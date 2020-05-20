Відновили роботу понад 7,6 тисячі закладів торгівлі, - Мінекономрозвитку

В Україні після початку послаблення карантинних обмежень відновили роботу понад 7,6 тисяч торгових і побутових закладів. Усього співробітники Держпродспоживслужби перевірили 9,6 тисячі таких закладів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки.

Серед закладів у сфері торгівлі та побутового обслуговування, повністю відповідають протиепідемічним вимогам:

3852 об'єкти торгівлі продовольчими товарами (магазини та супермаркети);

1486 об'єктів торгівлі непродовольчими товарами (магазини та супермаркети);

309 закладів громадського харчування (кафе та ресторани);

573 перукарні та салони краси;

1419 інших об’єктів (аптеки, об’єкти водопостачання та водовідведення, об'єкти транспорту тощо).

"Крім того, на сьогодні в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків, це майже 90% від загальної кількості продовольчих ринків", - зауважили в Мінекономіки.

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Також у міністерстві зазначили, що уряд вже реалізує програми, спрямовані на подолання бізнесом наслідків кризи від пандемії.

"Ці ініціативи включають заходи із збереження робочих місць, спрощення доступу до фінансів (завдяки гарантуванню нових кредитів і запуску грантових програм), зменшення витрат бізнесу шляхом рефінансування кредитів та зменшення податкового навантаження", - говориться в повідомленні.