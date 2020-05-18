"ВНО не будет проходить дистанционно, это все слухи", - Минобразования

Замминистра образования Егор Стадный заявил, что внешнее независимое оценивание в этом году, несмотря на карантин, не будет происходить дистанционно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на пресс-конференции.

"ВНО не будет проходить дистанционно. Это все слухи", - сказал он.

Ранее заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко заявила, что вариант онлайн-проведения ВНО не рассматривается, иногородним выпускникам стоит позаботиться об изменении места прохождения.

Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине будет проходить с 25 июня по 17 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий