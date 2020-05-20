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Каждый призывник пройдет тестирование на коронавирус, - Минобороны

Каждый призывник пройдет тестирование на коронавирус, - Минобороны

В связи с карантинными мероприятиями в Украине сроки проведения весеннего призыва в армию были перенесены. По предварительным планам, первые отправки в войска молодого пополнения планируют с 15 июня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"В соответствии с Указом Президента Украины мероприятия призыва продолжаются в течение мая-июля. Но в связи с карантином в настоящее время проводят только те мероприятия, которые не требуют вызова призывников в военные комиссариаты. То есть, это работа с документами. Если будут сняты ограничения карантинных мероприятий с 22 мая, то фактически сразу начнут работу медицинские комиссии. Отправка в войска предварительно планируется с 15 июня до конца июля. В случае же продления карантина, будет приниматься отдельное решение", - заявил начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николаем Качаненко.

По его словам, изменения количества призывников не планируют. Государственным бюджетом предусмотрены средства на этот призыв, их объем также определен распоряжением Кабмина.

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"Для призывников будут проводить обсервацию. Но все зависит от карантинных мероприятий, которые будут установлены для отправки в войска. Срок обсервации - 14 дней. Военнослужащие срочной службы так же будут обеспечены средствами защиты дыхательных путей, антисептиками и тому подобное. И каждый призывник обязательно будет проходить тестирование на коронавирус", - сообщил офицер.

Автор: 

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Призовна служба відрізняється від контрактної в гіршу сторону.Потрібна контрактна служба.А щоб на неї йшли,потрібні умови.А то в нас все те саме,що і в московитів.І не потрібно казати.за Швецію,там умови на порядок кращі.В нас як була призовна дном,так і залишилися дном.
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20.05.2020 19:41 Ответить
Призовить до війська харанта, хай сдаст мочу на аналізи в незалежну наркоклінику!
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20.05.2020 19:53 Ответить
В Украине незалежна наркоклиника?
Не та ли которую вчера арестовали.
Смени КАЦАП методичку, над тобой украинцы смеются.
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20.05.2020 20:36 Ответить
Ти українець!? Кац - ти кумедний!
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20.05.2020 20:38 Ответить
Украинец и живу в одном из самых крупных городов Украины русскоговорящем, знаю украинский(не хочу говорить, я же не госслужащий).
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20.05.2020 21:53 Ответить
узкогАварящий город ?
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21.05.2020 01:35 Ответить
Маразм
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20.05.2020 21:05 Ответить
с делов призывники должны анализы сдавать ?
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21.05.2020 01:36 Ответить
 
 