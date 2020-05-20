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Офіс Зеленського став частиною російської провокації проти України, - Климпуш-Цинцадзе

Офіс Зеленського став частиною російської провокації проти України, - Климпуш-Цинцадзе

Відкриття Офісом генпрокурора справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка на основі так званих "плівок Деркача" відбулося за безпосередньою вказівкою Зеленського.

Про це заявила під час пресконференції народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Відкриття генеральною прокуратурою України справи проти п’ятого президента України Петра Порошенка на основі ганебної прес-конференції випускника школи КДБ імені Дзержинського Деркача, ревного прихильника і поборника російської православної церкви в Україні, на якій він представив абсолютно сфабриковані записи розмов між президентом Порошенком і віце-президентом США Байденом, на нашу думку, відбулося безпосередньо за вказівкою Банкової", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

"Президент Зеленський сьогодні на пресконференції підтвердив, що він має безпосередню причетність до відкриття цих кримінальних справ. Більше того, є всі підстави вважати, що і оприлюднені вони з дозволу Офісу президента чи його особисто. Вчора здавалося, що прес-конференція і вся ця так звана "інформація", яка виплила в публічний простір, інспірована виключно "п’ятою колоною" Кремля і "кремлівськими консервами" тут, в Україні. А сьогодні ситуація змінилася після прес-конференції президента Зеленського. І сьогодні у нас є всі підстави вважати, що він і його команда причетні до цієї диверсії проти України", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

"З точки зору "Європейської Солідарності" ця диверсія, ця провокація спрямована на кілька основних речей. Вони б’ють у самісеньке серце міжнародної підтримки України, міжнародної коаліції на підтримку України. Вони намагаються зруйнувати двопартійну підтримку, яку надавали нам США. Вони дійсно намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичні виборчі процеси у США. І намагаються залишити Україну сам на сам з Росією в нашій боротьби проти агресії", – переконана народна депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Повністю відредаговані": у Байдена прокоментували "плівки Деркача"

"Президент Зеленський разом зі своїм офісом вирішив грати "в піддавки" з Росією і брати участь у цій інформаційній атаці Кремля проти нашої держави. Організатори цієї провокації цілилися в Петра Порошенка, а насправді поцілили в національну безпеку України, в обороноздатность України, в міжнародну підтримку України і в кожного громадянина України", – зазначає Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що "Європейська Солідарність" вважає неприпустимим руйнувати взаємини України зі стратегічним союзником.

"Ми як політична сила вважаємо неприпустимим розкидатися двопартійною підтримкою, яка понад 6 років забезпечувала Україні допомогу США за різних президентів США у нашій боротьбі і відсічі проти агресії РФ", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона нагадала, що президент Зеленський вже завдав суттєвої шкоди двостороннім відносинам між Україною та США. "Абсолютне невігластво, недолугість і непрофесійність команди Зеленського вже було проявлене в розмові в 2019 році президента Зеленського з Трампом. І коштувало нам суттєвих ускладнень в наших взаєминах з США. Ця владна команда танцює на граблях і знову пропонує додаткове втягнення України у внутрішньополітичні процеси у США", – застерігає представниця "Європейської Солідарності".

"І всі російські наративи, які неодноразово лилися з кремлівських каналів, які ретранслювалися тут пропагандистськими каналами Росії щодо зовнішнього управління, щодо неспроможності держави, "темники" Москви – вони вони сьогодні взяті на озброєння великою частиною монобільшості, фракції "Слуги народу". І за допомогою і слуг Медведчука у фракції "Слуга народу", і слуг Коломойского в рамках фракції "Слуга народу" сьогодні Україну намагаються затягнути назад під парасольку "руського мира", – переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Плівки Деркача" - частина російської спецоперації проти України, до якої може бути причетний Офіс президента, - заява Порошенка

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Порошенко Петро (15161) Климпуш-Цинцадзе Іванна (390) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+20
Дійсно, що Україну втягують у протистояння із США, щоб позбавити нас підтримки!
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20.05.2020 19:09
+20
Будущий посол США в Украине Keith W. Dayton, многолетний представитель и участник (и по нынешнее время) FES - наднационального разведывательного консорциума пяти стран США, Британии, Канады, Новой Зеландии, Австралии. Что нужно человеку такого уровня в нашем болотце ?
Как только вислюка тыкают мордой во что то вонючее - оно начинает печать опросы КМИСа\Социса\Рейтинга о том как его красивого любят 🙂

Да, кстати, Вовочка мы тебе забыли сказать: Кит Дейтон, который будет в Украине послом, хороший и давний друг Джо Байдена. Он от него тебе привезет привет.
Особенно после того, как все тумаки за фейки с пленками - посыпятся именно на вислюка оманського))
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20.05.2020 19:17
+19
Андрей Деркач
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»

В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
С 2011 по 2013 годы возглавлял на общественных началах группу советников Премьер-министра Украины (время правления енакиевского хряка).
У меня всё.
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20.05.2020 19:11
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За крадіжки не садять, бо там беруть участь ******* можновладці.
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20.05.2020 19:33 Відповісти
А толку от "надёжного союзника- США". ЭТА сышыа сцыться кацаПсин!
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20.05.2020 19:39 Відповісти
Шариков и Швондер решили напасть на кремль с коктейлем Молотова.
Шариков говорит надо Путлера сначала арестоваит,а потом коктейль бросать.Швондер наоборот, говорит надо сначала на красную площадь пригнать Майдан и шамана Якутского сделать президентом РАБссии.....,что выберут Холопы КГБиста доселе неизвестно..
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20.05.2020 19:33 Відповісти
Не любит падлашенко рылом в собственный кизяк....
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20.05.2020 19:37 Відповісти
95 скорый поезд может повторить подвиг Титаника.... причем быстрее Витьки Индюковича...,тот мучился 3 года...
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20.05.2020 19:41 Відповісти
Голубая мечта порохобота....
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20.05.2020 19:46 Відповісти
вон нах жри гавно своих хазяев...
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20.05.2020 20:57 Відповісти
Не ваших свынячих привычек! Это вы жрете говно, а думаете, что ШАКАЛАдддд!
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20.05.2020 21:24 Відповісти
Хочу напомнить, это уже не первая подача Деркача. И начал ее тогда Обоз. Сегодня Обоз мочит Зе.. И для Климпуш Цинцадзе. А надо было работать прозрачно и открыто. А не менять каждую неделю ГенПрокурора. И выдумывать Законы, чтобы протащить Югу. И иметь большинство в ВРУ при смене правительства, а вы все на договорняках. Нет ничего тайного, что не станет явным. Хотя и ФСБ может пачкать.
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20.05.2020 19:41 Відповісти
Ещё одна рванула зализывать падлашенку ....рану!
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20.05.2020 19:45 Відповісти
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.05.2020 19:49 Відповісти
Обнуление Путлера назначенное на 22 апреля день рождения чЛенина перенесено на 24 июня.Помните я гоаорил любмт на РАБссии всякие даты советские?Так воотт 24 июня 1945 года,был парад паБЕДЫ в Москве... Любят крысы клемлевские эту туфту с датами...,типа завалить Порлитковскую на день рождения фюрера 7 октября...,соовпадение? Не думаю...
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20.05.2020 19:49 Відповісти
...ведьма
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20.05.2020 19:51 Відповісти
Порох порвал Дупло Новороссии причем без особого напряга,Поссыте в Небо рюсскаМирцы
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20.05.2020 19:52 Відповісти
Саме існування ВОЗа є спецоперація ФСБ, ще з часів КВН.
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20.05.2020 20:10 Відповісти
"Цыцкадзе" защищает "руку кормящую",--понятное дело: хорошо ей жилось,по шоколадному--надеется,что хозяин опять вернётся во власть-- где и ей найдётся место,и жизнь пойдёт прежним сладким потоком. Но увы, клоун канет в лета ,посыпанный нафталином презрения и займёт место на политической свалке,где уже сгрудились штабеля прошлого политического хлама.
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20.05.2020 20:15 Відповісти
ЗЕ и Ермак - соучастники и подельники *****.

Вся активная деятельность ЗЕ в течении года была направлена на улучшение положения Коломоского и России.
Плоды деятельности ЗЕ для Украины за этот же год были абсолютно разрушительными.
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20.05.2020 20:16 Відповісти
наказать вора и изменника это роССийская провокация???????))))
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20.05.2020 20:16 Відповісти
так ты и есть тупой провокатор-врунишка )))
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20.05.2020 20:40 Відповісти
На слові "ізмєннік" кацапський троль спалився! Затавруй на носі, москалику, ізмєннік - це якби на плівках були переговори з Х@йлом!
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20.05.2020 20:51 Відповісти
ИВАННА! А СКОЛЬКО ДЕЛ НАТВОРИЛ ВАШ БАРЫГА ПОРОХ С ЮРОЙ ЛУЦЕНК ПЕТРО УВОЛИЛ ШОКИНА ЧТО БЫ ПОСТАВИТЬ СВОЕГО ЮРИКА=ВЫ ОБ ЭТОМ СКАЖИТЕ ПРАВДУ,НО ВЫ ЖЕ ПРОДАЖНЫЕ, ТАК ЧТО ЛУЧШЕ ВАМ МОЛЧАТЬ!!!!!!!!!!!
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20.05.2020 20:43 Відповісти
Нонна, чего визжишь? от тебя гавном воняет...
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20.05.2020 20:58 Відповісти
Ты и есть говно, че воешь? Луны не видно!
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20.05.2020 21:28 Відповісти
моника методично разрушает украину и лепит малоросию
а 73я мерзота ему ва этом усиленно подмахивает
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20.05.2020 20:44 Відповісти
Стесняюсь спросить, а куда Зеля должен был отправить эту фигню? .. ведь о ней обязательно,и очень скоро , узнают в США и потребуют отправить туда-же ..
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20.05.2020 20:48 Відповісти
Колись вже відправили змонтовані в Москві плівки Мельничека ,після чого Україну звинуватили в продажі РЛС Кольчуги до Іраку,врешті їх так і не знайшли там ,але країна втратила шанс приєднатися до НАТО а РФ вдалося надурити американську розвідку.Зараз знову хочуть провернути вдалу спецоперацію в якій остаточно буде знищено репутацію України.
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20.05.2020 21:24 Відповісти
між іншим, в Білому домі (чи в Ленглі - але це вже не суть важливо) існує свій аудіозапис розмов Порошенка з Байденом і Керрі. Такий протокол.
Але вам, зебілам, такі тонкощі - несприйнятні. Бо вам - аби оббріхати.
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21.05.2020 08:46 Відповісти
Если пленки действительно сфабрикованы, то непонятно все же почему Порошенко и К так нападает на Зеленского? Возможно, у Деркачей такое семейное хобби пленки мастерить... - Леонид Деркач, отец "с апреля 1998 года по февраль 2001 года - председатель Службы безопасности Украины; генерал армии Украины; близкий к Президенту Л. Д. Кучме человек, в украинской прессе того времени были многочисленные статьи о причастности Деркача к коррупционным скандалам, а также к «кассетному скандалу»... Теперь пишут-говорят что А. Деркача, сына того Леонида Деркача - нач. СБУ при Кучме, агент КГБ, много всякого...
Все здесь оказались "повязаны одной паутиной: Злочевский, который незаконно приобрел лицензии на разработку газовых месторождений, Порошенко, который незаконно хотел прибрать бизнес Злочевского себе и экс-генпрокурор Шокин, который хотя и на законных основаниях, но с незаконными целями кошмарил бизнес Злочевского" - так пишут
Все гораздо сложнее, естественно... Еще, возможно, Порошенко и потрафить США хотел, и денег получить, и поддержку, и Луценку место ген. прокурора освободить... Игра, возможно, немного сложнее преферанса...Да еще игроки вынимали нужные карты из запасных колод... Политика грязная и бизнес такой... На международную арену вышли... Возможно, на таких же напали... А теперь может оказаться, что все ходы записаны... И, возможно, с нужными искажениями, Путину выгодными - искажениями.. Еще пишут, что Порошенко был именно тем жадным крокодилом, который оказавшись в украинском ставкУ один, начал все и всех пожирать. Но, все же, если пленки действительно сфабрикованы, то, все же непонятно, почему Порошенко и К так нападает на Зеленского? "Цыцкадзе" защищает "руку кормящую",--понятное дело... Зададим вопрос cui prodest /кому выгодно? Офису Президента ? Вряд ли?
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20.05.2020 20:56 Відповісти
Дипломат: сегодняшний комментарий Зеленского уже можно включать в учебники, как пример неосмотрительности и недальновидности
Любой прямой или опосредованный выпад официального руководства Украины против Джозефа Байдена будет роковой ошибкой. Уже сегодня комментарий https://replyua.net/blog/211060-bloger-posle-zayavleniya-zelenskogo-u-menya-vsego-dva-vyvoda-ili-prezident-do-sih-por-s-illyuziyami-ili-on-vstupil-v-sgovor-s-vragom.html Владимира Зеленского на пресс-конференции можно включать в учебники, как пример неосмотрительности и недальновидности. Складывается впечатление, что президенту главное - внутренние политические разборки и притеснение пятого президента Порошенко, а не поддержка Украины самой сильной и самой мощной страной в мире.-такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал известный украинский дипломат и политик Даниил Лубкивский.
Он отмечает, тот, кто встанет на сторону одной из сторон в политическом противостоянии в Соединенных Штатах, рано или поздно потеряет все. Сохраняя дистанцию, можно сохранить небольшой шанс на поддержку американского истеблишмента. Так было последние шесть лет, когда Украина имела постоянную системную поддержку, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.
Даниил Лубкивский подчеркнул, факт преимущества одной из сторон никто не будет доказывать. Его просто констатируют. Такой вывод может привести к гораздо худшим последствиям, чем американская изоляция Леонида Кучмы. Это уже история и о ней принято не вспоминать.
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20.05.2020 21:02 Відповісти
Зеленський допомогає Москві робити Україну "токсичною" для Заходу!
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20.05.2020 21:13 Відповісти
Ех Порох, а ти ж міг усіх Медведчуків і проросійських окупантів прикрити за гратами.
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20.05.2020 21:38 Відповісти
не путайте президента в демократичнiй краiнi та щей без парламентськоi бiльшостi з диктатором чи з ботоксним Сцарьком. саджає суд а не президент.
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21.05.2020 16:02 Відповісти
Эта кэгэбистскокоммуняцкая наследница и есть исчадием прокремлевским вместе со всеми порохоботами убеждениями и е-тыми, такая Сибе Зоя Космодемьянская.
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20.05.2020 22:41 Відповісти
Любой кто откроет дело против марионетки Байдена, тот дурак и ахент.
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21.05.2020 01:09 Відповісти
это чмо зеленое я-не-лохнутое спит и видит, как он посадит Пороха и его рейтинХ взлетит до небес и все зебараны будут в экстазе биться об стену но увы, зеля, ты все-равно плохо кончишь
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21.05.2020 01:52 Відповісти
всё верно сказала. только каждое слово наоборот.
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21.05.2020 03:08 Відповісти
Офіс Зеленського став частиною російської провокації проти України, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5377
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21.05.2020 18:15 Відповісти
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