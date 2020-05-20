На Тернопольщине от коронавируса вылечилась 90-летняя женщина

Заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь обнародовал информацию, что в одном из наиболее пострадавшем от коронавируса районе области от СOVID-19 вылечилась 90-летняя женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Дронь отметил: "Монастыриский район постепенно выходит из пандемии. Всего обследовано в районе на ковид-19 - 1503. Осталось до выздоровления 16 инфицированных из 194. Поздравляем с выздоровлением от коронавируса госпожу Анну Дякуник, 90 лет, из села Красиив".

По информации чиновника, 12 больных находятся на самоизоляции. Остальных лечат в медицинских учреждениях. В частности, один пациент - в Монастырисском госпитале. Его состояние - средней тяжести.

Еще трое больных - в тернопольской больнице. У них болезнь протекает легко".

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