Возобновили работу более 7,6 тыс. заведений торговли, - Минэкономразвития

В Украине после начала ослабления карантинных ограничений возобновили работу более 7,6 тысяч торговых и бытовых заведений. Всего сотрудниками Госпродпотребслужбы было проверено 9,6 тысяч таких заведений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Среди заведений в сфере торговли и бытового обслуживания, полностью соответствуют противоэпидемическим требованиям:

3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты)

1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты)

309 заведений общественного питания (кафе и рестораны)

573 парикмахерские и салоны красоты;

419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).

"Кроме того, на сегодня в Украине уже работают 748 продовольственных рынков, это почти 90% от общего количества продовольственных рынков", - отметили в Минэкономики.

Также в министерстве отметили, что правительство уже реализует программы, направленные на преодоление бизнесом последствий кризиса от пандемии.

"Эти инициативы включают меры по сохранению рабочих мест, упрощения доступа к финансам (благодаря обеспечению новых кредитов и запуска грантовых программ), уменьшение расходов бизнеса путем рефинансирования кредитов и уменьшения налоговой нагрузки", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине более половины продовольственных рынков возобновили работу, - Минэкономики