Міносвіти розробило новий професійний стандарт для вчителів шкіл
Міністерство освіти і науки розробило проєкт Професійного стандарту за професіями "Учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти" та "Учитель закладу загальної середньої освіти".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, документ опубліковано для громадського обговорення 5 травня 2020 року.
"Проєкт нового стандарту включає вимоги для вчителів початкової школи та вчителів-предметників, що забезпечують здобуття базової та профільної середньої освіти і створений на основі компетентнісного підходу. У його створенні брали участь вчителі та керівники шкіл, науково-педагогічні працівники, науковці, громадські організації та міжнародні експерти. Наразі Професійний стандарт – на громадському обговоренні, і ми запрошуємо освітян долучитись до роботи над документом", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Документ описує основні трудові функції та умови праці вчителів, встановлює єдині вимоги до їхніх загальних та фахових компетентностей відповідно до кваліфікаційної категорії, а також умови допуску до роботи.
Опис професійних компетентностей відповідно до кваліфікаційних категорій дозволить вчителям визначати критерії самооцінювання, а також оцінити професійну кваліфікацію вчителя та готовність до професійної діяльності у рамках певної кваліфікаційної категорії для проходження атестації та сертифікації.
Під час розроблення Професійного стандарту було здійснено дослідження міжнародного досвіду створення професійних стандартів, проведено онлайн- обговорення документа у фокус-групах учителів початкової та середньої школи.
Передбачається, що із набранням чинності новим Професійним стандартом втратить чинність наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року №1143 "Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"".
Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 20 травня 2020 року. Детальну інформацію щодо процесу громадського обговорення Професійного стандарту розміщено за посиланням.
Нагадаємо, Уряд продовжив строки загальнонаціонального карантину в Україні – він триватиме до 22 травня 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Клавишняками смогут быть только мальчики. Феминисткам необходимо задуматься
Сумно, що він актуальний і досі - через два з половиною роки після публікації.
Й основні «претензії» до системи середньої освіти, насамперед, з боку батьків та учнів, не змінилися - це нудьга, фальш та перенасиченість шкільних програм, надмірне навантаження на учнів (а часто й на батьків та самих вчителів), невідповідність між тим, що декларується і проповідується в школі, і реальним життям, кричуща невідповідність між тим, як школа вчить і чого вимагає для відмінної оцінки.
Не хрін на школу вякать і на вчителів, вивчіть хоча би самі своїх золотих діточок таблицю мнодження, якщо ви ії сами звичайно знаєте!