Міносвіти опублікувало дати проведення ЗНО

У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти.

Отже, тестування відбудуться:

з математики - 25 червня;

з української мови та літератури - 30 червня;

з фізики - 2 липня;

з іспанської, німецької та французької мови - 6 липня;

з англійської мови - 7 липня;

з історії України - 9 липня;

з біології - 13 липня;

з географії - 15 липня;

з хімії - 17 липня.

Зазначається, що до 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити на свої сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестування. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.

Крім того, додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.

Цього року для участі в додатковій сесії ЗНО 25 травня - 9 червня зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися до 24 березня.

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