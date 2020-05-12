3 689 2
Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий
Сейчас Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
"Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - отметила она.
По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.
Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Юрий Юрьев #130682
показать весь комментарий12.05.2020 13:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль