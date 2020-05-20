Пандемия COVID-19 закончится, когда появится вакцина, - Меркель
Пандемия коронавируса COVID-19 закончится лишь тогда, когда появится вакцина и способы лечения.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством международных финансовых организаций (МВФ, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы считаем, что пандемия будет закончена тогда, когда появится вакцина и очень хорошие способы лечения. До тех пор мы должны будем жить с вирусом, поэтому очень важно воспринимать вакцину и медикаменты как важное общественное глобальное достояние, которое должно быть доступно всем", - сказала канцлер ФРГ.
По словам Меркель, участники переговоров констатировали, что мировая экономика находится в состоянии "глубокой глобальной рецессии".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У гриппа коэф заражаемости 1,3, а у короны - 3-4. При равной смертности это означает, что за 2-3 месяца эпидемии без карантина (а других способов сейчас нет) будет 50% населения зараженных, 10% = 2 млн серьезных больных и 0,1% смертности. Для Украины это означает 200 тыс умерших за неск месяцев и разрушенная система медицины: при такой нагрузке лечить не смогут толком никого, просто не справятся. Похоже было в нек городах Испании и Италии в разгар эпидемии.
Так на Украине эпидемию и задавили. Пачками - в карантин.
Хоч одна сказада людям відверту правду, не замилюючи людям мізки всякою солодкою ватою
залишу в цій темі .щоб коронавірусним даунам повністю розірвало мозок...