключно "п’ятою колоною" Кремля і "кремлівськими консервами" тут, в Україні. А сьогодні ситуація змінилася після прес-конференції президента Зеленського. І сьогодні у нас є всі підстави вважати, що він і його команда причетні до цієї диверсії проти України", – заявила Климпуш-Цинцадзе.
"З точки зору "Європейської Солідарності" ця диверсія, ця провокація спрямована на кілька основних речей. Вони б’ють у самісеньке серце міжнародної підтримки України, міжнародної коаліції на підтримку України. Вони намагаються зруйнувати двопартійну підтримку, яку надавали нам США. Вони дійсно намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичні виборчі процеси у США. І намагаються залишити Україну сам на сам з Росією в нашій боротьби проти агресії", – переконана народна депутатка.
"Президент Зеленський разом зі своїм офісом вирішив грати "в піддавки" з Росією і брати участь у цій інформаційній атаці Кремля проти нашої держави. Організатори цієї провокації цілилися в Петра Порошенка, а насправді поцілили в національну безпеку України, в обороноздатность України, в міжнародну підтримку України і в кожного громадянина України", – зазначає Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що "Європейська Солідарність" вважає неприпустимим руйнувати взаємини України зі стратегічним союзником.
"Ми як політична сила вважаємо неприпустимим розкидатися двопартійною підтримкою, яка понад 6 років забезпечувала Україні допомогу США за різних президентів США у нашій боротьбі і відсічі проти агресії РФ", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.
Вона нагадала, що президент Зеленський вже завдав суттєвої шкоди двостороннім відносинам між Україною та США. "Абсолютне невігластво, недолугість і непрофесійність команди Зеленського вже було проявлене в розмові в 2019 році президента Зеленського з Трампом. І коштувало нам суттєвих ускладнень в наших взаєминах з США. Ця владна команда танцює на граблях і знову пропонує додаткове втягнення України у внутрішньополітичні процеси у США", – застерігає представниця "Європейської Солідарності".
"І всі російські наративи, які неодноразово лилися з кремлівських каналів, які ретранслювалися тут пропагандистськими каналами Росії щодо зовнішнього управління, щодо неспроможності держави, "темники" Москви – вони вони сьогодні взяті на озброєння великою частиною монобільшості, фракції "Слуги народу". І за допомогою і слуг Медведчука у фракції "Слуга народу", і слуг Коломойского в рамках фракції "Слуга народу" сьогодні Україну намагаються затягнути назад під парасольку "руського мира", – переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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Шариков говорит надо Путлера сначала арестоваит,а потом коктейль бросать.Швондер наоборот, говорит надо сначала на красную площадь пригнать Майдан и шамана Якутского сделать президентом РАБссии.....,что выберут Холопы КГБиста доселе неизвестно..
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Вся активная деятельность ЗЕ в течении года была направлена на улучшение положения Коломоского и России.
Плоды деятельности ЗЕ для Украины за этот же год были абсолютно разрушительными.
а 73я мерзота ему ва этом усиленно подмахивает
Але вам, зебілам, такі тонкощі - несприйнятні. Бо вам - аби оббріхати.
Все здесь оказались "повязаны одной паутиной: Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского" - так пишут
Все гораздо сложнее, естественно... Еще, возможно, Порошенко и потрафить США хотел, и денег получить, и поддержку, и Луценку место ген. прокурора освободить... Игра, возможно, немного сложнее преферанса...Да еще игроки вынимали нужные карты из запасных колод... Политика грязная и бизнес такой... На международную арену вышли... Возможно, на таких же напали... А теперь может оказаться, что все ходы записаны... И, возможно, с нужными искажениями, Путину выгодными - искажениями.. Еще пишут, что Порошенко был именно тем жадным крокодилом, который оказавшись в украинском ставкУ один, начал все и всех пожирать. Но, все же, если пленки действительно сфабрикованы, то, все же непонятно, почему Порошенко и К так нападает на Зеленского? "Цыцкадзе" защищает "руку кормящую",--понятное дело... Зададим вопрос cui prodest /кому выгодно? Офису Президента ? Вряд ли?
Любой прямой или опосредованный выпад официального руководства Украины против Джозефа Байдена будет роковой ошибкой. Уже сегодня комментарий https://replyua.net/blog/211060-bloger-posle-zayavleniya-zelenskogo-u-menya-vsego-dva-vyvoda-ili-prezident-do-sih-por-s-illyuziyami-ili-on-vstupil-v-sgovor-s-vragom.html Владимира Зеленского на пресс-конференции можно включать в учебники, как пример неосмотрительности и недальновидности. Складывается впечатление, что президенту главное - внутренние политические разборки и притеснение пятого президента Порошенко, а не поддержка Украины самой сильной и самой мощной страной в мире.-такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал известный украинский дипломат и политик Даниил Лубкивский.
Он отмечает, тот, кто встанет на сторону одной из сторон в политическом противостоянии в Соединенных Штатах, рано или поздно потеряет все. Сохраняя дистанцию, можно сохранить небольшой шанс на поддержку американского истеблишмента. Так было последние шесть лет, когда Украина имела постоянную системную поддержку, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.
Даниил Лубкивский подчеркнул, факт преимущества одной из сторон никто не будет доказывать. Его просто констатируют. Такой вывод может привести к гораздо худшим последствиям, чем американская изоляция Леонида Кучмы. Это уже история и о ней принято не вспоминать.