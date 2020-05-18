УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4754 відвідувача онлайн
Новини
2 934 4

"ЗНО не відбуватиметься дистанційно, це все чутки", - Міносвіти

Заступник міністра освіти Єгор Стадний заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч попри карантин не відбуватиметься дистанційно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив на пресконференції.

"ЗНО не відбуватиметься дистанційно. Це все чутки", - сказав він.

Раніше заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що варіант онлайн-проведення ЗНО не розглядається, випускникам з інших міст варто подбати про зміну місця проходження.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні відбуватиметься з 25 червня по 17 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ винесло на громадське обговорення проєкт рекомендацій щодо роботи дитсадків та проведення ЗНО

Автор: 

Міносвіти (1409) ЗНО (323) Стадний Єгор (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
как его вообще можно проходить дистанционно? на любой вопрос можно в гугле ответ найти
показати весь коментар
18.05.2020 16:07 Відповісти
Принимайте всех . Лишние сами исчезнут .
показати весь коментар
18.05.2020 16:09 Відповісти
А як ви будете проводити, якщо доїхати буде неможливим, а потім будуть відпустки?
показати весь коментар
18.05.2020 16:11 Відповісти
Призыв к конченному боярышниковому алкашу😊 Братан! Не пей, это вредно! Тупо ржач.
показати весь коментар
18.05.2020 16:37 Відповісти
 
 