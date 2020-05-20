УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10822 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 689 24

Українського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС

Українського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС

Сьогодні, 20 травня, внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Мар'їнка було поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню одного українського захисника було поранено. Воїна було доставлено до медичного закладу і йому оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний", - сказано в повідомленні.

Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати ворога уточнюються.

Читайте також: СБУ розслідує факт мінування найманцями РФ стежки біля траси поблизу селища на Луганщині. ФОТО

Автор: 

обстріл (28228) поранення (2794) снайпери (354) Мар’їнка (622) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Цікаво, як спиться Вовіку?
показати весь коментар
20.05.2020 23:04
+5
мир,який приніс зебуїнУкраїнського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6386
показати весь коментар
20.05.2020 23:13
+5
То кацапам можна відстрілювати українських воїнів, на українській землі? До чого цей пост?
показати весь коментар
20.05.2020 23:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На каждый выстрел снайпера РФ, надо отвечать залпом батареи минометов 120 мм.
показати весь коментар
20.05.2020 22:59 Відповісти
Пукина нельзя нервировать, а то прервет "полный контакт" с преЗЕдентом...
показати весь коментар
20.05.2020 23:01 Відповісти
Правильно! И война закончится через пол года....нашим поражением. Кончатся деньги и боеприпасы.
показати весь коментар
20.05.2020 23:26 Відповісти
Цікаво, як спиться Вовіку?
показати весь коментар
20.05.2020 23:04 Відповісти
То кацапам можна відстрілювати українських воїнів, на українській землі? До чого цей пост?
показати весь коментар
20.05.2020 23:17 Відповісти
мир,який приніс зебуїнУкраїнського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6386
показати весь коментар
20.05.2020 23:13 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2020 00:20 Відповісти
Пишуть що це горить склад зберігання в Яковлівці після ответки української армііУкраїнського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6280
показати весь коментар
20.05.2020 23:18 Відповісти
Почему не стреляют наши снайперы антиснайперы ?
На каждый их выстрел в них должны лететь 10 дайте добро военным Зескоты.Почему не разносятся их составы с боеприпасами и ротациями которые известно??
Раздолбить состав беспилотниками или артиллерии и пусть жалуются пусть пригласят посчитать трупы и проверить кто они. Да они молчать в тряпочку будут, Турки разорвали их в Сирии и Ливии и молчок хватит сопли сосать миротворец хренов зелёный.Почему не закончена война??? Когда Украина будет контролировать государственную границу???
показати весь коментар
20.05.2020 23:23 Відповісти
Вражеских снайперов всегда уничтожали минометным огнем прочесывая регулярно возможные лежки привентивными ударами. Сейчас же во время обявленого *перемирия* открывать огонь из арты или минометов можно только после согласования с высшим руководством, тоесть только после вражеского обстрела, в свинячий голос, когда враг отстрелялся свернулся и ушел. Поетому все наши убитые на совести власти и генералов.
показати весь коментар
21.05.2020 00:12 Відповісти
На інаугурацію Зеленського президент РФ видав указ про роздачу російських паспортів на Донбасі. На першу річницю окупаційні адміністрації, вважайте РФ, прийняли рішення про підвищення бойової готовності. Очевидно, що буде продовження.
показати весь коментар
20.05.2020 23:27 Відповісти
гарний москаль-дохлий москаль!!!!
показати весь коментар
21.05.2020 00:55 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
показати весь коментар
21.05.2020 00:54 Відповісти
Согласен с мнениями адсорбентов, изложенными здесь.
Сделал выстрел, тем более принесший нашей армии потери...В ответ получи десятикратную дозу. Пора уже начать поставлять им эликсир с цианидом, а лучше метиловым спиртом.. Он даст практику врачам и безвозвратные потери.
И это будет правильно!
показати весь коментар
21.05.2020 06:12 Відповісти
А парням,что бы адекватно не отвечали боеприпасы для тяжелого вооружения просто не подвозят. И все по указке зеленых!
показати весь коментар
21.05.2020 07:05 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Українського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3689
показати весь коментар
21.05.2020 07:32 Відповісти
Гордон тепер візьме інтерью в снайпера ?
показати весь коментар
21.05.2020 08:45 Відповісти
 
 