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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 закончится, когда появится вакцина, - Меркель

Пандемия COVID-19 закончится, когда появится вакцина, - Меркель

Пандемия коронавируса COVID-19 закончится лишь тогда, когда появится вакцина и способы лечения.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством международных финансовых организаций (МВФ, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что пандемия будет закончена тогда, когда появится вакцина и очень хорошие способы лечения. До тех пор мы должны будем жить с вирусом, поэтому очень важно воспринимать вакцину и медикаменты как важное общественное глобальное достояние, которое должно быть доступно всем", - сказала канцлер ФРГ.

По словам Меркель, участники переговоров констатировали, что мировая экономика находится в состоянии "глубокой глобальной рецессии".

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Автор: 

карантин (16729) Меркель Ангела (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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20.05.2020 22:22
+6
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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20.05.2020 22:23
+6
Когда грипп, коллеги просто пачками уходят на больничный. При ковиде ни одного знакомого знакомых знакомых.Это по поводу жуткого коэфа заражаемости.
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20.05.2020 22:43
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Лайк Кеп!
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20.05.2020 21:36 Ответить
Взагалі це в стилі зєбіла півшостого такі висновки робить.
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20.05.2020 21:44 Ответить
Взагалі то так! В нього є чим "думати".
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20.05.2020 21:47 Ответить
Меркель рептилия и этим все сказано. Она хочет как и Билл Гейтс убить полмира вакциной, а остальных чипировать. Ее как и Билла нужно в тюрьму садить. Сатанисты. Пусть себя вакцинируют и чипируют и свое потомство, которое не получило ни одной вакцины.
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20.05.2020 21:48 Ответить
Ото ти притрушена...
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20.05.2020 21:49 Ответить
А ещё Луна на самом деле сделана из сыра.
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20.05.2020 22:15 Ответить
ох и хочется некоторым всех провакцинировать в принудительном порядке....
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20.05.2020 21:39 Ответить
Не пойму - зачем? В чипирование я не верю, сертификаты?... Так Европа бы, вроде, без них границы открывает. Сократить прирост? - Там нет прироста.
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20.05.2020 21:41 Ответить
пока не знаю. смысла может не быть вообще. когда действие является результатом борьбы двух разных но примерно одинаковых по силе источников воли. например.
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20.05.2020 21:45 Ответить
https://censor.net/user/126283 Так,чіпування,це повна маячня.А от знизити рівень народжуваності може.Скажуть наприклад,що це побічний ефект.Та й зниження народжуваності може бути поступове і на перший погляд непомітне.
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20.05.2020 21:49 Ответить
Європі це, начебто, і не треба. Може тримати у страху народ, доки не звикне. Не дарма ж Кітай 2 лярди в ВОЗ вкинув і вже і про 30 мутацій повідомляє, і про складнощі з вакциною у зв'язку з цим.
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20.05.2020 21:56 Ответить
https://censor.net/user/126283 Ну давно вже ходила чутка про перенаселення планети.Буде видно,як далі складатиметсься ситуація.
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20.05.2020 22:06 Ответить
Це може підійти до Азії і Африки, наприклад, та не для Європи.
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20.05.2020 22:08 Ответить
https://censor.net/user/126283 Європейці не покірні і якщо на чистоту інтелектуально розвиненіші.Так що також можна скоротити популяцію.
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20.05.2020 22:11 Ответить
Да может быть программа стерилизации населения. Все таки перенаселение планеты этих предурков очень волнует. Вот и нацелились стерелизировать населения.
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21.05.2020 00:50 Ответить
ВОт что значит политик с опытом)В Германии тоже наверно своих ЗЕбилов хватает....
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20.05.2020 21:40 Ответить
пандемия закончиться когда канцлером германии станет женщина а Украины -- мужчина...
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20.05.2020 21:44 Ответить
Пандемия COVID-19 закончится, когда появится вакцина, - Меркель - Цензор.НЕТ 2365
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20.05.2020 21:46 Ответить
Это просто попытка сохранить хорошую мину при плохой игре ИМХО.
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20.05.2020 22:24 Ответить
Предлагаю присвоить ей официальный титул - Капитан Меркель .
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20.05.2020 22:10 Ответить
Адмиралъ Ясен Буй. Э?
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20.05.2020 22:17 Ответить
Проклятая Ковидла!
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20.05.2020 22:14 Ответить
Взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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20.05.2020 22:22 Ответить
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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20.05.2020 22:23 Ответить
Согласен - придется жить с этой заразой, пока не появится лечение или прививки. Как оно было напр с оспой ((((
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20.05.2020 22:23 Ответить
А я думаю что придется жить с этой заразой и ее мутациями так как мы живем с любым штаммом гриппа. Без прививок и каждый год. Бывает по два раза в период осень-зима-весна.
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20.05.2020 22:28 Ответить
Невдале порівняння..
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20.05.2020 22:29 Ответить
А я думаю что придется жить с этой заразой и ее мутациями так как мы живем с любым штаммом гриппа. Без прививок и каждый год.

У гриппа коэф заражаемости 1,3, а у короны - 3-4. При равной смертности это означает, что за 2-3 месяца эпидемии без карантина (а других способов сейчас нет) будет 50% населения зараженных, 10% = 2 млн серьезных больных и 0,1% смертности. Для Украины это означает 200 тыс умерших за неск месяцев и разрушенная система медицины: при такой нагрузке лечить не смогут толком никого, просто не справятся. Похоже было в нек городах Испании и Италии в разгар эпидемии.
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20.05.2020 22:35 Ответить
Когда грипп, коллеги просто пачками уходят на больничный. При ковиде ни одного знакомого знакомых знакомых.Это по поводу жуткого коэфа заражаемости.
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20.05.2020 22:43 Ответить
Когда грипп, коллеги просто пачками уходят на больничный.
Так на Украине эпидемию и задавили. Пачками - в карантин.
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20.05.2020 23:06 Ответить
Кацап, ну шо ж ты так палишься...
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21.05.2020 11:02 Ответить
А шо, карантін нє?
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20.05.2020 22:40 Ответить
Піzдемія закінчиться коли поховають на санітарну глибину останню жертву сатанізму-комунізму-гітлеризму-банкіризму!
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20.05.2020 22:50 Ответить
+++

Хоч одна сказада людям відверту правду, не замилюючи людям мізки всякою солодкою ватою
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21.05.2020 00:36 Ответить
https://censor.net/news/3196936/na_ternopolschine_ot_koronavirusa_vylechilas_90letnyaya_jenschina

залишу в цій темі .щоб коронавірусним даунам повністю розірвало мозок...
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21.05.2020 01:16 Ответить
Где факты и цифры для сравнения с бацькой , шведами? Нечего сказать. Пустые страшилки секты барановирусных и проплаченных проповкдников. Вот и ходите в намордниках до вакцины тогда будет видно сколько среди вас верующих а сколько купленых. Та же меркель
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21.05.2020 05:30 Ответить
 
 