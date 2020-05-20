Українського воїна поранив ворожий снайпер поблизу Мар'їнки, - пресцентр ОС
Сьогодні, 20 травня, внаслідок ворожого обстрілу позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Мар'їнка було поранено українського військовослужбовця.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Внаслідок ворожого снайперського вогню одного українського захисника було поранено. Воїна було доставлено до медичного закладу і йому оперативно надано кваліфіковану допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця задовільний", - сказано в повідомленні.
Українські військові, використовуючи штатне озброєння, відкрили прицільний вогонь по позиціях окупантів. Втрати ворога уточнюються.
Топ коментарі
+7 кацахол
показати весь коментар20.05.2020 23:04
+5 ptn hlo #451489
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+5 Чайка Київ
показати весь коментар20.05.2020 23:17
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На каждый их выстрел в них должны лететь 10 дайте добро военным Зескоты.Почему не разносятся их составы с боеприпасами и ротациями которые известно??
Раздолбить состав беспилотниками или артиллерии и пусть жалуются пусть пригласят посчитать трупы и проверить кто они. Да они молчать в тряпочку будут, Турки разорвали их в Сирии и Ливии и молчок хватит сопли сосать миротворец хренов зелёный.Почему не закончена война??? Когда Украина будет контролировать государственную границу???
Сделал выстрел, тем более принесший нашей армии потери...В ответ получи десятикратную дозу. Пора уже начать поставлять им эликсир с цианидом, а лучше метиловым спиртом.. Он даст практику врачам и безвозвратные потери.
И это будет правильно!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.