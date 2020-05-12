УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7158 відвідувачів онлайн
Новини Вступна кампанія
3 689 2

Проведення ЗНО планується з 25 червня по 17 липня, - Мандзій

Проведення ЗНО планується з 25 червня по 17 липня, - Мандзій

Нині Міністерство освіти працює над алгоритмом дій як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"Плануємо проведення ЗНО починаючи із 25 червня до 17 липня", - зазначила вона.

За її словами, нині Міністерство освіти працює над алгоритмом дій як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Вона уточнила, що цей алгоритм дій має бути затверджений державним санітарним лікарем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найімовірніше, ЗНО буде проведено в середині червня, - Ляшко

Автор: 

вступна кампанія (228) Міносвіти (1422) ЗНО (323) Мандзій Любомир (54)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А когда будет пробный ЗНО, денег собрали и всё?
показати весь коментар
12.05.2020 13:52 Відповісти
 
 