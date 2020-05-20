Умовам для другого етапу пом'якшення карантину відповідають не всі області, - ЦГЗ

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін повідомив, що не всі області України відповідають умовам для переходу на другий етап пом'якшення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі LB.ua.

"Ми подивилися за всіма тими показниками, які були запропоновані Кабміном, і є 13 областей, які на сьогодні можуть переходити або готові до переходу на другий етап. Серед них: Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська", - повідомив Кузін.

"Найближчим часом на сайті МОЗ і ЦГЗ буде опублікована загальна таблиця за всіма показниками, і вона буде щодня змінюватися для того, щоб усі мали можливість відстежувати, хто відповідає вимогам, а хто - ні. Наприклад, Чернівецька область, на жаль, поки що ні. Там у них дуже складна ситуація, хоч і доволі непогані охоплення за показниками тестування, але, на жаль, кількість реєстрованих і нових випадків велика", - сказав Кузін.

Нагадаємо, з 22 травня в Україні починається період так званого адаптивного карантину, коли області зможуть послаблювати карантин залежно від епідемічної ситуації.

З цього дня будуть дозволені регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, також дозволяється робота готелів, проведення спортивних змагань без глядачів і богослужінь з парафіянами.

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