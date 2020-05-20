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Новости Коронавирус и карантин
2 020 16

На Тернопольщине от коронавируса вылечилась 90-летняя женщина

На Тернопольщине от коронавируса вылечилась 90-летняя женщина

Заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь обнародовал информацию, что в одном из наиболее пострадавшем от коронавируса районе области от СOVID-19 вылечилась 90-летняя женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Дронь отметил: "Монастыриский район постепенно выходит из пандемии. Всего обследовано в районе на  ковид-19 - 1503. Осталось до выздоровления 16 инфицированных из 194. Поздравляем с выздоровлением от коронавируса госпожу Анну Дякуник, 90 лет, из села Красиив".

По информации чиновника, 12 больных находятся на самоизоляции. Остальных лечат в медицинских учреждениях. В частности, один пациент - в Монастырисском госпитале. Его состояние - средней тяжести.

Еще трое больных - в тернопольской больнице. У них болезнь протекает легко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество выявленных случаев COVID-19 на Тернопольщине превысило 1 тысячу, - областной лабцентр. КАРТА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) выздоровление (41) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+11
Мо-ло-дец! Не сдавайтесь этой падле. Мочи гада!
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20.05.2020 22:52
+6
от молодець бабуся!! Довгі літа !!
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20.05.2020 23:04
+5
Ты не знал? Выйди посмотри на улицу. Уже все умерли.пандемия. горы трупов. Пол Украины минимум
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20.05.2020 22:58
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Мо-ло-дец! Не сдавайтесь этой падле. Мочи гада!
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20.05.2020 22:52 Ответить
Одна на всю Украину?.Насколько безжалостен короновирус.
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20.05.2020 22:57 Ответить
Ты не знал? Выйди посмотри на улицу. Уже все умерли.пандемия. горы трупов. Пол Украины минимум
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20.05.2020 22:58 Ответить
Шото из Беларуси ничего не слышно... живы ли?
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20.05.2020 23:12 Ответить
Беларусы не верят лидеру секты свидетелей коронобесия - Лукашенко и народ сам соблюдает социальную дистанцию и всё больше даже детей вижу в масках и на улице меньше людей, чем зимой.
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20.05.2020 23:21 Ответить
Ну да беларусов телеграм канал баста запугали) там с этим проблемы. Ольгинские тролли сильно продвигают коронапсихоз.если почитать их статьи то жив остался только Лукашенко и его СМИ)
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21.05.2020 00:32 Ответить
Придурошне Лукашенко на цілий світ заявив .що якраз не являється сектантом і не ввів карантин .про що ти тут шепчеш чудо "білоруське"?
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21.05.2020 01:45 Ответить
труси собі на голову одінь чмошник тупий.
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21.05.2020 01:46 Ответить
В Украине от пандемии умирать некому. Все уже давно замерзли без кацапского газа.
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20.05.2020 23:12 Ответить
А чем она болела?
Ты смотри, коронавирус некоторым помогает выздоравливать?
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20.05.2020 22:58 Ответить
"Вітаємо з одужанням від коронавірусу пані Анну Дякунік, 90 років, із села Красіїв".Джерело: https://censor.net/ua/n3196936"- ну звичайно бабулька в інтернет не ходить можна й прізвище назвати. Барабольку посадила ,.а коли була хворою то певно після посадки.
Веселий клоун цей Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь -справжній галицький хрунь!
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20.05.2020 23:04 Ответить
от молодець бабуся!! Довгі літа !!
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20.05.2020 23:04 Ответить
Іпать! Сенсація!
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20.05.2020 23:10 Ответить
зачем она это сделала!
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20.05.2020 23:39 Ответить
Щоб насрати корона біснуВатим у статистику!
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21.05.2020 07:53 Ответить
 
 