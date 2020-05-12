Проведення ЗНО планується з 25 червня по 17 липня, - Мандзій

Нині Міністерство освіти працює над алгоритмом дій як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Плануємо проведення ЗНО починаючи із 25 червня до 17 липня", - зазначила вона.

За її словами, нині Міністерство освіти працює над алгоритмом дій як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Вона уточнила, що цей алгоритм дій має бути затверджений державним санітарним лікарем.

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