Пандемия COVID-19 закончится, когда появится вакцина, - Меркель

Пандемия коронавируса COVID-19 закончится лишь тогда, когда появится вакцина и способы лечения.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с руководством международных финансовых организаций (МВФ, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что пандемия будет закончена тогда, когда появится вакцина и очень хорошие способы лечения. До тех пор мы должны будем жить с вирусом, поэтому очень важно воспринимать вакцину и медикаменты как важное общественное глобальное достояние, которое должно быть доступно всем", - сказала канцлер ФРГ.

По словам Меркель, участники переговоров констатировали, что мировая экономика находится в состоянии "глубокой глобальной рецессии".

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