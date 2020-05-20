Українського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС

Сьогодні, 20 травня, внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Мар'їнка було поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню одного українського захисника було поранено. Воїна було доставлено до медичного закладу і йому оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний", - сказано в повідомленні.

Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати ворога уточнюються.

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