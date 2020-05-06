УКР
Міносвіти розробило новий професійний стандарт для вчителів шкіл

Міністерство освіти і науки розробило проєкт Професійного стандарту за професіями "Учитель початкових класів закладу загальної середньої освіти" та "Учитель закладу загальної середньої освіти".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти, документ опубліковано для громадського обговорення 5 травня 2020 року.

"Проєкт нового стандарту включає вимоги для вчителів початкової школи та вчителів-предметників, що забезпечують здобуття базової та профільної середньої освіти і створений на основі компетентнісного підходу. У його створенні брали участь вчителі та керівники шкіл, науково-педагогічні працівники, науковці, громадські організації та міжнародні експерти. Наразі Професійний стандарт – на громадському обговоренні, і ми запрошуємо освітян долучитись до роботи над документом", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Документ описує основні трудові функції та умови праці вчителів, встановлює єдині вимоги до їхніх загальних та фахових компетентностей відповідно до кваліфікаційної категорії, а також умови допуску до роботи.

Опис професійних компетентностей відповідно до кваліфікаційних категорій дозволить вчителям визначати критерії самооцінювання, а також оцінити професійну кваліфікацію вчителя та готовність до професійної діяльності у рамках певної кваліфікаційної категорії для проходження атестації та сертифікації.

Під час розроблення Професійного стандарту було здійснено дослідження міжнародного досвіду створення професійних стандартів, проведено онлайн- обговорення документа у фокус-групах учителів початкової та середньої школи.

Передбачається, що із набранням чинності новим Професійним стандартом втратить чинність наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року №1143 "Про затвердження професійного стандарту "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти"".

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 20 травня 2020 року. Детальну інформацію щодо процесу громадського обговорення Професійного стандарту розміщено за посиланням.

Нагадаємо, Уряд продовжив строки загальнонаціонального карантину в Україні – він триватиме до 22 травня 2020 року.

+9
Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ - Цензор.НЕТ 8492
показати весь коментар
06.05.2020 07:35 Відповісти
+8
уже боюсь когда минобразование влазит или в учебный процесс или что-то разрабатывает для учителей)) как обычно ничего хорошего не светит))
показати весь коментар
06.05.2020 07:26 Відповісти
+7
Новый стандарт училки в первую очередь подразумевает учение детишек любви к Зеленскому, написание хвалебных постов в сети величайшему президенту современности, верности делу Слуг урода.
показати весь коментар
06.05.2020 07:38 Відповісти
уже боюсь когда минобразование влазит или в учебный процесс или что-то разрабатывает для учителей)) как обычно ничего хорошего не светит))
показати весь коментар
06.05.2020 07:26 Відповісти
Не знаю,шо там зі школою,а дитсадок зараз-норм !
Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ - Цензор.НЕТ 1
показати весь коментар
06.05.2020 07:29 Відповісти
Надо мальца срочно от "тётушки Совы" отучать.)
показати весь коментар
06.05.2020 07:35 Відповісти
Уже всем ясно что наше школьное образование полный ноль. Нужен совсем новый подход часные школы и каждому школьнику лично компенсировать енную сумму независимо от школы и только потом будет здоровая конкуренция и нормальное образование
показати весь коментар
06.05.2020 07:34 Відповісти
Минобразования разработало новый профессиональный стандарт для учителей школ - Цензор.НЕТ 8492
показати весь коментар
06.05.2020 07:35 Відповісти
цікава думка.
показати весь коментар
06.05.2020 09:41 Відповісти
А стандарт такой-"Маю право на помилку".
показати весь коментар
06.05.2020 07:36 Відповісти
Новый стандарт училки в первую очередь подразумевает учение детишек любви к Зеленскому, написание хвалебных постов в сети величайшему президенту современности, верности делу Слуг урода.
показати весь коментар
06.05.2020 07:38 Відповісти
Можно подумать, это для них шото новое, они в большинстве своем ватники и совкодрочеры.
показати весь коментар
06.05.2020 07:47 Відповісти
А яке покарання за порушення стандартів? Чи покарання за недолугі стандарти, та їх виконання-невиконання несуть учні в майбутньому? Своїми нікчемними життями.
показати весь коментар
06.05.2020 07:58 Відповісти
Ох, не нравится мне (почему-то) слово: "заведение"...
показати весь коментар
06.05.2020 07:59 Відповісти
В царской России так называли публичные дома. "Заведение мадам Розы"- было такое в Одессе....
показати весь коментар
06.05.2020 10:35 Відповісти
4000$
показати весь коментар
06.05.2020 08:05 Відповісти
За 2 роки в школі запросто 4000$ можна заробити . 1/3 суми піде на канцелярські витрати, загальношкільні скидання грошей на всяку фіготню, 1/3 - комуналка... Навіть на 1 людину х#йня собача виходить. Сім'ю створювати - це окреме питання. І постійне навчання, курси, вебінари...
показати весь коментар
06.05.2020 09:12 Відповісти
И по этому новому стандарту учителя должны в начале каждого урока помолиться с учениками на икону бубочки, которая будет установлена в каждом классе, в коридорах и туалетах а так-же в подвалах и чердаках. В конце молитвы они будут благодарить ослика за зарплату в 4000 баксов и завершать словами : Хайль Зеля !
показати весь коментар
06.05.2020 08:21 Відповісти
Если следовать логике зе-билов у власти, то не тяжело представить какой стандарт преподавания игры на рояле будет введён на уроках музыки.
Клавишняками смогут быть только мальчики. Феминисткам необходимо задуматься
показати весь коментар
06.05.2020 08:41 Відповісти
Если у человека в Голове Сквозняк , - То Он думает , что он присутствует у Всех.И значит Стандарт , а если отсутствует , то прорубить и довести до Стандарта. Н учитывая , что есть неординарные люди и они своим Смышлением как то Увернутся от поголовного Стандарта Идиотов.
показати весь коментар
06.05.2020 09:05 Відповісти
Добре хоч карантин іде до завершення(буцімто). А то МінОсвіти розродиться ще цілою купою нестандартних Стандартів. Побочні афекти короновіруса в країні вочевидь, будуть плодитися швидше за сам короновірус.
показати весь коментар
06.05.2020 09:47 Відповісти
Про основні проблеми української шкільної освіти писали, зокрема, «Тексти» - https://texty.org.ua/articles/80347/Odyn_den_iz_zhytta_shkolara_10_godyn-80347/ цей матеріал став шалено популярним і отримав неабиякий резонанс.
Сумно, що він актуальний і досі - через два з половиною роки після публікації.
Й основні «претензії» до системи середньої освіти, насамперед, з боку батьків та учнів, не змінилися - це нудьга, фальш та перенасиченість шкільних програм, надмірне навантаження на учнів (а часто й на батьків та самих вчителів), невідповідність між тим, що декларується і проповідується в школі, і реальним життям, кричуща невідповідність між тим, як школа вчить і чого вимагає для відмінної оцінки.
показати весь коментар
06.05.2020 10:09 Відповісти
професійних компетентностей.. , Блд!
показати весь коментар
06.05.2020 10:31 Відповісти
а шо не так? новий термін. тобі дико звучить? ти продукт школи.
показати весь коментар
06.05.2020 11:06 Відповісти
бідні вчителі! Яких тільки експериментів над ними ще не проводили!
показати весь коментар
06.05.2020 10:42 Відповісти
нічого вони не бідні. вони дурні від недоданих вузом і мон знань.
показати весь коментар
06.05.2020 11:07 Відповісти
Якщо в сусупільстві 73% виборців, які в Зелебенському і його" лакеях народу" бачать Гіганта Мислі, то із дітей тих виборців навіть діамантова школа і золоті вчителі зможуть виховати в кращому випадку базарних бариг!!!
Не хрін на школу вякать і на вчителів, вивчіть хоча би самі своїх золотих діточок таблицю мнодження, якщо ви ії сами звичайно знаєте!
показати весь коментар
06.05.2020 11:36 Відповісти
 
 