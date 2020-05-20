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Новости Вступительная кампания
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Минобразования опубликовало даты проведения ВНО

Минобразования опубликовало даты проведения ВНО

В Министерстве образования и науки Украины обнародовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.

Итак, тестирование пройдет по:

по математике - 25 июня;
по украинскому языку и литературе - 30 июня;
по физике - 2 июля;
по испанскому, немецкому и французскому языку - 6 июля;
по английскому языку - 7 июля;
по истории Украины - 9 июля;
по биологии - 13 июля;
по географии - 15 июля;
по химии - 17 июля.

Отмечается, что до 4 июня зарегистрированные участники смогут загрузить на свои страницы приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирования. Также там будет размещена информация о результатах основной сессии ВНО - до 29 июля 2020 года.

Кроме того, дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля до 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.

В этом году для участия в дополнительной сессии ВНО с 25 мая - 9 июня смогут зарегистрироваться все, кто не смог зарегистрироваться до 24 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО будет проведено с 25 июня по 17 июля, - Минобразования

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Не ,ну как можно французский учить вообще?
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20.05.2020 22:11 Ответить
Да ладно, русский и украинский сложнее
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20.05.2020 22:23 Ответить
Он кажется не сложным а гортанно мерзким лично мне
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20.05.2020 22:33 Ответить
а ка дыркин езыг не кажется?
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20.05.2020 22:41 Ответить
Это субъективно. Никого не желаю обидеть; мне, например, вареное мясо не нравится, а кто-то его за обе щеки уплетает. А вот у французов в деликатесе лягушки (не с болота, а выращеные на специальных фермах) - я бы такое тоже не ел.
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21.05.2020 10:05 Ответить
Щитаю что бы голосовать за зеленских высшее образование и нафиг не нужно, а зп в 5000 грн считает в Украине престижной. Так зачем плотить больши?
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21.05.2020 11:48 Ответить
 
 