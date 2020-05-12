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Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

Проведение ВНО планируется с 25 июня по 17 июля, - Мандзий

Сейчас Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Планируем проведение ВНО начиная с 25 июня до 17 июля", - отметила она.

По ее словам, в настоящее время Министерство образования работает над алгоритмом действий как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации.

Она уточнила, что этот алгоритм действий должен быть утвержден государственным санитарным врачом.

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Автор: 

вступительная кампания (288) Минобразования (1740) ВНО (417) Мандзий Любомира (56)


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А когда будет пробный ЗНО, денег собрали и всё?
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12.05.2020 13:52 Ответить
 
 