"ВНО не будет проходить дистанционно, это все слухи", - Минобразования
Замминистра образования Егор Стадный заявил, что внешнее независимое оценивание в этом году, несмотря на карантин, не будет происходить дистанционно.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на пресс-конференции.
"ВНО не будет проходить дистанционно. Это все слухи", - сказал он.
Ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что вариант онлайн-проведения ВНО не рассматривается, иногородним выпускникам стоит позаботиться об изменении места прохождения.
Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля.
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Vitaliy Kozuk
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