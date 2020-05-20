Міносвіти опублікувало дати проведення ЗНО
У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти.
Отже, тестування відбудуться:
Зазначається, що до 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити на свої сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестування. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.
Крім того, додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.
Цього року для участі в додатковій сесії ЗНО 25 травня - 9 червня зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися до 24 березня.
Будь ласка, зачекайте...
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