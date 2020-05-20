Кожен призовник пройде тестування на коронавірус, - Міноборони

У зв'язку з карантинними заходами в Україні терміни проведення весняного призову в армію були перенесені. За попередніми планами, перші відправки у війська молодого поповнення планують з 15 червня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Відповідно до Указу президента України заходи призову тривають упродовж травня-липня. Але у зв'язку з карантином наразі проводять тільки ті заходи, які не потребують виклику призовників до військових комісаріатів. Тобто, це робота з документами. Якщо будуть зняті обмеження карантинних заходів з 22 травня, то фактично відразу почнуть роботу медичні комісії. Відправлення у війська попередньо планується з 15 червня до кінця липня. У разі ж продовження карантину, прийматиметься окреме рішення", - заявив начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Микола Качаненко.

За його словами, зміни кількості призовників не планують. Державним бюджетом передбачено кошти на цей призов, їх обсяг також визначено розпорядженням Кабміну.

"Для призовників проводитимуть обсервацію. Але все залежить від карантинних заходів, які будуть встановлені для відправки у війська. Термін обсервації - 14 днів. Військовослужбовці строкової служби так само будуть забезпечені засобами захисту дихальних шляхів, антисептиками тощо. І кожен призовник обов'язково проходитиме тестування на коронавірус", - повідомив офіцер.

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