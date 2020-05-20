Пандемія COVID-19 закінчиться, коли з'явиться вакцина, - Меркель
Пандемія коронавірусу COVID-19 закінчиться лише тоді, коли з'явиться вакцина і способи лікування.
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів із керівництвом міжнародних фінансових організацій (МВФ, СОТ, ОЕСР, Світовий банк), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо, що пандемія закінчиться тоді, коли з'явиться вакцина і дуже хороші способи лікування. До того часу ми повинні будемо жити з вірусом, тому дуже важливо сприймати вакцину і медикаменти як важливе суспільне глобальне надбання, яке має бути доступним для всіх", - сказала канцлер ФРН.
За словами Меркель, учасники переговорів констатували, що світова економіка перебуває у стані "глибокої глобальної рецесії".
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У гриппа коэф заражаемости 1,3, а у короны - 3-4. При равной смертности это означает, что за 2-3 месяца эпидемии без карантина (а других способов сейчас нет) будет 50% населения зараженных, 10% = 2 млн серьезных больных и 0,1% смертности. Для Украины это означает 200 тыс умерших за неск месяцев и разрушенная система медицины: при такой нагрузке лечить не смогут толком никого, просто не справятся. Похоже было в нек городах Испании и Италии в разгар эпидемии.
Так на Украине эпидемию и задавили. Пачками - в карантин.
Хоч одна сказада людям відверту правду, не замилюючи людям мізки всякою солодкою ватою
залишу в цій темі .щоб коронавірусним даунам повністю розірвало мозок...