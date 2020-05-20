Офіс Зеленського став частиною російської провокації проти України, - Климпуш-Цинцадзе

Відкриття Офісом генпрокурора справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка на основі так званих "плівок Деркача" відбулося за безпосередньою вказівкою Зеленського.

Про це заявила під час пресконференції народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Відкриття генеральною прокуратурою України справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка на основі ганебної прес-конференції випускника школи КДБ імені Дзержинського Деркача, ревного прихильника і поборника російської православної церкви в Україні, на якій він представив абсолютно сфабриковані записи розмов між президентом Порошенком і віце-президентом США Байденом, на нашу думку, відбулося безпосередньо за вказівкою Банкової", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Президент Зеленський сьогодні на пресконференції підтвердив, що він має безпосередню причетність до відкриття цих кримінальних справ. Більше того, є всі підстави вважати, що і оприлюднені вони з дозволу Офісу президента чи його особисто. Вчора здавалося, що прес-конференція і вся ця так звана "інформація", яка виплила в публічний простір, інспірована виключно "п’ятою колоною" Кремля і "кремлівськими консервами" тут, в Україні. А сьогодні ситуація змінилася після прес-конференції президента Зеленського. І сьогодні у нас є всі підстави вважати, що він і його команда причетні до цієї диверсії проти України", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

"З точки зору "Європейської Солідарності" ця диверсія, ця провокація спрямована на кілька основних речей. Вони б’ють у самісеньке серце міжнародної підтримки України, міжнародної коаліції на підтримку України. Вони намагаються зруйнувати двопартійну підтримку, яку надавали нам США. Вони дійсно намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичні виборчі процеси у США. І намагаються залишити Україну сам на сам з Росією в нашій боротьби проти агресії", – переконана народна депутатка.

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"Президент Зеленський разом зі своїм офісом вирішив грати "в піддавки" з Росією і брати участь у цій інформаційній атаці Кремля проти нашої держави. Організатори цієї провокації цілилися в Петра Порошенка, а насправді поцілили в національну безпеку України, в обороноздатность України, в міжнародну підтримку України і в кожного громадянина України", – зазначає Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що "Європейська Солідарність" вважає неприпустимим руйнувати взаємини України зі стратегічним союзником.

"Ми як політична сила вважаємо неприпустимим розкидатися двопартійною підтримкою, яка понад 6 років забезпечувала Україні допомогу США за різних президентів США у нашій боротьбі і відсічі проти агресії РФ", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що президент Зеленський вже завдав суттєвої шкоди двостороннім відносинам між Україною та США. "Абсолютне невігластво, недолугість і непрофесійність команди Зеленського вже було проявлене в розмові в 2019 році президента Зеленського з Трампом. І коштувало нам суттєвих ускладнень в наших взаєминах з США. Ця владна команда танцює на граблях і знову пропонує додаткове втягнення України у внутрішньополітичні процеси у США", – застерігає представниця "Європейської Солідарності".

"І всі російські наративи, які неодноразово лилися з кремлівських каналів, які ретранслювалися тут пропагандистськими каналами Росії щодо зовнішнього управління, щодо неспроможності держави, "темники" Москви – вони вони сьогодні взяті на озброєння великою частиною монобільшості, фракції "Слуги народу". І за допомогою і слуг Медведчука у фракції "Слуга народу", і слуг Коломойского в рамках фракції "Слуга народу" сьогодні Україну намагаються затягнути назад під парасольку "руського мира", – переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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