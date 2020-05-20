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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 закінчиться, коли з'явиться вакцина, - Меркель

Пандемія COVID-19 закінчиться, коли з'явиться вакцина, - Меркель

Пандемія коронавірусу COVID-19 закінчиться лише тоді, коли з'явиться вакцина і способи лікування.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками переговорів із керівництвом міжнародних фінансових організацій (МВФ, СОТ, ОЕСР, Світовий банк), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що пандемія закінчиться тоді, коли з'явиться вакцина і дуже хороші способи лікування. До того часу ми повинні будемо жити з вірусом, тому дуже важливо сприймати вакцину і медикаменти як важливе суспільне глобальне надбання, яке має бути доступним для всіх", - сказала канцлер ФРН.

За словами Меркель, учасники переговорів констатували, що світова економіка перебуває у стані "глибокої глобальної рецесії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель

Автор: 

карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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20.05.2020 22:22
+6
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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20.05.2020 22:23
+6
Когда грипп, коллеги просто пачками уходят на больничный. При ковиде ни одного знакомого знакомых знакомых.Это по поводу жуткого коэфа заражаемости.
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20.05.2020 22:43
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Лайк Кеп!
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20.05.2020 21:36 Відповісти
Взагалі це в стилі зєбіла півшостого такі висновки робить.
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20.05.2020 21:44 Відповісти
Взагалі то так! В нього є чим "думати".
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20.05.2020 21:47 Відповісти
Меркель рептилия и этим все сказано. Она хочет как и Билл Гейтс убить полмира вакциной, а остальных чипировать. Ее как и Билла нужно в тюрьму садить. Сатанисты. Пусть себя вакцинируют и чипируют и свое потомство, которое не получило ни одной вакцины.
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20.05.2020 21:48 Відповісти
Ото ти притрушена...
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20.05.2020 21:49 Відповісти
А ещё Луна на самом деле сделана из сыра.
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20.05.2020 22:15 Відповісти
ох и хочется некоторым всех провакцинировать в принудительном порядке....
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20.05.2020 21:39 Відповісти
Не пойму - зачем? В чипирование я не верю, сертификаты?... Так Европа бы, вроде, без них границы открывает. Сократить прирост? - Там нет прироста.
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20.05.2020 21:41 Відповісти
пока не знаю. смысла может не быть вообще. когда действие является результатом борьбы двух разных но примерно одинаковых по силе источников воли. например.
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20.05.2020 21:45 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Так,чіпування,це повна маячня.А от знизити рівень народжуваності може.Скажуть наприклад,що це побічний ефект.Та й зниження народжуваності може бути поступове і на перший погляд непомітне.
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20.05.2020 21:49 Відповісти
Європі це, начебто, і не треба. Може тримати у страху народ, доки не звикне. Не дарма ж Кітай 2 лярди в ВОЗ вкинув і вже і про 30 мутацій повідомляє, і про складнощі з вакциною у зв'язку з цим.
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20.05.2020 21:56 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Ну давно вже ходила чутка про перенаселення планети.Буде видно,як далі складатиметсься ситуація.
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20.05.2020 22:06 Відповісти
Це може підійти до Азії і Африки, наприклад, та не для Європи.
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20.05.2020 22:08 Відповісти
https://censor.net/user/126283 Європейці не покірні і якщо на чистоту інтелектуально розвиненіші.Так що також можна скоротити популяцію.
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20.05.2020 22:11 Відповісти
Да может быть программа стерилизации населения. Все таки перенаселение планеты этих предурков очень волнует. Вот и нацелились стерелизировать населения.
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21.05.2020 00:50 Відповісти
ВОт что значит политик с опытом)В Германии тоже наверно своих ЗЕбилов хватает....
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20.05.2020 21:40 Відповісти
пандемия закончиться когда канцлером германии станет женщина а Украины -- мужчина...
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20.05.2020 21:44 Відповісти
Пандемия COVID-19 закончится, когда появится вакцина, - Меркель - Цензор.НЕТ 2365
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20.05.2020 21:46 Відповісти
Это просто попытка сохранить хорошую мину при плохой игре ИМХО.
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20.05.2020 22:24 Відповісти
Предлагаю присвоить ей официальный титул - Капитан Меркель .
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20.05.2020 22:10 Відповісти
Адмиралъ Ясен Буй. Э?
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20.05.2020 22:17 Відповісти
Проклятая Ковидла!
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20.05.2020 22:14 Відповісти
Взагалі то це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону в який вас можуть загнати в будь який час порушуючи всі права та свободи, які людство здобувало на протязі станніх 300 років, наполеглеве спонукання до вакцинацій замість того щоб спонукати людей до здорового способу життя та набутого природного імунітету, економічні землетруси, які заставлять людей більше працювати за менші гроші, приховування помилок та злочинів які роблять керівники держав і світові "еліти" і ще ряд причин не дуже приємних для переважної більшості людей у всьому світі. То ж чекаємо в найближчому часі нових "пандемій"..
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20.05.2020 22:22 Відповісти
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше до РАБоти...
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20.05.2020 22:23 Відповісти
Согласен - придется жить с этой заразой, пока не появится лечение или прививки. Как оно было напр с оспой ((((
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20.05.2020 22:23 Відповісти
А я думаю что придется жить с этой заразой и ее мутациями так как мы живем с любым штаммом гриппа. Без прививок и каждый год. Бывает по два раза в период осень-зима-весна.
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20.05.2020 22:28 Відповісти
Невдале порівняння..
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20.05.2020 22:29 Відповісти
А я думаю что придется жить с этой заразой и ее мутациями так как мы живем с любым штаммом гриппа. Без прививок и каждый год.

У гриппа коэф заражаемости 1,3, а у короны - 3-4. При равной смертности это означает, что за 2-3 месяца эпидемии без карантина (а других способов сейчас нет) будет 50% населения зараженных, 10% = 2 млн серьезных больных и 0,1% смертности. Для Украины это означает 200 тыс умерших за неск месяцев и разрушенная система медицины: при такой нагрузке лечить не смогут толком никого, просто не справятся. Похоже было в нек городах Испании и Италии в разгар эпидемии.
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20.05.2020 22:35 Відповісти
Когда грипп, коллеги просто пачками уходят на больничный. При ковиде ни одного знакомого знакомых знакомых.Это по поводу жуткого коэфа заражаемости.
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20.05.2020 22:43 Відповісти
Когда грипп, коллеги просто пачками уходят на больничный.
Так на Украине эпидемию и задавили. Пачками - в карантин.
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20.05.2020 23:06 Відповісти
Кацап, ну шо ж ты так палишься...
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21.05.2020 11:02 Відповісти
А шо, карантін нє?
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20.05.2020 22:40 Відповісти
Піzдемія закінчиться коли поховають на санітарну глибину останню жертву сатанізму-комунізму-гітлеризму-банкіризму!
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20.05.2020 22:50 Відповісти
+++

Хоч одна сказада людям відверту правду, не замилюючи людям мізки всякою солодкою ватою
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21.05.2020 00:36 Відповісти
https://censor.net/news/3196936/na_ternopolschine_ot_koronavirusa_vylechilas_90letnyaya_jenschina

залишу в цій темі .щоб коронавірусним даунам повністю розірвало мозок...
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21.05.2020 01:16 Відповісти
Где факты и цифры для сравнения с бацькой , шведами? Нечего сказать. Пустые страшилки секты барановирусных и проплаченных проповкдников. Вот и ходите в намордниках до вакцины тогда будет видно сколько среди вас верующих а сколько купленых. Та же меркель
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21.05.2020 05:30 Відповісти
 
 