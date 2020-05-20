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Кожен призовник пройде тестування на коронавірус, - Міноборони

Кожен призовник пройде тестування на коронавірус, - Міноборони

У зв'язку з карантинними заходами в Україні терміни проведення весняного призову в армію були перенесені. За попередніми планами, перші відправки у війська молодого поповнення планують з 15 червня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Відповідно до Указу президента України заходи призову тривають упродовж травня-липня. Але у зв'язку з карантином наразі проводять тільки ті заходи, які не потребують виклику призовників до військових комісаріатів. Тобто, це робота з документами. Якщо будуть зняті обмеження карантинних заходів з 22 травня, то фактично відразу почнуть роботу медичні комісії. Відправлення у війська попередньо планується з 15 червня до кінця липня. У разі ж продовження карантину, прийматиметься окреме рішення", - заявив начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Микола Качаненко.

За його словами, зміни кількості призовників не планують. Державним бюджетом передбачено кошти на цей призов, їх обсяг також визначено розпорядженням Кабміну.

"Для призовників проводитимуть обсервацію. Але все залежить від карантинних заходів, які будуть встановлені для відправки у війська. Термін обсервації - 14 днів. Військовослужбовці строкової служби так само будуть забезпечені засобами захисту дихальних шляхів, антисептиками тощо. І кожен призовник обов'язково проходитиме тестування на коронавірус", - повідомив офіцер.

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Автор: 

армія (3767) карантин (18172) Міноборони (7307) оборона (4770) призов (431) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Призовна служба відрізняється від контрактної в гіршу сторону.Потрібна контрактна служба.А щоб на неї йшли,потрібні умови.А то в нас все те саме,що і в московитів.І не потрібно казати.за Швецію,там умови на порядок кращі.В нас як була призовна дном,так і залишилися дном.
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20.05.2020 19:41 Відповісти
Призовить до війська харанта, хай сдаст мочу на аналізи в незалежну наркоклінику!
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20.05.2020 19:53 Відповісти
В Украине незалежна наркоклиника?
Не та ли которую вчера арестовали.
Смени КАЦАП методичку, над тобой украинцы смеются.
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20.05.2020 20:36 Відповісти
Ти українець!? Кац - ти кумедний!
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20.05.2020 20:38 Відповісти
Украинец и живу в одном из самых крупных городов Украины русскоговорящем, знаю украинский(не хочу говорить, я же не госслужащий).
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20.05.2020 21:53 Відповісти
узкогАварящий город ?
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21.05.2020 01:35 Відповісти
Маразм
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20.05.2020 21:05 Відповісти
с делов призывники должны анализы сдавать ?
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21.05.2020 01:36 Відповісти
 
 