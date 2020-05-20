РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10686 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 689 24

Украинский воин ранен вражеским снайпером вблизи Марьинки, - пресс-центр ОС

Украинский воин ранен вражеским снайпером вблизи Марьинки, - пресс-центр ОС

Сегодня, 20 мая, в результате вражеского обстрела позиций ВСУ вблизи населенного пункта Марьинка был ранен украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский защитник был ранен. Воин был доставлен в медицинское учреждение и ему оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Установлен российский наемник, убивший украинского воина на фронте. УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26906) ранение (3375) снайперы (479) Марьинка (713) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Цікаво, як спиться Вовіку?
показать весь комментарий
20.05.2020 23:04
+5
мир,який приніс зебуїнУкраїнського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6386
показать весь комментарий
20.05.2020 23:13
+5
То кацапам можна відстрілювати українських воїнів, на українській землі? До чого цей пост?
показать весь комментарий
20.05.2020 23:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На каждый выстрел снайпера РФ, надо отвечать залпом батареи минометов 120 мм.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:59 Ответить
Пукина нельзя нервировать, а то прервет "полный контакт" с преЗЕдентом...
показать весь комментарий
20.05.2020 23:01 Ответить
Правильно! И война закончится через пол года....нашим поражением. Кончатся деньги и боеприпасы.
показать весь комментарий
20.05.2020 23:26 Ответить
Цікаво, як спиться Вовіку?
показать весь комментарий
20.05.2020 23:04 Ответить
То кацапам можна відстрілювати українських воїнів, на українській землі? До чого цей пост?
показать весь комментарий
20.05.2020 23:17 Ответить
мир,який приніс зебуїнУкраїнського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6386
показать весь комментарий
20.05.2020 23:13 Ответить
показать весь комментарий
21.05.2020 00:20 Ответить
Пишуть що це горить склад зберігання в Яковлівці після ответки української армііУкраїнського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6280
показать весь комментарий
20.05.2020 23:18 Ответить
Почему не стреляют наши снайперы антиснайперы ?
На каждый их выстрел в них должны лететь 10 дайте добро военным Зескоты.Почему не разносятся их составы с боеприпасами и ротациями которые известно??
Раздолбить состав беспилотниками или артиллерии и пусть жалуются пусть пригласят посчитать трупы и проверить кто они. Да они молчать в тряпочку будут, Турки разорвали их в Сирии и Ливии и молчок хватит сопли сосать миротворец хренов зелёный.Почему не закончена война??? Когда Украина будет контролировать государственную границу???
показать весь комментарий
20.05.2020 23:23 Ответить
Вражеских снайперов всегда уничтожали минометным огнем прочесывая регулярно возможные лежки привентивными ударами. Сейчас же во время обявленого *перемирия* открывать огонь из арты или минометов можно только после согласования с высшим руководством, тоесть только после вражеского обстрела, в свинячий голос, когда враг отстрелялся свернулся и ушел. Поетому все наши убитые на совести власти и генералов.
показать весь комментарий
21.05.2020 00:12 Ответить
На інаугурацію Зеленського президент РФ видав указ про роздачу російських паспортів на Донбасі. На першу річницю окупаційні адміністрації, вважайте РФ, прийняли рішення про підвищення бойової готовності. Очевидно, що буде продовження.
показать весь комментарий
20.05.2020 23:27 Ответить
гарний москаль-дохлий москаль!!!!
показать весь комментарий
21.05.2020 00:55 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
показать весь комментарий
21.05.2020 00:54 Ответить
Согласен с мнениями адсорбентов, изложенными здесь.
Сделал выстрел, тем более принесший нашей армии потери...В ответ получи десятикратную дозу. Пора уже начать поставлять им эликсир с цианидом, а лучше метиловым спиртом.. Он даст практику врачам и безвозвратные потери.
И это будет правильно!
показать весь комментарий
21.05.2020 06:12 Ответить
А парням,что бы адекватно не отвечали боеприпасы для тяжелого вооружения просто не подвозят. И все по указке зеленых!
показать весь комментарий
21.05.2020 07:05 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Українського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3689
показать весь комментарий
21.05.2020 07:32 Ответить
Гордон тепер візьме інтерью в снайпера ?
показать весь комментарий
21.05.2020 08:45 Ответить
 
 