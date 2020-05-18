"ЗНО не відбуватиметься дистанційно, це все чутки", - Міносвіти

Заступник міністра освіти Єгор Стадний заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч попри карантин не відбуватиметься дистанційно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив на пресконференції.

"ЗНО не відбуватиметься дистанційно. Це все чутки", - сказав він.

Раніше заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що варіант онлайн-проведення ЗНО не розглядається, випускникам з інших міст варто подбати про зміну місця проходження.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні відбуватиметься з 25 червня по 17 липня.

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