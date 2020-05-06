РУС
9 339 24

Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ

Министерство образования и науки разработало проект Профессионального стандарта по профессиям "Учитель начальных классов заведения общего среднего образования" и "Учитель заведения общего среднего образования".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, документ опубликован для общественного обсуждения 5 мая 2020 года.

"Проект нового стандарта включает требования для учителей начальной школы и учителей-предметников, обеспечивающих получение базового и профильного среднего образования и создан на основе компетентностного подхода. В его создании принимали участие учителя и руководители школ, научно-педагогические работники, ученые, общественные организации и международные эксперты. Сейчас Профессиональный стандарт - на общественном обсуждении, и мы приглашаем педагогов приобщиться к работе над документом", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Документ описывает основные трудовые функции и условия труда учителей, устанавливает единые требования к их общим и профессиональным компетенциям в соответствии с квалификационной категории, а также условия допуска к работе.

Описание профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными категориями позволит учителям определять критерии самооценки, а также оценить профессиональную квалификацию учителя и готовность к профессиональной деятельности в рамках определенной квалификационной категории для прохождения аттестации и сертификации.

При разработке Профессионального стандарта было проведено исследование международного опыта создания профессиональных стандартов, проведения онлайн-обсуждения документа в фокус-группах учителей начальной и средней школы.

Предполагается, что со вступлением в силу нового Профессионального стандарта утратит силу приказ Министерства социальной политики Украины от 10 августа 2018 №1143 "Об утверждении профессионального стандарта" Учитель начальных классов учреждения общего среднего образования"".

Замечания и предложения к проекту принимаются до 20 мая 2020 года. Подробная информация о процессе общественного обсуждения Профессионального стандарта размещена по ссылке.

Напомним, Правительство продлило сроки общенационального карантина в Украине - он продлится до 22 мая 2020 года.

стандарт (92) Минобразования (1751) учитель (500) Мандзий Любомира (56)
+9
Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ - Цензор.НЕТ 8492
06.05.2020 07:35 Ответить
+8
уже боюсь когда минобразование влазит или в учебный процесс или что-то разрабатывает для учителей)) как обычно ничего хорошего не светит))
06.05.2020 07:26 Ответить
+7
Новый стандарт училки в первую очередь подразумевает учение детишек любви к Зеленскому, написание хвалебных постов в сети величайшему президенту современности, верности делу Слуг урода.
06.05.2020 07:38 Ответить
уже боюсь когда минобразование влазит или в учебный процесс или что-то разрабатывает для учителей)) как обычно ничего хорошего не светит))
06.05.2020 07:26 Ответить
Не знаю,шо там зі школою,а дитсадок зараз-норм !
Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ - Цензор.НЕТ 1
06.05.2020 07:29 Ответить
Надо мальца срочно от "тётушки Совы" отучать.)
06.05.2020 07:35 Ответить
Уже всем ясно что наше школьное образование полный ноль. Нужен совсем новый подход часные школы и каждому школьнику лично компенсировать енную сумму независимо от школы и только потом будет здоровая конкуренция и нормальное образование
06.05.2020 07:34 Ответить
Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ - Цензор.НЕТ 8492
06.05.2020 07:35 Ответить
цікава думка.
06.05.2020 09:41 Ответить
А стандарт такой-"Маю право на помилку".
06.05.2020 07:36 Ответить
Новый стандарт училки в первую очередь подразумевает учение детишек любви к Зеленскому, написание хвалебных постов в сети величайшему президенту современности, верности делу Слуг урода.
06.05.2020 07:38 Ответить
Можно подумать, это для них шото новое, они в большинстве своем ватники и совкодрочеры.
06.05.2020 07:47 Ответить
А яке покарання за порушення стандартів? Чи покарання за недолугі стандарти, та їх виконання-невиконання несуть учні в майбутньому? Своїми нікчемними життями.
06.05.2020 07:58 Ответить
Ох, не нравится мне (почему-то) слово: "заведение"...
06.05.2020 07:59 Ответить
В царской России так называли публичные дома. "Заведение мадам Розы"- было такое в Одессе....
06.05.2020 10:35 Ответить
4000$
06.05.2020 08:05 Ответить
За 2 роки в школі запросто 4000$ можна заробити . 1/3 суми піде на канцелярські витрати, загальношкільні скидання грошей на всяку фіготню, 1/3 - комуналка... Навіть на 1 людину х#йня собача виходить. Сім'ю створювати - це окреме питання. І постійне навчання, курси, вебінари...
06.05.2020 09:12 Ответить
И по этому новому стандарту учителя должны в начале каждого урока помолиться с учениками на икону бубочки, которая будет установлена в каждом классе, в коридорах и туалетах а так-же в подвалах и чердаках. В конце молитвы они будут благодарить ослика за зарплату в 4000 баксов и завершать словами : Хайль Зеля !
06.05.2020 08:21 Ответить
Если следовать логике зе-билов у власти, то не тяжело представить какой стандарт преподавания игры на рояле будет введён на уроках музыки.
Клавишняками смогут быть только мальчики. Феминисткам необходимо задуматься
06.05.2020 08:41 Ответить
Если у человека в Голове Сквозняк , - То Он думает , что он присутствует у Всех.И значит Стандарт , а если отсутствует , то прорубить и довести до Стандарта. Н учитывая , что есть неординарные люди и они своим Смышлением как то Увернутся от поголовного Стандарта Идиотов.
06.05.2020 09:05 Ответить
Добре хоч карантин іде до завершення(буцімто). А то МінОсвіти розродиться ще цілою купою нестандартних Стандартів. Побочні афекти короновіруса в країні вочевидь, будуть плодитися швидше за сам короновірус.
06.05.2020 09:47 Ответить
Про основні проблеми української шкільної освіти писали, зокрема, «Тексти» - https://texty.org.ua/articles/80347/Odyn_den_iz_zhytta_shkolara_10_godyn-80347/ цей матеріал став шалено популярним і отримав неабиякий резонанс.
Сумно, що він актуальний і досі - через два з половиною роки після публікації.
Й основні «претензії» до системи середньої освіти, насамперед, з боку батьків та учнів, не змінилися - це нудьга, фальш та перенасиченість шкільних програм, надмірне навантаження на учнів (а часто й на батьків та самих вчителів), невідповідність між тим, що декларується і проповідується в школі, і реальним життям, кричуща невідповідність між тим, як школа вчить і чого вимагає для відмінної оцінки.
06.05.2020 10:09 Ответить
професійних компетентностей.. , Блд!
06.05.2020 10:31 Ответить
а шо не так? новий термін. тобі дико звучить? ти продукт школи.
06.05.2020 11:06 Ответить
бідні вчителі! Яких тільки експериментів над ними ще не проводили!
06.05.2020 10:42 Ответить
нічого вони не бідні. вони дурні від недоданих вузом і мон знань.
06.05.2020 11:07 Ответить
Якщо в сусупільстві 73% виборців, які в Зелебенському і його" лакеях народу" бачать Гіганта Мислі, то із дітей тих виборців навіть діамантова школа і золоті вчителі зможуть виховати в кращому випадку базарних бариг!!!
Не хрін на школу вякать і на вчителів, вивчіть хоча би самі своїх золотих діточок таблицю мнодження, якщо ви ії сами звичайно знаєте!
06.05.2020 11:36 Ответить
 
 