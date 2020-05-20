На Тернопільщині від коронавірусу одужала 90-річна жінка

Заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь оприлюднив інформацію, що в одному з найбільш постраждалих від коронавірусу районі області від СOVID-19 вилікувалася 90-річна жінка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Дронь зазначив: "Монастириський район поступово виходить із пандемії. Всього обстежено в районі на ковід-19 - 1503. Залишилося до одужання 16 інфікованих зі 194. Вітаємо з одужанням від коронавірусу пані Анну Дякунік, 90 років, із села Красіїв".

За інформацією чиновника, 12 хворих перебувають на самоізоляції. Решту лікують у медичних установах. Зокрема, один пацієнт - у Монастириському госпіталі. Його стан - середньої тяжкості.

Ще троє хворих - у тернопільській лікарні. У них хвороба протікає легко".

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