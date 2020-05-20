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Міносвіти опублікувало дати проведення ЗНО

Міносвіти опублікувало дати проведення ЗНО

У Міністерстві освіти і науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти.

Отже, тестування відбудуться:

з математики - 25 червня;
з української мови та літератури - 30 червня;
з фізики - 2 липня;
з іспанської, німецької та французької мови - 6 липня;
з англійської мови - 7 липня;
з історії України - 9 липня;
з біології - 13 липня;
з географії - 15 липня;
з хімії - 17 липня.

Зазначається, що до 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити на свої сторінки запрошення-перепустку, де буде вказано час і місце проведення тестування. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.

Крім того, додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.

Цього року для участі в додатковій сесії ЗНО 25 травня - 9 червня зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися до 24 березня.

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Не ,ну как можно французский учить вообще?
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20.05.2020 22:11 Відповісти
Да ладно, русский и украинский сложнее
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20.05.2020 22:23 Відповісти
Он кажется не сложным а гортанно мерзким лично мне
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20.05.2020 22:33 Відповісти
а ка дыркин езыг не кажется?
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20.05.2020 22:41 Відповісти
Это субъективно. Никого не желаю обидеть; мне, например, вареное мясо не нравится, а кто-то его за обе щеки уплетает. А вот у французов в деликатесе лягушки (не с болота, а выращеные на специальных фермах) - я бы такое тоже не ел.
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21.05.2020 10:05 Відповісти
Щитаю что бы голосовать за зеленских высшее образование и нафиг не нужно, а зп в 5000 грн считает в Украине престижной. Так зачем плотить больши?
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21.05.2020 11:48 Відповісти
 
 