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"ВНО не будет проходить дистанционно, это все слухи", - Минобразования

Замминистра образования Егор Стадный заявил, что внешнее независимое оценивание в этом году, несмотря на карантин, не будет происходить дистанционно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на пресс-конференции.

"ВНО не будет проходить дистанционно. Это все слухи", - сказал он.

Ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что вариант онлайн-проведения ВНО не рассматривается, иногородним выпускникам стоит позаботиться об изменении места прохождения.

Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

Автор: 

Минобразования (1734) ВНО (417) Стадный Егор (12)


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как его вообще можно проходить дистанционно? на любой вопрос можно в гугле ответ найти
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18.05.2020 16:07 Ответить
Принимайте всех . Лишние сами исчезнут .
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18.05.2020 16:09 Ответить
А як ви будете проводити, якщо доїхати буде неможливим, а потім будуть відпустки?
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18.05.2020 16:11 Ответить
Призыв к конченному боярышниковому алкашу😊 Братан! Не пей, это вредно! Тупо ржач.
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18.05.2020 16:37 Ответить
 
 