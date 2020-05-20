Украинский воин ранен вражеским снайпером вблизи Марьинки, - пресс-центр ОС

Сегодня, 20 мая, в результате вражеского обстрела позиций ВСУ вблизи населенного пункта Марьинка был ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский защитник был ранен. Воин был доставлен в медицинское учреждение и ему оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Установлен российский наемник, убивший украинского воина на фронте. УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО