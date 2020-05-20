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Новини Коронавірус і карантин
2 020 16

На Тернопільщині від коронавірусу одужала 90-річна жінка

На Тернопільщині від коронавірусу одужала 90-річна жінка

Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь оприлюднив інформацію, що в одному з найбільш постраждалих від коронавірусу районі області від СOVID-19 вилікувалася 90-річна жінка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Дронь зазначив: "Монастириський район поступово виходить із пандемії. Всього обстежено в районі на ковід-19 - 1503. Залишилося до одужання 16 інфікованих зі 194. Вітаємо з одужанням від коронавірусу пані Анну Дякунік, 90 років, із села Красіїв".

За інформацією чиновника, 12 хворих перебувають на самоізоляції. Решту лікують у медичних установах. Зокрема, один пацієнт - у Монастириському госпіталі. Його стан - середньої тяжкості.

Ще троє хворих - у тернопільській лікарні. У них хвороба протікає легко".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр. КАРТА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) одужання (42) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+11
Мо-ло-дец! Не сдавайтесь этой падле. Мочи гада!
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20.05.2020 22:52
+6
от молодець бабуся!! Довгі літа !!
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20.05.2020 23:04
+5
Ты не знал? Выйди посмотри на улицу. Уже все умерли.пандемия. горы трупов. Пол Украины минимум
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20.05.2020 22:58
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Мо-ло-дец! Не сдавайтесь этой падле. Мочи гада!
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20.05.2020 22:52 Відповісти
Одна на всю Украину?.Насколько безжалостен короновирус.
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20.05.2020 22:57 Відповісти
Ты не знал? Выйди посмотри на улицу. Уже все умерли.пандемия. горы трупов. Пол Украины минимум
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20.05.2020 22:58 Відповісти
Шото из Беларуси ничего не слышно... живы ли?
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20.05.2020 23:12 Відповісти
Беларусы не верят лидеру секты свидетелей коронобесия - Лукашенко и народ сам соблюдает социальную дистанцию и всё больше даже детей вижу в масках и на улице меньше людей, чем зимой.
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20.05.2020 23:21 Відповісти
Ну да беларусов телеграм канал баста запугали) там с этим проблемы. Ольгинские тролли сильно продвигают коронапсихоз.если почитать их статьи то жив остался только Лукашенко и его СМИ)
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21.05.2020 00:32 Відповісти
Придурошне Лукашенко на цілий світ заявив .що якраз не являється сектантом і не ввів карантин .про що ти тут шепчеш чудо "білоруське"?
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21.05.2020 01:45 Відповісти
труси собі на голову одінь чмошник тупий.
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21.05.2020 01:46 Відповісти
В Украине от пандемии умирать некому. Все уже давно замерзли без кацапского газа.
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20.05.2020 23:12 Відповісти
А чем она болела?
Ты смотри, коронавирус некоторым помогает выздоравливать?
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20.05.2020 22:58 Відповісти
"Вітаємо з одужанням від коронавірусу пані Анну Дякунік, 90 років, із села Красіїв".Джерело: https://censor.net/ua/n3196936"- ну звичайно бабулька в інтернет не ходить можна й прізвище назвати. Барабольку посадила ,.а коли була хворою то певно після посадки.
Веселий клоун цей Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь -справжній галицький хрунь!
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20.05.2020 23:04 Відповісти
от молодець бабуся!! Довгі літа !!
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20.05.2020 23:04 Відповісти
Іпать! Сенсація!
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20.05.2020 23:10 Відповісти
зачем она это сделала!
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20.05.2020 23:39 Відповісти
Щоб насрати корона біснуВатим у статистику!
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21.05.2020 07:53 Відповісти
 
 