Украинский воин ранен вражеским снайпером вблизи Марьинки, - пресс-центр ОС
Сегодня, 20 мая, в результате вражеского обстрела позиций ВСУ вблизи населенного пункта Марьинка был ранен украинский военнослужащий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Вследствие вражеского снайперского огня один украинский защитник был ранен. Воин был доставлен в медицинское учреждение и ему оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.
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+7 кацахол
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На каждый их выстрел в них должны лететь 10 дайте добро военным Зескоты.Почему не разносятся их составы с боеприпасами и ротациями которые известно??
Раздолбить состав беспилотниками или артиллерии и пусть жалуются пусть пригласят посчитать трупы и проверить кто они. Да они молчать в тряпочку будут, Турки разорвали их в Сирии и Ливии и молчок хватит сопли сосать миротворец хренов зелёный.Почему не закончена война??? Когда Украина будет контролировать государственную границу???
Сделал выстрел, тем более принесший нашей армии потери...В ответ получи десятикратную дозу. Пора уже начать поставлять им эликсир с цианидом, а лучше метиловым спиртом.. Он даст практику врачам и безвозвратные потери.
И это будет правильно!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.