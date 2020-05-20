Пандемія COVID-19 закінчиться, коли з'явиться вакцина, - Меркель

Пандемія коронавірусу COVID-19 закінчиться лише тоді, коли з'явиться вакцина і способи лікування.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів із керівництвом міжнародних фінансових організацій (МВФ, СОТ, ОЕСР, Світовий банк), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що пандемія закінчиться тоді, коли з'явиться вакцина і дуже хороші способи лікування. До того часу ми повинні будемо жити з вірусом, тому дуже важливо сприймати вакцину і медикаменти як важливе суспільне глобальне надбання, яке має бути доступним для всіх", - сказала канцлер ФРН.

За словами Меркель, учасники переговорів констатували, що світова економіка перебуває у стані "глибокої глобальної рецесії".

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