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Проведення ЗНО планується з 25 червня по 17 липня, - Мандзій
Нині Міністерство освіти працює над алгоритмом дій як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
"Плануємо проведення ЗНО починаючи із 25 червня до 17 липня", - зазначила вона.
За її словами, нині Міністерство освіти працює над алгоритмом дій як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Вона уточнила, що цей алгоритм дій має бути затверджений державним санітарним лікарем.
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Юрий Юрьев #130682
показати весь коментар12.05.2020 13:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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