Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ

Министерство образования и науки разработало проект Профессионального стандарта по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования" и "Учитель заведения общего среднего образования".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, документ опубликован для общественного обсуждения 5 мая 2020 года.

"Проект нового стандарта включает требования для учителей начальной школы и учителей-предметников, обеспечивающих получение базового и профильного среднего образования и создан на основе компетентностного подхода. В его создании принимали участие учителя и руководители школ, научно-педагогические работники, ученые, общественные организации и международные эксперты. Сейчас Профессиональный стандарт - на общественном обсуждении, и мы приглашаем педагогов приобщиться к работе над документом", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Документ описывает основные трудовые функции и условия труда учителей, устанавливает единые требования к их общим и профессиональным компетенциям в соответствии с квалификационной категории, а также условия допуска к работе.

Описание профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными категориями позволит учителям определять критерии самооценки, а также оценить профессиональную квалификацию учителя и готовность к профессиональной деятельности в рамках определенной квалификационной категории для прохождения аттестации и сертификации.

При разработке Профессионального стандарта было проведено исследование международного опыта создания профессиональных стандартов, проведения онлайн-обсуждения документа в фокус-группах учителей начальной и средней школы.

Предполагается, что со вступлением в силу нового Профессионального стандарта утратит силу приказ Министерства социальной политики Украины от 10 августа 2018 №1143 "Об утверждении профессионального стандарта" Учитель начальных классов учреждения общего среднего образования"".

Замечания и предложения к проекту принимаются до 20 мая 2020 года. Подробная информация о процессе общественного обсуждения Профессионального стандарта размещена по ссылке.

Напомним, Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине - он продлится до 22 мая 2020 года.